İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Kulübü'nü ziyaret etti

Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: SADIK KARAKULOĞLU
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2014 yerel seçimleri kapsamında BJK Başkanı Hasan Arat'ı ziyaret etti. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayan İmamoğlu ve Arat, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Burada olmaktan elbette çok mutluyum. Bugün günlerden siyah beyaz. Beşiktaş Spor Kulübümüzün İstanbul'umuzun en güçlü markalarından birisi olan hatta üç markadan birisi olan diye ifade edeyim kulübümüzü ziyaret ettim. Seçim sürecine dair hem geçtiğimiz beş yıl hem de bundan sonraki beş yıla dönük kulüplerimizle olabilecek iş birliklerimizin karşılıklı nasıl adımlar atabileceğimizin bizdeki duygularını diğer kulüplerimizle paylaştığım gibi Beşiktaş kulübümüzle de paylaşmak üzere çalışma arkadaşlarımla buradayız" dedi. BJK ziyaretinde İmamoğlu'na, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de eşlik etti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2014 yerel seçimleri kapsamında, daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerine yaptığı ziyaretlerin bir benzerini Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne (BJK) gerçekleştirdi. BJK Başkanı Hasan Arat tarafından Tüpraş Stadyumu'nda karşılanan İmamoğlu'na İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de eşlik etti. BJK ürünlerinin satıldığı "Kartal Yuvası" ile kulüp tarihinin sembolleri, formalar ve kupaların sergilendiği müzeyi gezen İmamoğlu, Soyer ve Arat; İBB bürokratları ile BJK yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
"ARAT'TAN İMAMOĞLU'NA BJK 100. YIL ÖZEL FORMASI"
Toplantının ardından kameraların karşısına geçen İmamoğlu ve Arat, basın mensuplarına ziyaretle ilgili açıklamalarda bulundu. Arat, açıklamalar öncesinde, İmamoğlu'na, sırtında adının yazılı olduğu 34 numaralı BJK 100. yıl özel formasını takdim etti. Ziyaret sonrası İmamoğlu ve Arat bir açıklama yaptı. İlk açıklamayı Beşiktaş Kulübü başkanı Hasan Arat yaptı. Arat açıklamasında şunları söyledi:
"TÜRKİYE'DE ÇOK ÖNEMLİ BİR DEMOKRASİ YARIŞI VAR: Dünyanın en güzel şehrindeki, dünyanın en güzel stadyumuna Sayın İmamoğlu'nun ziyareti kulübümüzün ziyareti fevkalade önemlidir. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Türkiye'nin en eski kulübünün üstelik doğum gününe rast gelen bugünlerin de bu ziyaretimiz fevkalade önemlidir. Türkiye için önemli bir demokrasi yarışı var. Bu yarışta siz rakiplerinizle birlikte yarışıyorsunuz. Centilmence güzel bir yarış temenni ediyoruz. Beşiktaş camiası olarak tüm adaylara güzel çalışmalar diliyoruz. Size ve ekibinize başarılar diliyoruz. Kulübümüze yapmış olduğunuz bu ziyaret bizim için fevkalade özel bir ziyarettir. Bu güzel, dünyanın en güzel stadyumunda sizi ağırlamaktan Beşiktaş camiası adına ve yönetim kurulu arkadaşlarım ve divan başkanım adına çok büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz ve başarılar diliyorum"
İMAMOĞLU: "BUGÜN GÜNLERDEN SİYAH BEYAZ"
"Burada olmaktan elbette çok mutluyum. Bugün günlerden siyah beyaz. Beşiktaş Spor Kulübümüzün İstanbul'umuzun en güçlü markalarından birisi olan hatta üç markadan birisi olan diye ifade edeyim kulübümüzü ziyaret ettim. Seçim sürecine dair hem geçtiğimiz beş yıl hem de bundan sonraki beş yıla dönük kulüplerimizle olabilecek iş birliklerimizin karşılıklı nasıl adımlar atabileceğimizin bizdeki duygularını diğer kulüplerimizle paylaştığım gibi Beşiktaş kulübümüzle de paylaşmak üzere çalışma arkadaşlarımla buradayız. Bence İstanbul gelecekte güçlü bir olimpiyata ev sahipliği yapacak olan kent olacak. İhşallah öncesinde Avrupa oyunları hedefimiz var. Tüm bu çalışmalarımızın spora dair çalışmalarımızın en önemli paydaşları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi kulüplerimiz olacak. Bu anlamda hem olimpik branşlardaki İstanbul'un güçlenmesi hem sporun İstanbul için güçlü bir seviyeye erişmesi noktasında da toplumsal bir spor anlayışının ivmelenmesi anlamında da kulüplerimizin daha etkin rol alması hususunda önümüzdeki stratejik plan vizyonu çerçevesinde kulüplerimize çok ihtiyacımız var.
