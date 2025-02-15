Belediyelere Kayyum Atama Uygulaması Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Belediyelere Kayyum Atama Uygulaması Devam Ediyor

AK Parti iktidarının FETÖ darbe girişiminin ardından başlattığı belediyelere kayyum atama uygulaması, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana 11 belediyede hayata geçirildi. Hakkari, Mardin, Batman gibi birçok ilde kayyum atamaları gerçekleştirildi.

15.02.2025 09:55  Güncelleme: 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - AK Parti iktidarının 2016'da FETÖ'nün darbe girişiminin ardından getirdiği belediyelere kayyum atama uygulaması devam ediyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bugüne kadar 11 belediyeye kayyum atandı.

AK Parti iktidarı, 15 Temmuz 2016 FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Olağanüstü Hal Döneminde (OHAL), 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 1 Eyül 2016'dan itibaren "kayyum" uygulaması getirdi.

OHAL döneminde getirilen bu düzenleme kalıcı hale geldi ve halen devam ediyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana Hakkari, Esenyurt, Mardin Büyükşehir, Batman, Halfeti, Tunceli, Ovacık, Bahçesaray, Akdeniz, Siirt Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi olmak üzere toplam 10 belediyeye kayyum atandı.

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, 3 Haziran'da görevden uzaklaştırılarak yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim'de görevden alında yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy Belediye Başkan Vekili olarak getirildi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine 4 Kasım'da Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp Belediye Başkan Vekili, Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın yerine Halfeti Kaymakamı Hakan  Başoğlu Şanlıurfa Valiliğince Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak yerine 22 Kasım'da Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Belediye Başkan Vekili, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerine Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen Belediye Başkan Vekili olarak getirildi. Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ın yerine 29 Kasım'da Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Mersin Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Hoşyar Sarıyıldız yerine 13 Ocak'da Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener Belediye Başkan Vekili olarak atandı.

Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın yerine Siirt Valisi Kemal Kızılkaya Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Abdullah Zeydan'ın yerine ise bugün Van Valisi Ozan Balcı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın yerine ise Belediye Başkan Vekilliğine, Belediye Meclisi'nde yapılan seçim sonucunda Ömer Rasim Şişman seçildi.

Kaynak: ANKA

Politika, AK Parti, Hakkari, 3-sayfa, Güncel, Batman, Mardin, Kayyum, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediyelere Kayyum Atama Uygulaması Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:14 Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler
07:48 Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti
07:18 Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
03:40 Trump’tan esir takas tehdidi: Gazze’ye ne olacağını bilmiyorum Trump'tan esir takas tehdidi: Gazze'ye ne olacağını bilmiyorum
09:50 İki ülkeye sınırı olan köyü uçuracak proje Vatandaşlar sabırsızlıkla bekliyor İki ülkeye sınırı olan köyü uçuracak proje! Vatandaşlar sabırsızlıkla bekliyor
14:18 Ozan Güven’in darp davasında hapis talebi Ozan Güven'in darp davasında hapis talebi
14:18 Ali Şansalan, 3.5 yıl sonra Fenerbahçe maçı yönetecek Ali Şansalan, 3.5 yıl sonra Fenerbahçe maçı yönetecek
14:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’İmamoğlu’na siyasi yasak gelir mi’’ sorusuna yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?'' sorusuna yanıt
14:00 Erdoğan’dan ’’Kabine’de değişiklik olacak mı’’ sorusuna çarpıcı yanıt Erdoğan'dan ''Kabine'de değişiklik olacak mı?'' sorusuna çarpıcı yanıt
14:00 Demet Özdemir stüdyoya girdi: Eşref Rüya dizisi için şarkı söyleyecek Demet Özdemir stüdyoya girdi: Eşref Rüya dizisi için şarkı söyleyecek
13:55 Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
13:50 O Ses Türkiye’de Hadise ve Melike Şahin savaşı: Ben tazeliğime güveniyorum şekerim O Ses Türkiye'de Hadise ve Melike Şahin savaşı: Ben tazeliğime güveniyorum şekerim
13:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan’da onuruna verilen yemeğe faytonla gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da onuruna verilen yemeğe faytonla gitti
13:27 Hadise ’En kötü dizi’ seçilen Esas Oğlan’dan servet kazandı Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı
13:19 Trump, Modi’yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 11:17:36. #1.12#
SON DAKİKA: Belediyelere Kayyum Atama Uygulaması Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.