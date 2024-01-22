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İş insanı Yasemin Sadıkoğlu, Beşiktaş'ta ünlü gece kulübünde saldırıya uğradı - Son Dakika
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İş insanı Yasemin Sadıkoğlu, Beşiktaş'ta ünlü gece kulübünde saldırıya uğradı

Beşiktaş'ta iş insanı Yasemin Sadıkoğlu ünlü bir gece kulübünde saldırıya uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Sadıkoğlu arkadaşını beklediği sırada arkadan yaklaşan bir kadının saçlarını çektiği görüldü. Sadıkoğlu'nun saçları koparken görüntülerden tespit edilip gözaltına alınan 2 kadın ile mekanın yöneticisi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

22.01.2024 - 21:03,
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Beşiktaş'ta iş insanı Yasemin Sadıkoğlu'nun bir gece kulübünde darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sadıkoğlu'nu darbeden şüpheliler gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İş insanı Yasemin Sadıkoğlu, Beşiktaş'ta ünlü gece kulübünde saldırıya uğradı
Yasemin Sadıkoğlu

ARKADAN GELİP SAÇLARINI ÇEKTİ

Olay, 20 Ocak günü saat 00.30 sıralarında Etiler Mahallesi, Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan ünlü bir gece kulübünde meydana geldi. Gece kulübüne gelen iş insanı Yasemin Sadıkoğlu, kimliği belirsiz bir kadının saldırısına uğradı. Saldırıda saçları kopan Sadıkoğlu, polis merkezine giderek saldırıyı gerçekleştiren kadından ve mekanın yöneticilerinden şikayetçi oldu. Darp olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılırken, Sadıkoğlu'nun darp edildiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İş insanı Yasemin Sadıkoğlu, Beşiktaş'ta ünlü gece kulübünde saldırıya uğradı

GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Yasemin Sadıkoğlu emniyetteki ifadesinde, eğlence mekanında lavaboya giden arkadaşını beklediği esnada daha önce tanımadığı bir kadının arkadan saçlarını çekerek saldırdığını, daha sonra mekanda bulunanların şahsı uzaklaştırdıklarını ancak iş yeri yetkilisi A.Y.K.'nın da kendisini dışarı çıkardığını söyledi. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri olayı gerçekleştiren N.K. (30) ve D.K. (34) isimli kadınlar ile mekanın yöneticisi A.Y.K.'yı gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

İş insanı Yasemin Sadıkoğlu, Beşiktaş'ta ünlü gece kulübünde saldırıya uğradı

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, eğlence mekanında yaşanan darp kameraya yansıdı. Görüntülerde, Y.S'nin arkasından gelen bir kadının saçlarını çektiği ve sonrasında yaşanan arbede yer alıyor.

İş insanı Yasemin Sadıkoğlu, Beşiktaş'ta ünlü gece kulübünde saldırıya uğradı
İş insanı Yasemin Sadıkoğlu, Beşiktaş\'ta ünlü gece kulübünde saldırıya uğradı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İş insanı Yasemin Sadıkoğlu, Beşiktaş'ta ünlü gece kulübünde saldırıya uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş insanı Yasemin Sadıkoğlu, Beşiktaş'ta ünlü gece kulübünde saldırıya uğradı - Son Dakika
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