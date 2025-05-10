Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası

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Haramidere Durağı'nda metrobüsler çarpıştı, yaralananlar var. Sağlık ekipleri olayda müdahale etti.

10.05.2025 16:31
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Beylikdüzü'nde Haramidere Durağı'nda bir metrobüsün başka bir metrobüse arkadan çarpması sonucu yaralananlar oldu.

Beylikdüzü'nde durakta bekleyen metrobüse başka bir metrobüs çarptı: Yaralılar var

DURAKTA BEKLEYEN METROBÜSE BAŞKA BİR METROBÜS ÇARPTI

Durakta yolcu alan bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle çarptı.

Beylikdüzü'nde durakta bekleyen metrobüse başka bir metrobüs çarptı: Yaralılar var

3'Ü AĞIR 13 YARALI

İlk belirlemelere göre kaza sonucu 13 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Beylikdüzü\'nde Metrobüs Kazası
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Zafer Oztekin:
    1 değil 2 değil 3 değil bu 2019dan beri istanbuldaki kaçıncı kaza Chpye oy verenler BU VEBALE ORTAKSINIZ 11 11 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    Olsun kent lokantalarız var 7 3 Yanıtla
  • 145353:
    Yeter be kardeşim 4 0 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    mallar 3 0 Yanıtla
  • Barış Yılmaz:
    Çok geçmiş olsun 2 0 Yanıtla
  • R C G:
    imamoglu derhal istifa, aaa pardon ya belediye baskanlari hapisteydi ve daha üst mercideki kimseyi istifaya cagirma hakkimiz yoktu. deprem tren kazasi otel yangini soma faciasi gibi. 1 0 Yanıtla
  • Her Telden null:
    Acil şifalar ölenlere rahmet diliyorum 1 0 Yanıtla
  • 3115658rs:
    Herşey Çok Güzel oluyor ?????? 0 0 Yanıtla
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