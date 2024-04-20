Batman merkezli \'Odacılar\' Organize Suç Örgütü çökertildi, 34 şüpheli gözaltına alındı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman merkezli 8 ilde düzenlenen Mahzen-30 Operasyonu'nda elebaşılığını Doğan Güney'in yaptığı 'Odacılar' Organize Suç Örgütü'nün çökertildiğini, 34 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ali Yerlikaya, resmi X hesabından yaptığı açıklamada; Batman merkezli 8 ilde düzenlenen Mahzen-30 Operasyonu'nda elebaşılığını Doğan Güney'in yaptığı 'Odacılar' Organize Suç Örgütü'nün çökertildiğini duyurdu. Yerlikaya, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin 18 bin 635 kişiyi mağdur ettiklerini belirtti.

Yerlikaya'nın, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Operasyonlarda organize suç örgütünün yöneticilerinden Yonca Onat'ın da aralarında bulunduğu 34 şüpheli yakalandı.

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının desteğiyle Batman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Batman merkezli Adana, Aydın, Mersin, Hakkari, Van, Mardin ve İzmir'de eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-30" operasyonlarında "Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçunu örgütlü olarak işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; sosyal medya üzerinden sahte kiralık Bungalov ev ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları, mağdurlardan elde ettikleri gelirleri önce yasal bahis platformlarındaki hesaplara, daha sonra bahisten kazanılmış gibi gösterip kendi banka hesaplarına aktararak paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları ve toplam 18 bin 635 vatandaşımızı mağdur ettikleri tespit edildi.

MASAK ile koordineli yapılan çalışmalar sonucu; suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması kapsamında; ilk belirlemelere göre 34 milyon 530 bin TL değerinde işlem hacmine sahip, şüphelilere ait 1.283 banka hesabına el konuldu.

Operasyonlarda; ruhsatsız tabanca, çok sayıda cep telefonu, sim kart, banka ve kredi kartı ile çok sayıda dijital materyale el konuldu."