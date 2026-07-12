Bayrampaşa'da tutukluluğun 300. gününde adalet yürüyüşü - Son Dakika
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Bayrampaşa'da tutukluluğun 300. gününde adalet yürüyüşü

12.07.2026 21:57  Güncelleme: 23:27
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CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve arkadaşlarının tutukluluğunun 300. gününde Adalet Yürüyüşü düzenlendi. Açıklamada, hukukun siyasetten arındırılması ve millet iradesine saygı çağrısı yapıldı.

Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve arkadaşlarının tutukluluğunun 300. gününde "Adalet Yürüyüşü" düzenlendi. Yürüyüş sonrası yapılan açıklamada " Hukuk, siyasetin gölgesinden kurtarılmalıdır. Milletin iradesi üzerindeki baskılar sona ermelidir. Biz susmayacağız. Biz korkmayacağız. Biz boyun eğmeyeceğiz" denildi.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve arkadaşlarının tutukluluğunun 300. gününde Bayrampaşa Murat Mahallesi'nden KİPTAŞ Konutları'na "Adalet Yürüyüşü" düzenlendi. Yürüyüşün tatamlanmasının ardından yapılan  açıklamada "Hukuk, siyasetin gölgesinden kurtarılmalıdır. Milletin iradesi üzerindeki baskılar sona ermelidir. Biz susmayacağız. Biz korkmayacağız. Biz boyun eğmeyeceğiz" denildi. CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Alican Çam tarafından okunan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Hasan Başkanımızın ve yol arkadaşlarımızın tutsak edilişinin 300. günü.Tam 300 gün…300 gündür özgürlüklerinden mahrum bırakılıyorlar. 300 gündür ailelerinden uzaklar. 300 gündür görevlerinden uzaklar. ve 300 gündür adalet bekliyorlar."

"BİZ YALNIZCA ADALET İSTİYORUZ"

Aradan geçen onca zamana rağmen hukukun en temel ilkeleri hiçe sayılıyor.Biz ayrıcalık istemiyoruz. Biz imtiyaz istemiyoruz. Biz yalnızca adalet istiyoruz. Eğer bir suçlama varsa, hukuk içinde yargılansınlar. Eğer bir iddia varsa, mahkeme önünde tartışılsın.

Ama seçilmiş belediye başkanlarını ve yol arkadaşlarımızı aylarca özgürlüklerinden mahrum bırakıp, hukuku beklemeye mahküm edemezsiniz. Çünkü adalet gecikirse, adalet olmaktan çıkar"

Bugün yaşananların yalnızca Hasan Mutlu'ya yönelik olmadığının belirtildiği açıklama şöyle devam etti:

"Bugün yaşananlar yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik değildir. Bugün yaşananlar, milletin sandıkta ortaya koyduğu iradeye yönelmiş açık bir müdahaledir. 31 Mart'ta kaybettiklerini, yargı eliyle geri almaya çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız."

"HALKIN DEĞİŞİM İRADESİNDEN KORKUYORLAR"

Belediye başkanlarımız… Yol arkadaşlarımız… Belediye bürokratlarımız Birer birer hedef alınıyor. Çünkü korkuyorlar. Halkın değişim iradesinden korkuyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden milletle buluşmasından korkuyorlar. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin yükselişinden korkuyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun milletimizin gönlündeki yerinden korkuyorlar. Ama korkunun ecele faydası yok.

Cumhuriyet Halk Partisi artık kaybetmeyi kabullenen değil, kazanacağına inanan bir partidir. Artık geçmişin tartışmalarına sıkışan değil, geleceği kuran bir partidir. Artık milletimizin umudunu iktidara taşıyan bir yürüyüşün öncüsüdür. Bugün bu ülkede yeni bir yol açılıyor. Bu yol; değişimin, umudun, adaletin ve halkın iktidarının yoludur. ve bu yürüyüşü ne yargı operasyonları durdurabilir ne de siyasi mühendislik hesapları engelleyebilir.

Şunu da herkes bilmelidir; Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin en köklü adresidir. Biz bu mücadeleyi büyük bir sorumlulukla sürdürüyoruz. Ancak milletin iradesine, örgütümüzün sesine ve demokrasinin temel ilkelerine yönelik her türlü müdahale karşısında da sessiz kalmayız.

"ÖNCELİĞİMİZ MİLLET İRADESİ"

Bu ülkenin demokrasiye, adalete ve değişime olan ihtiyacını karşılamak için gerekirse yeni yollar açmaktan, yeni mücadele alanları oluşturmaktan asla çekinmeyiz. Çünkü bizim önceliğimiz makamlar değil, milletin iradesidir. Bizim derdimiz koltuklar değil, bu ülkenin geleceğidir"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük bir tarihsel mirasa sahip, köklü bir mücadele partisi olduğunun vurgulandığı açıklama şöyle sonra erdi:

"14 ve 28 Mayıs seçimlerinde milletimizin verdiği mesaj açıktı. Milletimiz değişim istedi. Milletimiz yenilenme istedi. Milletimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünün önündeki engellerin kaldırılmasını istedi. İşte bugün Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi, bu değişim iradesinin sonucudur. Örgütümüzün sesiyle, milletimizin beklentisiyle ortaya çıkan yeni bir anlayıştır."

