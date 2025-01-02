Biden'dan New Orleans'taki Saldırıya Tepki - Son Dakika
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Biden'dan New Orleans'taki Saldırıya Tepki

Biden, 15 kişinin öldüğü saldırıyı 'aşağılık' olarak nitelendirerek soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

02.01.2025 04:16
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NEW ABD Başkanı Joe Biden, New Orleans'ta 15 kişinin hayatını kaybettiği araçlı saldırıyı "aşağılık bir saldırı" olarak niteleyerek, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olayı araştırdığını ve kimsenin kesin sonuca atlamaması gerektiğini söyledi.

Biden, Beyaz Saray'da basının karşısına çıkarak New Orleans'taki saldırı hakkında açıklamada bulundu.

Saldırıyı "aşağılık' olarak niteleyen ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısını paylaştığını belirten Biden, olay anında saldırgana müdahale ederek etkisiz hale getiren kolluk kuvvetlerine de teşekkür etti.

Biden, FBI'nın kendisine saldırganın eylemi gerçekleştirmeden saatler önce sosyal medyadan DEAŞ'tan ilham aldığını belirten videolar paylaştığını bildirdiğini ifade ederek, saldırganın aracında DEAŞ bayrağı bulunduğunu da hatırlattı.

Şu an durumun "çok akışkan" ve "soruşturmanın ön aşamada" olduğunu kaydeden Biden, "Şu anda ek bir raporumuz yok. Soruşturmalar aktif olarak devam ediyor ve kimse kesin sonuca atlamamalı." diye konuştu.

Öte yandan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Las Vegas'taki "Trump International" otelinin önünde Tesla Cybertruck marka bir aracın patlaması olayına da değinen Biden, bunu da yakından izlediklerini belirtti.

Biden, Las Vegas'taki patlamanın New Orleans'taki saldırıyla olası bir bağlantısı olup olmadığının araştırıldığını belirterek, "Ancak bu konuda şu an rapor edilecek bir şey yok." dedi.

New Orleans'in Bourbon Caddesi'nde dün gece saat 03.15 sularında bir aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi de yaralanmıştı.

Yeni yılın ilk günü Las Vegas'taki Trump otelinin önünde de Tesla marka bir araç patlayarak yanmış, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Tesla'nın sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk, sosyal medya hesabından, New Orleans'daki saldırıda kullanılan araç ile Trump'ın otelinin önünde alev alan Tesla'nın aynı yerden kiralandığına işaret ederek olaylar arasında bağlantı olabileceğini iddia etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Biden'dan New Orleans'taki Saldırıya Tepki - Son Dakika

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