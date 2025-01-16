Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Gözaltına Alındı

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Haber: Edda SÖNMEZ-Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) Beşiktaş Belediyesi'ne şafak vakti düzenlenen operasyonun ardından gözaltına alınan ve bu sabah sağlık kontrolüne çıkarılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bir süre sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Akpolat'ın soruşturma savcısına ifade vermesi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ve bir dizi suçlamayı içeren soruşturma kapsamında Pazartesi günü ziyaret için gittiği Balıkesir Edremit'te gözaltına alınıp İstanbul'a getirilmişti. O günden beri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasında tutulan Akpolat, 07.30 sıralarında diğer gözaltılarla birlikte Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polisin hastanenin Adli Polikliniği önünde geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer kişilerin de sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi. Akpolat'ın da içinde bulunduğu araç bir süre sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne doğru yola çıktı. Sevk konvoyu 09.00 sıralarında adliyeye ulaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in yaptığı açıklamaya göre, Rıza Akpolat soruşturma savcısına ifade verecek.