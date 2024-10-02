ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor - Son Dakika
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ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e füze saldırısı düzenleyen İran'a karşı yeni yaptırımlar yapılacağını söyledi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Bugün Başkan Biden, İran'ın İsrail'e yönelik kabul edilemez saldırısını görüşmek ve yeni yaptırımlar dahil İran'ın bu saldırısına verilecek karşılığın koordine edilmesi için G7 liderleriyle görüştü." denildi.

02.10.2024 20:16  Güncelleme: 20:33
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e füze saldırısı düzenleyen İran'a yeni yaptırımlar dahil verilecek karşılığın neler olabileceğini G7 liderleriyle ele aldı.

ABD, İRAN'A YENİ YAPTIRIMLAR UYGULAYACAK

İran'ın İsrail'e yönelik balistik füzelerle düzenlediği saldırının yankıları sürerken, ABD harekete geçti. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Joe Biden'ın, G7 ülkelerinin liderleriyle ortak telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, "Başkan Biden ve G7, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kesin şekilde kınamaktadır. Bugün Başkan Biden, İran'ın İsrail'e yönelik kabul edilemez saldırısını görüşmek ve yeni yaptırımlar dahil İran'ın bu saldırısına verilecek karşılığın koordine edilmesi için G7 liderleriyle görüştü." ifadelerine yer verildi.

ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
ABD Başkanı Joe Biden

ABD ile G7'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığının vurgulandığı görüşmede, Orta Doğu'da bundan sonraki sürece ilişkin de değerlendirmelerin yapıldığı bildirildi.

PEZEŞKİYAN: KAN DÖKÜLMESİNE KARŞIYIZ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise yaptığı açıklamada, kan dökülmesine karşı olduklarını belirterek şunları söyledi: "Kesinlikle kan dökülmesine karşıyız. Her zaman şunu söyledik; biz barış istiyoruz, sükunet istiyoruz. Hiçbir ülkede kan aksın istemiyoruz. Ancak İsrail bizi buna zorluyor. İsrail bizim misafirimizi Tahran'da öldürdü. Aslında Cumhurbaşkanı yeminimi ederken o akşam bunu yaptı. Bunu hiçbir ülke ve hiçbir taraf kabul edilemez. Hiçbir bölge savaş gölgesinde gelişemez, refah yaşayamaz. İsrail bizim misafirimizi başkentimizde öldürerek bizi bu gerginliğe sürükledi.

ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan

"BATI, İSRAİL'İ ÇEKSİN"

Bu saldırıları yaparken 'asla tepki vermeyin tepki verirseniz bu savaş büyür' diyorlar. Biz sükunetle yaklaşmaya çalıştıkça onların cinayetleri, katliamları, baskıları arttı. Dünya tarihine bakacak olursak hiçbir zaman bu kadar gerginlik yaşanmamıştı. Şu anda İran Cumhuriyeti tekrar söylemek isterim ki, biz kesinlikle barıştan yanayız. Bu gerginliğin artmasını istemiyoruz. Bu gerginliğin coğrafyaya yayılmasını istemiyoruz. Batı'ya seslenmek istiyorum; lütfen İsrail'i çekin, İsrail'i bu bölgenin göbeğine siz yerleştirdiniz. Bu kanların dökülmesinde siz de rol oynuyorsunuz.

ABD, İran\'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Beyaz Saray, Orta Doğu, Joe Biden, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • halil eles:
    dünyanın bütün dengesini abd bozuyor abd olmasa dünya savaşı diye birsey olmaz di 120 5 Yanıtla
  • Galip 35:
    Norosbi evlatları İtrail onca müslüman öldürdü bişey yok İran'a yaptırım öyle mi 97 6 Yanıtla
  • sudem meliss:
    iki yüzlü cani cehenneme kadar yolun var 58 4 Yanıtla
  • Mehmet Tok:
    Saddam ile başlayıp Kaddafi ve Muhammed Mürsi ile devam eden kendi Yöneticilerine karşı halkı kışkırtıp baştan indirdikten sonra başlarına kendi adamlarını getirip rahat rahat sümürülen bir Ortadoğu var. Türkiye'ye de aynı oyun oynanmak isteniyor ayık olun. 41 7 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Tabi bütün kanı siz emiyor sunuz Bi kürecik incirlik adana da ki petrol işletmesi Kapansaydı. Bide Edirne de ki sınır kapıları açılsın 2020 gibi nasıl köpekleşirsiniz Bütün savaşı durduruyor sunuz 36 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bunun doğum tarihi kaç di baydın miyadı dolmuş biri gibi geliyor bana boş adam 17 6 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    hala abd dostum diyen sayn c.baskanini tebrik ediyorum 12 4 Yanıtla
  • sadullah nas:
    aşağılık abd bu haçlı hilal savaşıdır 10 3 Yanıtla
  • Osman Berk:
    Birader kötü bir şey mi yazdık neden yayınlanmıyor bizim yorumumuz 5 4 Yanıtla
  • Kemsl:
    kızının saçımı dağıldı 7 0 Yanıtla
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