Beykoz'da Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Beykoz'da Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Beykoz\'da Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Beykoz'da meydana gelen otomobil-motosiklet çarpışması sonucu 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer kişilerin yanı sıra otomobil sürücüsü Fatma Zehra Kınık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çeki'nin ailesi ve arkadaşları adaletin yerini bulmasını isteyerek davanın peşini bırakmayacaklarını belirtti.

13.07.2024 16:27
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Beykoz'da, otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, motosikletin arkasında yolcu olan 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü ve kaldırımdaki iki yaya da yaralandı. Otomobil sürücüsü Kızılay eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Kazada hayatını kaybeden Batın Barlas Çeki'nin ailesi ve arkadaşları duruma tepki gösterdi. Teyze Didar Şahin "Biz bu davanın peşini bırakmayacağız. Bir insanın canı bu kadar kolay alınmamalı. Bunun bir cezası, bir bedeli olmalı" dedi.

Kaza, 9 Temmuz Salı günü saat 13.30 sıralarında Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 34 FKJ 390 plakalı otomobilin sürücüsü Fatma Zehra Kınık, kasksız halde arkasında yolcuyla ilerleyen Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı 34 HUT 980 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki sürücü ve yolcu düşerken sürücüsüz motosiklet, kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Kazada, motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk, arkasındaki yolcu Batın Barlas Çeki ve kaldırımdaki iki yaya yaralandı. Kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü, Kızılay eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık, polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"BİZE İYİ NİYETLERİNİ GÖSTERMEK İSTİYORLARSA EN BAŞINDAN GELMELERİ GEREKİRDİ"

16 yaşındaki Batın Barlas Çeki'in ailesi ve arkadaşları sürücünün adli kontrol şartıyla serbest kalmasına tepki gösterdi. Yaşananları anlatan teyze Didar Şahin "Biz haberi alır almaz hemen hastaneye gittik. Hastanede çarpan insanları, kaza yapan insanları herkesi bekledik, kimseden dönüş olmadı. Tabi ki bu bir kaza. Ama en azından bir iyi niyet göstergesi gösterebilirlerdi. Biz bunun sitemini ettikten sonra cenazenin 3. gününde bize başsağlığı dilemeye geldiler, bir şeye ihtiyacınız var mı diye. Bize iyi niyetlerini göstermek istiyorlardıysa en başından gelmeleri gerekiyordu. ve şu çok acı 16 yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebebiyet veriyorsunuz ve aynı gün serbest bırakılıyorsunuz. Sanırım babası eski Kızılay başkanıymış. Adalet herkesi için olmalı. 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybediyor, hanımefendi her gün imza vererek serbest kalıyor. Bu ülkede insanların hayatı bu kadar kolay olmamalı, çifte standart işlememeli. Acımız çok büyük. Küçücük oğlumuz vefat etti, çok zor şartlarda büyüttük. Hiçbir anne baba bu acıyı yaşamasın" dedi.

"BU DAVANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Hukuki olarak şikayette bulanacaklarını söyleyen Şahin "Salı günü adliyeye gidip şikayette bulunacağız. Avukatlarımız takip edecek. Biz bu davanın peşini bırakmayacağız. Bir insanın canı bu kadar kolay alınmamalı. Bunu bir cezası, bir bedeli olmalı" diye konuştu.

"ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUZ"

16 yaşındaki gencin arkadaşı Oğuz Ayhan, "Motorda iki kişi ilerlediği sırada sokaktan çıkan araba motora arkadan çarpıyor. Motorun dengesini kaybedip yere düşüyorlar. Hastaneden vefat ettiğini öğreniyoruz. Üzgünüz, böyle bir ölümü hak etmedi benim kardeşim. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Sürücü nasıl adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor" şeklinde konuştu.

Emirhan Ayhan ise, "Kazada canımızı kaybettik, kardeşimizi toprağa verdik. Burada canımız kaybettik. Ne olursa olsun herkesin başına gelebilirdi. Herkesin evladı, herkesin kardeşi olabilirdi. Biz bu olayı kınıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Fatma Zehra, Motosiklet, Acil Durum, Trafik, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'da Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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