Belediye Amirinden İşçiye Silahlı Saldırı - Son Dakika
08.08.2025 18:09
Adana'da amir T.A., tartıştığı işçi A.A.'yı tabancayla vurdu; şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da belediye su ve kanalizasyon idaresine ait şantiyede görevli amir T.A., tartıştığı kanalizasyon işçisi A.A.'yı tabancayla ayağından vurdu. Yaralı A.A. hastaneye götürülürken, olayın ardından kaçan T.A. ise gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki belediyeye ait şantiyede meydana geldi. ASKİ'de görevli amir T.A., henüz bilinmeyen nedenle kanalizasyon işçisi A.A. ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda T.A., A.A.'yı tabancayla ayağından vurdu. A.A. yere yığılırken, şüpheli T.A. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan A.A., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Şüpheli T.A. ise Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen T.A.'nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

