Beyoğlu'nda Çorbacıda Kavga: Güvenlik Kamerası Fişini Çektiler - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Çorbacıda Kavga: Güvenlik Kamerası Fişini Çektiler

Beyoğlu\'nda Çorbacıda Kavga: Güvenlik Kamerası Fişini Çektiler

Beyoğlu'nda bir çorbacıda yaşanan kavgada, taraflardan biri bıçakla kendini yaraladı. İş yeri çalışanları, olay sonrası güvenlik kamerasının fişini çekerek temizlik yaptı. Olayda yaralanan Ahmet K. hastaneye kaldırıldı, kavgaya karışan Eren A. ise kaçtı. Polis, delilleri karartmaya yönelik çalışmaları nedeniyle iş yeri müdürünü gözaltına aldı.

01.12.2024 10:29  Güncelleme: 10:35
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Çalışanlar yerleri temizledi; güvenlik kamerasının fişini çekti

Doğan Can CESUR/ - BEYOĞLU'nda çorbacıda iddiaya göre küfür nedeniyle 2 kişi arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında taraflardan biri bıçakla kendini bacağından yaraladı. Yaralı Ahmet K. çalışanlar tarafından çorbacıdan dışarı çıkarılırken, çalışanlar iş yerinde yerleri temizledi; güvenlik kamerasının fişini çekti. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri kavgaya karışanları ve işletmeciyi gözaltına aldı.

Olay, 23 Kasım saat 01.00 sıralarında Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde Ahmet K. çorbacıya gelerek sipariş verdi. Ahmet K.'nin ardından Eren A.'da farklı bir masaya oturup sipariş verdi. Taraflar çorba içtikleri sırada Ahmet K. iddiaya göre küfürlü konuşmaya başladı. Küfürleri üstüne alınan Eren A. da Ahmet K.'ye 'Bana mı küfür ettin' diyerek tepki gösterdi. Ahmet K.'nın 'Evet sana küfür ettim' demesi üzerine iki kişi arasında kavga çıktı.

KAVGADA KENDİNİ VURDU

Kavgada birbirlerini yumruklayan taraflardan Ahmet K., silahını çektiği sırada arbede yaşandı. Arbede sırasında elindeki silah ateş alan Ahmet K. kendini bacağından vurdu. Olayda Ahmet K. yaralanırken, Eren A. ise iş yerinden çıkarak kaçtı. Bir süre sonra işletmeci ve çalışanlar Ahmet K.'yi dışarıya taşıyarak kaldırıma bıraktı. O sırada çalışanlar işyerinde temizlik yapıp yerleri sildikten sonra güvenlik kamerasının fişini çekti.

ÇALIŞANLAR İŞ YERİNDE TEMİZLİK YAPTI

İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ahmet K.'nin kaldırımda yaralı halde yattığını belirledi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, işyerindeki güvenlik kamerasını incelemek istedi ancak fişinin çekildiğini gördü. İşyerinde temizlik yapıldığından şüphelenen polis, güvenlik kamera cihazını sökerek emniyete götürdü.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Cihazda yapılan incelemede olayın görüntülerine ulaşıldı. Ahmet K. ile Eren A.'nın kavga ettiği ve yaşanan arbedede Ahmet K.'nin bacaığından vurulduğu, Eren A.'nın da olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Ahmet K.'nin dükkan önüne çıkartıldığının ve çalışanlar tarafından işyerinin temizlendiğini belirledi. Devam eden çalışmalarda Eren A., olaydan kullandığı silahla Okmeydanı'nda yakalandı.Delilleri karartan işyeri müdürü Mehmet K. (53) ise gözaltına alındı.

KAVGAYA KARIŞAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen Eren A.'nın poliste daha önceden 9, Mehmet K.'nin ise 3 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 'Suç delillerini karartmak' suçundan tan adli işlem yapılanm Mehmet K. ifades alındıktan sonra serbest bırakıldı. Eren A. ise sevk edildiği mahkemece 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklandı.

KENDİNİ VURAN ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Hastanede tedavi gören Ahmet K.'nin poliste daha önceden 18 suç kaydı olduğu belirlendi. Ayrıca 'Dolandırıcılık' suçundan aranan Ahmet K.'nin taburcu olması sonrasında cezasının 1 ay ertelendiği, 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Çorbacıda Kavga: Güvenlik Kamerası Fişini Çektiler - Son Dakika

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