Belçika ve Türkiye, Göç Anlaşması'nın 60. yılını 'Gurbet Kuşu Festivali' ile kutladı - Son Dakika
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Belçika ve Türkiye, Göç Anlaşması'nın 60. yılını 'Gurbet Kuşu Festivali' ile kutladı

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Belçika ve Türkiye'nin, Türk işçilerin Belçika'ya göçünü kolaylaştırmak amacıyla imzaladığı Göç Anlaşması'nın 60. yılı 'Gurbet Kuşu Festivali' ile kutlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, festivalde yaptığı konuşmada, göçün 60. yıl dönümüyle birlikte önemli figürlerin toplumdan çıktığını belirtti ve Türkiye-Belçika dostluğunun devamını temenni etti.

29.06.2024 20:20
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Belçika ve Türkiye'nin, Türk işçilerin Belçika'ya göçünü kolaylaştırmak amacıyla imzaladığı Göç Anlaşması'nın 60. yılı 'Gurbet Kuşu Festivali' ile kutlandı. Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Göçün 60. yıl dönümüyle birlikte önemli figürler de çıktı toplumdan. İşçi olarak giden birinci kuşağın ardından doktorlar, mühendisler, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşu değerli temsilcileri, iş insanları çıktı. Türkiye-Belçika dostluğunun artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

16 Temmuz 1964'te Belçika ve Türkiye'nin, Türk işçilerin Belçika'ya göçünü kolaylaştırmak amacıyla imzaladığı Göç Anlaşması'nın 60. yılı 'Gurbet Kuşu Festivali' ile kutlandı. Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika Ankara Büyükelçisi Bay Paul Huynen, Belçika Başkonsolosu Tim Van Anderlecht ve gurbetçi vatandaşlar katıldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş Festivale gelen vatandaşlar ile fotoğraf çektirirken kurulan stantları teker teker gezdi.

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Belçikalı Türk toplumunun İstanbul'daki mukim vatandaşları öncelikle sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Gurbetçi Kuşu Festivali'nde sizlerle bir arada olduğum için çok mutluyum. Göçün 60'ıncı yılının kutlandığı ve Belçika-Türkiye iş gücünün 60. yıl dönümünün kutlandığı bu günlerde bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Başkonsolosluğumuza bu güzel inisiyatif için çok teşekkür ediyorum. Hakikaten burada yaşayan vatandaşlarımızın, Avrupalı Türklerin, Belçikalı Türklerin ne kadar mutlu ve gururlu olduklarını bir kere daha görüyorum. Hem kendi tarihlerini hem geldikleri yeri hem de şu anda yaşadıkları tersine göç oluşturarak, buradaki yaşadıkları toplumla birleştirici olarak tarihe dayanarak aynı zamanda köklerini unutmadan yaşadıkları topluma her zaman güçlü katkılar sunmuştur Belçikalı Türkler. Ben her biriyle gurur duyuyorum" dedi.

"GÖÇÜN 60. YIL DÖNÜMÜYLE BİRLİKTE TOPLUMDAN ÖNEMLİ FİGÜRLER ÇIKTI"

Göktaş, "Gerçekten göçün 60. yıl dönümüyle birlikte önemli figürler de çıktı toplumdan. İşçi olarak giden birinci kuşağın ardından doktorlar, mühendisler, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşu değerli temsilcileri, iş insanları çıktı. Avrupa'da yaşayan Belçikalı Türklerin şu anda Türkiye'ye yerleşip iki ülke arasındaki ticaret hacmine önemli katkılarda bulunduğunu görüyoruz. Burada başarı örnekleri var. Ayrıca çok önemli sanatçılarımız da var. Kubat, Hadise... Futbolcularımız var. Toplumun önemli figürleri var. Benim çok değerli dostlarım var. Her birinize sevgilerimi sunuyorum. Bu güzel etkinliğin artarak devam etmesini ve Türkiye-Belçika dostluğunun artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bu gerçekten çok kıymetli. Her birinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Göçün 70'inci, 80'inci, 100'üncü yıllarını da tekrar kutlamak nasip olur inşallah. Bu köklü iş birliğinin artarak devam etmesini iki ülke içinde diliyorum. Bu tür festivaller, kültür etkinlikleri bizleri birleştiriyor. Bu birliktelik etrafında daha fazla faaliyeti inşallah önümüzdeki dönemlerde hayata geçiririz. Çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programın devamında Kubat, Doğukan Manço ve Ali Pınar sahne alırken, festival alanında çeşitli etkinlikler de düzenlendi.

Belçika ve Türkiye, Göç Anlaşması\'nın 60. yılını \'Gurbet Kuşu Festivali\' ile kutladı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Belçika ve Türkiye, Göç Anlaşması'nın 60. yılını 'Gurbet Kuşu Festivali' ile kutladı - Son Dakika

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