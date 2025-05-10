Beylikdüzü'nde Haramidere Durağı'nda bir metrobüsün başka bir metrobüse arkadan çarpması sonucu yaralananlar oldu.
Durakta yolcu alan bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle çarptı.
İlk belirlemelere göre kaza sonucu 13 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası - Son Dakika
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