121 YAŞINDA BİR KURUMUMUZUN OLMASI VE O KURUMLA İSTANBUL'UN GELECEĞİNİ KONUŞMAK: Bu anlamda ben üç büyük kulübümüzün yaklaşımından dolayı da teşekkür ediyorum. Ayrıca altını çizmem gerekir ki bahsettiğim olimpik hedefler doğrultusunda Hasan Arat kıymetli Beşiktaş Kulübü Başkanımız da deneyimleriyle çok özel bir isim. Hem süreçlerde almış olduğu geçmişte görevler hem bu yöndeki deneyimleri ki spora dair tanışmamızla birlikte yıllardır sporla ilgili muhabbetlerimiz, sohbetlerimiz çerçevesinde şahsen de kendisinden bu süreçte görevimiz nasip olması halinde yararlanacağımıza eminim. Biz bütün değerleriyle ve İstanbul'un bütün kıymetlileriyle her alanda işbirliği içerisinde, dayanışma içerisinde güçlü bir toplumsal ittifakı temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Böylesi bir güçlü ittifakı sempatik işbirliği içinde güler yüzle birbirine bağlayacak unsurların başında da kadim kurumlar geliyor. Bugün baktığımızda 121 yaşında bir kurumumuzun olması ve o kurumla şu anda İstanbul'un geleceğini konuşmak ne her şehre nede her ülkeye nasip olmaz. Bu açıdan biz çok önemli bir şehiriz. Dünyanın en önemli şehriyiz diyebilirim. Umuyorum İstanbul'umuzu, bütün değerleriyle büyütecek yeni bir beş yıla adım atmak bizim için en büyük hedef. Bu doğrultuda hem centilmence hem kapsayıcı hem 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Beşiktaş Kulübümüzde kadın yönetim kurulu üyelerini ile bizleri karşılaması Sayın Başkan'ın çok özel bir durum. Ben kulübümüze nice başarılar diliyorum. Nice yüz yıllar diliyorum. Umuyorum güzel günlerde birlikte oluruz"
İmamoğlu'ndan sonra tekrar söz alan Arat:
"Dünya Kadınlar Günü'nde kulübümüzü ziyaretiniz kadın yöneticilerin teşviki açısından da fevkalade önemlidir. Biz iki kadın yönetim kurulu üyemiz ve birçok kurullarda kadın yöneticilerin bulunması konusunda Beşiktaş olarak öncü olacağız öncü olmaya devam edeceğiz. Bugünün de anlamı bizim için çok kıymetli. Bugün Beşiktaşlı kadın yöneticiler, özel bir etkinlik düzenliyorlar sporcularımız ile birlikte. Beşiktaş'ımıza ve tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye hayırlı olsun inşallah"
İmamoğlu çıkışta Beşiktaş Stadına ait bir kediyi sevdi. Arat bu sırada "İnönünün kedisi başkanım" dedi. İmamoğlu'da "Rengide siyah beyaz, öbür takımların işi zor, sarı kırmızı sarı lacivert kedi yok" dedi.
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Muğla'da trafik ekipleri, emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirme yaparken aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle bayan şoförlere ve yolculara çiçek takdim etti. Trafik ekipleri, kadın sürücülere destek olduklarını ifade etti.
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