"CHP MİLLETİN PARTİSİDİR"

Değişime direnenler, geçmişin alışkanlıklarına tutunanlar şunu bilmelidir: Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir kişinin, hiçbir grubun, hiçbir makamın partisi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi milletin partisidir. Bu partinin gerçek sahibi örgütüdür, üyeleridir, seçmenidir. Bugün açılan yeni yol; kişisel hesapların değil, halkın iktidar umudunun yoludur.

"BU MÜCADELEDEN BİR ADIM GERİ ATMAYACAĞIZ"

Bu yol, Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacak olan değişim yoludur. Bugün partimizi mahkeme salonlarında tartıştırmak isteyenler bilsinler ki; Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesi ne mahkeme koridorlarında teslim alınır ne de siyasi hesaplarla değiştirilebilir. Buradan açıkça ifade ediyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesine karşı konumlanan dahili bedhahlar da, bu iradeyi zayıflatacağını düşünenler de tarih önünde, milletin vicdanında mahküm olacaktır.

Bizim durduğumuz yer nettir. Biz Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanındayız. Biz İstanbul İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik'in yanındayız. Biz Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız. Biz halkın iradesinin yanındayız. ve bu mücadeleden bir adım geri atmayacağız.

Bugün Bayrampaşa Belediyesi'nde yaşananları da ibretle takip ediyoruz. Emekçiler işlerinden ediliyor. İnsanlar alın teriyle kazandıkları ekmeklerinden mahrum bırakılıyor. Belediyede yaşanan işten çıkarmalar sadece çalışanları değil, Bayrampaşa'nın vicdanını da yaralamaktadır.

Bugün burada ayrıca Hak-İş'e bağlı sendikaya ve işverene açık bir çağrıda bulunmak istiyoruz. '4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesi ortadadır. Hiçbir işçi geçerli bir sebep gösterilmeksizin işten çıkarılamaz. Emekçilerin ekmeğiyle keyfi şekilde oynanmasına sessiz kalmayacağız' Sendikalar, işçinin zor gününde yanında olmak için vardır. Sendikalar, emekçinin hakkını savunmak, alın terinin karşılığını korumak için vardır. Ancak bugün Bayrampaşa Belediyesi'nde yaşanan işten çıkarmalar karşısında işçilerimiz kendilerini yalnız hissetmektedir.

İşçinin ekmeği söz konusu olduğunda susan, emekçinin hakkı gasp edilirken güçlü bir şekilde ses çıkarmayan hiçbir sendikal anlayış kabul edilemez. Hak-İş'e bağlı sendikayı, işçilerin yaşadığı mağduriyet karşısında daha güçlü bir şekilde sorumluluk almaya davet ediyoruz.

Bununla da yetinmiyorlar. Hasan Mutlu döneminde başlayan projelerin isimlerini değiştiriyorlar. Tabelaları değiştiriyorlar. Eserlerin hafızasını silmeye çalışıyorlar. Buradan söylüyoruz: Bir parkın adını değiştirebilirsiniz. Bir projenin tabelasını değiştirebilirsiniz. Ama o hizmeti kimin yaptığını Bayrampaşa'nın hafızasından silemezsiniz. Çünkü Bayrampaşa görüyor. Bayrampaşa biliyor. Bayrampaşa kimin çalıştığını, onlarca yıldır yapılmayanı kimin yaptığını da biliyor. kimin emek verilmiş hizmetlerin üzerine tabela asmaya çalıştığını da biliyor.

"SUSMAYACAĞIZ, KORKMAYACAĞIZ"

Biz buradan bir kez daha çağrımızı yineliyoruz. Hasan Mutlu ve tüm yol arkadaşlarımız derhal özgürlüklerine kavuşmalıdır. Hukuk, siyasetin gölgesinden kurtarılmalıdır. Milletin iradesi üzerindeki baskılar sona ermelidir. Biz susmayacağız. Biz korkmayacağız. Biz boyun eğmeyeceğiz. Çünkü biz bu ülkenin umudunu savunuyoruz.Çünkü biz demokrasiyi savunuyoruz. Çünkü biz adaleti savunuyoruz. 300 gündür özgürlüğü tutsak edebilirsiniz. Ama Bayrampaşa'nın iradesini asla tutsak edemezsiniz.Hasan Mutlu yalnız değildir.Yol arkadaşlarımız yalnız değildir.Ekrem İmamoğlu yalnız değildir. Ve bilinmelidir ki; eninde sonunda adalet kazanacak. Eninde sonunda demokrasi kazanacak. Eninde sonunda millet kazanacak"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da tutukluluğun 300. gününde adalet yürüyüşü - Son Dakika

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