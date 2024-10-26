Bayrampaşa Belediyesi\'nin 2025 Yılı Mali Bütçesi 3 Milyar Lira Olarak Kabul Edildi

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(İSTANBUL) - Bayrampaşa Belediye Meclisi, 3 milyar TL olarak belirlenen 2025 yılı bütçesini oy birliği ile onayladı. Mecliste konuşan Başkan Hasan Mutlu, "Meclisimizde kabul edilen 2025 yılı bütçemiz ilçemiz ve halkımız için hayırlı olsun. Daha yaşanabilir, daha nitelikli ve daha güzel bir Bayrampaşa için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim işimiz gücümüz Bayrampaşa" dedi.

Bayrampaşa Belediye Meclisi, 2025 yılı bütçesini görüşmek ve karara bağlamak üzere toplandı. Meclis Birinci Başkan Vekili İbrahim Kahraman başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), AK Parti ve MHP grupları ile belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile basın mensupları katıldı. Yapılan görüşmelerin ardından 3 milyar TL olarak belirlenen 2025 yılı mali bütçesi oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda ayrıca, öncesinde vatandaşlarla istişare edilen belediyenin 2025-2029 dönemi Stratejik Planı da onaylandı.

Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun toplantıda yaptığı konuşmada öne çıkanlar şu şekilde:

"Ucuz ve hain terör saldırıları bizi asla yıldıramaz"

" TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını lanetliyorum şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Ucuz ve hain terör saldırıları bizi asla yıldıramaz. Teröre karşı birlik ve beraberlik içinde dimdik duracağız.

"Bizim işimiz gücümüz Bayrampaşa"

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan alt yapıya, sosyal belediyecilikten kentsel dönüşüme, spordan sanata, temizlikten kent estetiğine birçok alanda çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Vatandaşımızın olanı vatandaşımıza vermek adına, 5 sosyal tesisimizi baştan sona yenileyerek, çayı 3 TL'ye indirerek ve emeklilerimize yüzde 20 indirim uygulayarak hizmete sunduk. 11 mahalleye 11 kreş projemizin ilk ikisinin açılışını gerçekleştirdik. 9 kreş daha açarak toplam kreş sayımızı 11'e çıkarmayı hedefliyoruz. 54 devlet okulumuza toplam 6,5 milyon TL eğitime hazırlık desteği sağladık. 4 bin öğrencimize kırtasiye seti hediye ettik. 2 bin 960 öğrencimizin YKS ücretlerini karşıladık. Binlerce öğrencimize burs vermek için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizdeki spor kulüplerimizi toplam 2 milyon 33 bin TL nakdi yardımla destekledik. Eğitime ve spora destek olmaya devam edeceğiz. Mahalle hizmet seferberliğimiz ile 11 mahallemizi cadde cadde, sokak sokak gezerek kamusal alanlardaki eksiklikleri bir bir belirledik. Kısa süre içinde de tüm bu eksiklikleri tamamladık. Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı'mızın temelini attık. Yeni tramvay hattımızı inşallah 2027 yılında hizmete sunmayı planlıyoruz. Milli bayramlarımızı birlikte, omuz omuza coşkuyla kutladık. Yine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı da aynı gurur ve coşku içinde kutlayacağız. Kentsel dönüşüm sürecini de hızlandırarak, ilçemizi depreme hazır, güvenli bir kent haline getireceğiz. Meclisimizde kabul edilen 2025 yılı bütçemiz ilçemiz ve halkımız için hayırlı olsun. Daha yaşanabilir, daha nitelikli ve daha güzel bir Bayrampaşa için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim işimiz gücümüz Bayrampaşa. Pırıl pırıl bir Bayrampaşa için temizlik araç filomuzu baştan sona yeniliyoruz. İlçemizden toplanan çöpleri tek bir noktada toplayıp oradan transferini sağlayacağız. Böylece hem zamandan hem paradan tasarruf edeceğiz.

"Başkandan aşevi, öğretmenevi ve lokanta müjdesi"

Başkan Hasan Mutlu, aşevi ve öğretmenevi müjdesi verdi. Başkan Mutlu, aşevi ve öğretmenevinin ardından vatandaşların uygun fiyatlara yemek yiyebilecekleri Miss Lokantalar açacaklarını sözlerine ekledi.