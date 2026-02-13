Beşiktaş'ta Park Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Beşiktaş'ta Park Tartışması Kanlı Bitti

Beşiktaş\'ta Park Tartışması Kanlı Bitti
13.02.2026 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Park meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi vurularak hayatını kaybetti, saldırgan ağır yaralandı.

BEŞİKTAŞ'ta park meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Erdoğan Ş. (67), silahla Ferşat Tellioğlu'nu vurdu. Ağır yaralanan Tellioğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölen kişinin yakınları ise saldırgan Erdoğan Ş.'yi darbederek ağır yaraladı. Yaşananlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Olay, 13 Şubat günü saat 11.05 sıralarında Dikilitaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ferşat Tellioğlu ile Erdoğan Ş. arasında araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan Ş., yanında bulunan silahla Ferşat Tellioğlu'na ateş etti. Silahla vurulan Tellioğlu kanlar içinde yere yığıldı. Olayın ardından Tellioğlu'nun yakınları olay yerine geldi. Yakınları, araç içinde bulunan Erdoğan Ş.'ye saldırdı. Otomobilin içinde darbedilen şüpheli, daha sonra araçtan çıkarılarak yere yatırıldı ve sokak ortasında tekme ve yumruklarla uzun süre darbedildi. Bir süre yerde sürüklenen Erdoğan Ş., aldığı darbeler sonucu hareketsiz kaldı. Silah ve kavga seslerini duyanlardurumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Ferşat Tellioğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Erdoğan Ş.'nin ise olay sırasında darp sonucu ağır yaralandığı ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Beşiktaş Devriye Ekipler Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan iki şüpheli hakkında 'Kasten Yaralama' suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Silahı kullanan E.Ş.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

OLAY ANI KAMERADA

Park nedeniyle çıkan kavgayı çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, Ferşat Tellioğlu'nun kaldırımda yaralı halde yerde yattığı, yakınlarının ise araç içinde bulunan Erdoğan Ş.'ye saldırdığı görülüyor. Araçtan çıkarılan Erdoğan Ş.'nin tekme ve yumruklarla darbedildiği, bir süre yerde sürüklendikten sonra hareketsiz kaldığı anlar görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: DHA

Beşiktaş, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Park Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Casperlar“ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar 6 kişi tutuklandı "Casperlar"ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar! 6 kişi tutuklandı
Doğum günü pastası can almıştı İşte 3 kişi için istenen ceza Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza
Araca silahlı saldırı 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Araca silahlı saldırı! 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
ABD Sağlık Bakanı Kennedy’den bağımlılık itirafı: Mikroplardan daha tehlikeli ABD Sağlık Bakanı Kennedy'den bağımlılık itirafı: Mikroplardan daha tehlikeli
Nijer’den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz Nijer'den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz
Bakan Gürlek’in cevap vermek istemediği soru Bakan Gürlek'in cevap vermek istemediği soru
Suriye’de hezimete uğrayan terör örgütü PKK’dan yeni iş birliği Suriye'de hezimete uğrayan terör örgütü PKK'dan yeni iş birliği

22:14
ABD Başkanı Trump Venezuela’ya gidiyor
ABD Başkanı Trump Venezuela'ya gidiyor
21:59
Bakan Gürlek’ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
21:51
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor’u beşledi
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor'u beşledi
21:29
Bakan Gürlek’ten “İBB duruşmaları TRT’den yayınlansın“ çağrılarına yanıt
Bakan Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına yanıt
21:09
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis’teki olaylar beni üzdü
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü
19:36
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
18:31
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt
Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 22:40:50. #.0.4#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Park Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.