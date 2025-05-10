Beylikdüzü\'nde Metrobüs Kazası

Beylikdüzü'nde Haramidere Durağı'nda bir metrobüsün başka bir metrobüse arkadan çarpması sonucu yaralananlar oldu.

DURAKTA BEKLEYEN METROBÜSE BAŞKA BİR METROBÜS ÇARPTI

Durakta yolcu alan bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle çarptı.

3'Ü AĞIR 13 YARALI

İlk belirlemelere göre kaza sonucu 13 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.