Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli Belediyeleri, Cumhuriyet Bayramı\'nı Ortak Kutladı

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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: ONUR DURSUN

(İSTANBUL) - Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli Belediyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ortak etkinlikle kutladı. Üç belediye başkanının da katılımıyla Şişli'de Atatürk Evi'nden Harbiye'ye kadar yürüyüş düzenlendi. Barbaros Meydanı'nda Athena konseriyle binlerce kişi Cumhuriyet coşkusu yaşadı.

Cumhuriyetin 101'inci yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, İstanbul'un pek çok bölgesinde coşkuyla kutlandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da ortak bir etkinlikle bayram coşkusunu yurttaşlarla yaşadı.

Şişli'deki Atatürk Evi Müzesi'nde bir araya gelen başkanlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne çiçek bıraktı, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Güney: Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Cumhuriyetin coşkusunu yaşamaya ve yaşatmaya devam ettiklerini belirterek, "Zor şartlarda Cumhuriyet kuruldu. Buralarda bu maneviyatı yaşayınca o günleri bir kez daha hissediyoruz, yaşıyoruz. Dolayısıyla omuzlarımızdaki yükün de farkına bir kez daha varıyoruz. Hep beraber dün çok çalıştık, bugün çalışmaya devam edeceğiz, yarın çok daha fazla çalışacağız. Cumhuriyeti sadece koruyup kollamakla kalmayacağız, daha da yukarılara, yükseklere çıkarmak için neler yapabileceğimizi hep beraber planlayacağız. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız" dedi.

Akpolat: En büyük güvencemizdir Cumhuriyet

Rıza Akpolat da "Cumhuriyetimizin 101'inci yılını kutluyoruz. Kimsesizlerin kimsesi, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük iki emanetinden birisi, göz bebeğimiz ve en büyük güvencemizdir Cumhuriyet" diye konuştu.

Şahan: Devrimci iradenin takipçisi olmak zorundayız

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, üç belediyede de Cumhuriyetin ayak izlerinin olduğuna vurgu yaptı. Şahan, "İstanbul işgal altındayken İngiliz subaylarının, komutanlarının mesken edindiği bir yerde Atatürk; bu evde yapıyor Milli Mücadele planlarını. Çok önemli. Bu devrimci iradenin takipçisi olmak zorundayız. Cumhuriyetin taşıyıcısı olmak zorundayız. Birleştirici, bütünleştirici, barış içeren, barışı öne koyan değerlerini, kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyete sahip çıkan ve büyüten bir hatta ilerlemek zorundayız. Bize düşen sorumluluk, yerel yönetimden, siyaseten tam olarak budur" ifadelerini kullandı.

Fener alayı yürüyüşü yapıldı

Belediye başkanları ile yüzlerce yurttaşın katılımıyla Halaskargazi Caddesi'nden başlayan yürüyüş, Harbiye Askeri Müzesi'ne kadar devam etti. Fener alayıyla yapılan yürüyüşte marşlar söylendi. Etkinliklerin son adresi ise Beşiktaş'taki Barbaros Meydanı oldu. Athena konseri öncesi sahneye çıkan üç belediye başkanı, kutlamalara gelen yurttaşlara seslendi.

Akpolat: En çok da ötekileştirilenlerindir Cumhuriyet

Rıza Akpolat, ortaklaşa kutladıkları bayramın coşkusuna dikkati çekerek "Beşiktaş, tarihe tanıklık etmiş bir yer. Düşman ve İngiliz zırhlıları Dolmabahçe önüne geldiğinde 'Geldikleri gibi giderler' denilen yerin adı. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün Kurtuluş Savaşı planlarını yaptığı, Cumhuriyet fikrini geliştirdiği yerin adı. O yüzden Beşiktaş demek; eşitlik, özgürlük, hürriyet, demokrasi, Cumhuriyet, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk demek. Geleceğimizin teminatıdır, kimsesizlerin kimsesidir Cumhuriyet ama en çok da ötekileştirilenlerindir Cumhuriyet" diye duygularını dile getirdi.

Güney: "Keşke Yunan kazansaydı" diyenler tarihin kirli sepetine gitti

İnan Güney de şöyle konuştu:

"Cumhuriyetin hangi badirelerden geçtiğini hep beraber konuşmamız gerekiyor. Yakın tarihte Cumhuriyete kumpas kuranlar oldu. Bugün onlar tarihin kirli çöplüğüne gitti, meydanlarda 10 binlerce cumhuriyetçi burada daha büyük coşkuyla duruyor. Yine yakın tarihte unutmayın, 'keşke Yunan kazansaydı' diyenler oldu. Onlar tarihin kirli sepetine gitti ancak meydanlar gelincik tarlası gibi daha da coştu, doldu. Cumhuriyet zor badireler atlattı ama Atamız, Cumhuriyeti size, gençlere, bizlere emanet etti. Biz bu emanete ikinci yüzyılda daha gür sesle sahip çıkacağız."

Şahan: Cumhuriyeti daha da ileriye taşımak için çalışmak zorundayız

Resul Emrah Şahan, sorumluluklarının farkında olduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Çok önemli bir eşikten geçiyoruz. Daha çok Cumhuriyete sarılmamız gerekiyor. Daha çok birlik beraberliğe sarılmamız gerekiyor. Bize miras bırakılan Cumhuriyeti daha da ileriye taşımak için çalışmak zorundayız. Tek uğraşımız bu olacak. Tüm sosyal demokrat belediyelerde olduğu gibi bugün de karşınızda üç genç belediye başkanı olarak tek hedefimiz; çalışarak, verdiğimiz sözleri tutarak Cumhuriyet hedeflerinde bu ülkeyi birlik, beraberlik, eşit yurttaş temelinde bir geleceğe ulaştırmak için çalışmak olacak."

Belediye başkanları, marşlar eşliğinde yurttaşlarla birlikte Türk bayrağı salladı. Etkinlik, Athena grubunun konseriyle sona erdi.