Besin Zehirlenmesi Vakaları Artıyor: Hijyen Kurallarına Dikkat - Son Dakika
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Besin Zehirlenmesi Vakaları Artıyor: Hijyen Kurallarına Dikkat

Besin Zehirlenmesi Vakaları Artıyor: Hijyen Kurallarına Dikkat

İzmir'de besin zehirlenmesi nedeniyle iki kişinin hayatını kaybetmesi sonrası, Gıda Mühendisleri Odası'ndan Uğur Toprak, restoranların hijyen koşullarının kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Çapraz bulaşma ve hijyen eksikliklerinin ciddi sonuçlar doğurduğu ifade edildi.

30.01.2025 14:03  Güncelleme: 14:05
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GIDA Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, İzmir'deki bir restoranda Ece Melisa Mercankaya'nın (5) patatesli köfte, Servet Polat'ın (60) da kumpir yemesinden sonra zehirlenerek ölümlerine ilişkin, tercih edilen mekanların hijyenik koşullarının kontrolüne dikkati çekti. Toprak, "Genellikle çapraz bulaşma yaşanıyor. Bu nedir; pişmiş ürünün kesildiği bıçaklarla ve tahtalarda çiğ ürünlerin kesilmesi. Çiğ ürünler sonrasında pişirilmediği için çapraz bulaşmaya neden olabiliyor. Örneğin pişmiş et kesildi aynı tahta ve bıçakla yemeğin domatesi kesilebilir. Bu da çapraz bulaşmayla gıda zehirlenmesine sebep olur" dedi.

Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan Mercankaya (39), eşi Hasret Mercankaya (38), çocukları Ece Melisa Mercankaya ve Ege Mercankaya (6), 13 Nisan 2022'de, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki restoranda yemek yedi. 4 kişilik aile, yemek sonrası Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ile çocukları rahatsızlandı. Tedaviye alınan anne ve 2 çocuğundan o dönem 5 yaşında olan Ece Melisa Mercankaya, hayatını kaybetti. Adalet Bakanlığı'na bağlı İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca hazırlanan Ece Melisa Mercankaya'nın otopsi sonucuna göre, Ece Melisa Mercankaya'nın besin zehirlenmesi sonrası gelişen kalp kasında iltihaba neden olabilen pankardit sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Ece Melisa Mercankaya ve kardeşinin patatesli köfte yediği öğrenildi.

Diğer yandan İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan Servet Polat, 28 Aralık'ta kızı Bahar Zeyrek ve 11 yaşındaki torunu Gökhan Zeyrek ile Buca ilçesi Efeler Mahallesi'ndeki bir işletmede kumpir yedi. Kusma ve ishal nedeniyle rahatsızlanan aile, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Buradaki tedavisi tamamlanan aile taburcu olurken, Servet Polat 30 Aralık'ta saat 04.00'te evinde ölü bulundu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Polat'ın gıda zehirlenmesi sonucu öldüğü belirtildi.

'İŞLETME KAYIT BELGESİNE BAKMAK GEREKİYOR'

Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, besin zehirlenmesi nedeniyle yaşanan ölümlere dikkat çekip, "Özellikle beslenme konusunda gittiğimiz yerlerin hijyenik koşullarını kontrol etmemiz gerekiyor. Gerek personel gerek işletme hijyenine bakmak lazım. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen işletme kayıt belgesinin bulunup bulunmadığına bakmak gerekiyor. Ayrıca işini layıkıyla yapan, yeni açılmış birçok mekan var ama bildiğimiz, tanıdığımız ve güvenebileceğimiz yerlere yönelmek de olabilir" dedi.

'YETERİ PİŞMEMESİNDEN KAYNAKLI BİR BULAŞI OLABİLİR'

Yaşamını yitiren kişilerin yedikleri yiyecekleri değerlendiren Toprak, "Patatesli köfte yemeğine bakalım. Patatesten kaynaklı besin zehirlenmesi olabilir. Şöyle ki patates yıkanmadan ve elle soyulursa üzerindeki topraktan bir bulaşma olabilir. Belki işletme mayonezini belki kendi yapıyordur. Yumurtasıyla ilgili sıkıntı olabilir. Soğuk zincirde taşınması ve saklanması gereken kıymadan kaynaklı da köfteden bir bulaşı yaşanabilir ya da ürün iyi pişmemiş olabilir. Et, tavuk ve süt ürünlerinin yeteri pişirilmemesinden kaynaklı da bir bulaşı olabilir. Personel kaynaklı hijyenden eksikliği sonucu da söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda gıda zehirlenmeleriyle karşılaşabiliyoruz" dedi.

'TÜKETİĞİMİZ MİKTARDA AĞIR DA GEÇEBİLİR'

En sık karşılaşılan işletme hatasından da bahseden Toprak, "Genellikle çapraz bulaşma yaşanıyor. Bu nedir; pişmiş ürünün kesildiği bıçaklarla ve tahtalarda çiğ ürünlerin kesilmesi. Çiğ ürünler sonrasında pişirilmediği için çapraz bulaşmaya neden olabiliyor. Örneğin pişmiş et kesildi aynı tahta ve bıçakla yemeğin domatesi kesilebilir. Bu da çapraz bulaşmayla gıda zehirlenmesine sebep olur. Sonuç olarak ishal, kusma, baş ağrısı ve mide bulantısıyla gıda zehirlenmesi başlar. Kendiliğinden de geçebilir. Ama tükettiğimiz miktarda ağır da geçebilir. Böyle durumlarda bol miktarda su içip, hastaneye başvurmak gerekir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Adli Tıp, Ekonomi, Sağlık, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Besin Zehirlenmesi Vakaları Artıyor: Hijyen Kurallarına Dikkat - Son Dakika

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