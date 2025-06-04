Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, İzmir'e Nakledildi - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, İzmir'e Nakledildi

04.06.2025 13:52  Güncelleme: 13:53
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19 Mart operasyonuyla tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sosyal medya hesabından İzmir'e nakledildiğini duyurdu. Duruma tepki gösteren Çalık, aile ve sevdiklerinden koparılmanın en temel insani haklarının elinden alınması olduğunu belirtti.

(İSTANBUL) 19 Mart operasyonuyla tutuklanan ve 23 Mart'tan beri Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutulan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sosyal medya hesabından İzmir'e nakledildiğini duyurdu. Çalık, karara, "Ailemden, sevdiklerimden koparılmak; en temel insani haklarımdan birinin daha elimden alınmasıdır. Silivri'de sağlık kontrollerim düzenli olarak sürerken, hiçbir gerekçe gösterilmeden alınan bu karar vicdani değildir. Ama biliyorum ki gittiğim hiçbir yerde yalnız değilim. Türkiye'nin her bölgesi, her ili, her ilçesi, her köyü benim vatanımdır. Asla ama asla yılmayacağım." sözleriyle tepki gösterdi.

7 ay önce Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ile başlayan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda bürokrat ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutuklanmalarıyla genişleyen operasyonlara 31 Mayıs Cumartesi sabahı bir yenisi eklenmişti. Bu operasyonda gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da aralarında bulunduğu 22 isim dün gece yarısı tutuklandı.

Çalık:  Ailemden, sevdiklerimden koparılmak; en temel insani haklarımdan birinin daha elimden alınmasıdır

Bu sabah ise cezaevlerinden nakil haberleri gelmeye başladı. 19 Mart operasyonuyla tutuklanan ve 23 Mart'tan beri Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutulan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kendisiyle ilgili durumu sosyal medya hesabından duyurdu. Çalık şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'e naklediliyorum. Ailemden, sevdiklerimden koparılmak; en temel insani haklarımdan birinin daha elimden alınmasıdır. Silivri'de sağlık kontrollerim düzenli olarak sürerken, hiçbir gerekçe gösterilmeden alınan bu karar vicdani değildir. Ama biliyorum ki gittiğim hiçbir yerde yalnız değilim. Türkiye'nin her bölgesi, her ili, her ilçesi, her köyü benim vatanımdır. Asla ama asla yılmayacağım."

Hüseyin Ersöz: 8 kişinin sevk edildiğini öğrendik

Avukat Hüseyin Ersöz de nakillere ilişkin bir açıklama yaptı. Ersöz, Silivri'de tutuklu bulunan müvekkilleri Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in İzmir'deki bir cezaevine sevk edildiği bilgisinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Ersöz sosyal medya paylaşımında, "Son edindiğimiz bilgi Marmara Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan bu sabah 8 kişinin sevk edildiğine ilişkindir. Sevk işlemi gerçekleşen bu kişiler arasındaki tek Belediye Başkanının Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık olduğu öğrenilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, İzmir'e Nakledildi - Son Dakika

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