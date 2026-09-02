Batman\'da 137 derece omurga eğriliği olan Bünyamin, hayırsever desteğiyle sağlığına

BATMAN'da skolyoz hastalığı nedeniyle omurga eğriliğine bağlı deformite gelişen ve akciğer kapasitesi azalan Bünyamin Aktaş (15), Ankara'da özel hastanede gerçekleştirilen ve maliyeti hayırsever iş insanı tarafından karşılanan ameliyatla sağlığına kavuştu. Yeniden yürümeye başlayan Aktaş, taburcu edildi.

Bünyamin Aktaş'a, 6 yaşında geçirdiği havalenin ardından 137 derece rijid skolyozu teşhisi konuldu. Yıllar içerisinde omurga eğriliğine bağlı geri dönüşsüz deformite gelişen ve akciğer kapasitesi azalan Aktaş'ın, ameliyat edilmesi kararlaştırıldı. Akciğer kaynaklı ölüm riski bulunan Aktaş'ın ameliyatı için gereken 700 bin TL, DHA'nın yaptığı haberden sonra hayırsever iş insanı tarafından karşılandı. Aktaş, Ala Hayat Minik Masumlar Derneği'nin de girişimiyle Ankara'da özel hastanede ameliyat edildi. 25 Ağustos'ta gerçekleştirilen ameliyatta 137 derecelik rijid omurga eğriliği 57 dereceye kadar düşürülerek sabitlendi. Eğriliğin ilerlemesinin de önüne geçildi. Ameliyatın ardından fizik tedavi süreci devam eden Bünyamin, yeniden yürümeye başladı ve hastaneden taburcu edildi.

'GALATASARAY'IN MAÇINA GİTMEK İSTİYORUM'

Bünyamin Aktaş, kendisini çok iyi hissettiğini söyleyerek, "Allah'a şükür çok çabuk iyileştim. Arkadaşlarımla konuştum, benimle oynamak için dönmemi bekliyorlar. Ben de bir an önce onların yanına gitmek istiyorum. Namazlarımı hep evde kılardım. Buradan çıktığımda babamla camiye gidip namaz kılacağız. Ben Galatasaraylıyım; babamla birlikte Galatasaray maçına da gitmek istiyorum" dedi.

'HAYALİ GERÇEKLEŞECEĞİ İÇİN MUTLUYUM'

Baba İsa Aktaş da "Oğlumun haberi yapıldıktan sonra çok şükür bize ulaştılar. Sancaktepe Kaymakamı aracılığıyla dernek başkanı Ayşegül Hanım bize ulaşınca çok mutlu olduk. Çocuğum ameliyat oldu. Operasyonu başarılı geçti. Hep arkadaşlarıyla dışarıda koşarak, yürüyerek oynamak istiyordu. Bu hayali gerçekleşeceği için çok mutluyum. Oğlum hastayken evde namaz kılardı. Bir hayali de iyileşip camide namaz kılmaktı. Hastaneden çıktıktan sonra oğlumun bu hayalini gerçekleştirip onu camiye götüreceğim" dedi.

'BÜNYAMİN UMUDUNU HİÇ KAYBETMEDİ'

Operasyonu gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Deniz Canbeyli de Bünyamin'in artık yürüyebildiğini söyleyerek, "Bünyamin'i artık ailesi ile birlikte Batman'a arkadaşlarının yanına uğurlayacağız. Bünyamin hayata umut dolu bakan bir çocuktu. Bu süreçte umudunu hiç kaybetmedi. Ameliyattan önce ve sonra yapmak istediklerini hayata dair umutlarını gerçekleştirmek için güçlü durdu. Bizler de onun umutlarına kavuşmasını sağlayacağız" diye konuştu.

'HABERİN BİR CANA UMUT OLABİLECEĞİNİ GÖRDÜK'

AHİMDER Genel Başkanı Ayşegül Aksu, "Bir haber aracılığıyla bu yavrumuz için bize ulaşıldı. Baba haberde devlet yetkililerine sesleniyorum demişti. Ardından kaymakam bize ulaştı bir iş insanı tedavi masraflarını karşıladı. Hızlı bir şekilde çocuğumuzu Ankara'ya getirip imkansız denilen 137 derecelik bir omurga eğriliği 57 dereceye kadar indirildi. Çok şükür artık çocuğumuz arkadaşlarıyla koşup eğlenecek. Bugün ben haberciliğin aslında ne kadar önemli olduğunu gördüm. Bir haberin bir cana bir canla birlikte bir anne babaya umut olabileceğini gördük" ifadelerini kullandı.