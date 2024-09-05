Çanakkale'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Adamın Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Çanakkale'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Adamın Davası Devam Ediyor

Çanakkale\'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Adamın Davası Devam Ediyor

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ı boğarak öldüren Fırat Yıldızhan ve cesedi gömen kardeşi Yağız Yıldızhan'ın yargılandığı davanın 2. duruşması yapıldı. Fırat Yıldızhan suçlamaları kabul etmezken, kardeşi Yağız Yıldızhan olay hakkında bilgisi olmadığını öne sürdü. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar verdi.

05.09.2024 18:39
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ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ı (30) iple boğan Fırat Yıldızhan (32) ile cesedi birlikte gömdüğü kardeşi Yağız Yıldızhan'ın (20) ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın 2'nci duruşması görüldü. Fırat Yıldızhan üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirtirken, kardeşi Yağız Yıldızhan ise olay hakkında bilgisi olmadığını ileri sürdü.

Olay, 16 Şubat'ta, Biga ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Yıldızhan bir süredir ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ın Lapseki ilçesindeki evinin önüne geldi. Konuşmak istediğini söyleyen Yıldızhan, Saliha Gizem'i otomobille alıp, Biga istikametine doğru yola çıktı. İkili arasında otomobilde tartışma çıktı. Fırat Yıldızhan, ilk eşinden 2 çocuğu olan Saliha Gizem'i iple boğdu. Yıldızhan, daha sonra cesedi Biga'da Çavuşköy mevkisinde, hafriyat alanına gömdü.

SUÇUNU İTİRAF EDİP, CESEDİ GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ

Saliha Gizem'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Saliha Gizem Yıldızhan'ın Lapseki'de otomobile binip, Fırat Yıldızhan ile ilçeden ayrıldığını belirledi. Ekipler, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Yıldızhan, ifadesinde cinayeti itiraf edip, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. Bölgede inceleme yapan ve 18 Şubat'ta Saliha Gizem'in cansız bedenine ulaşan polis, Fırat Yıldızhan'ın yanı sıra kardeşi Yağız Yıldızhan'ı da gözaltına aldı. Saliha Gizem Yıldızhan'ın cenazesi otopsi için Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne gönderilirken, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş, tutuklandı.

SAVCI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİNİ İSTEDİ

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasının ardından Fırat Yıldızhan hakkında 'Tasarlayarak eşe karşı öldürme', Yağız Yıldızhan hakkında ise 'Tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Davanın 2'nci duruşması Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Fırat Yıldızhan ile Yağız Yıldızhan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Saliha Gizem Yıldızhan'ın yakınları hazır bulundu.

Hakimin, eşi Saliha Gizem'i aldatıp aldatmadığını sorması üzerine Fırat Yıldızhan, "Eşimi hiçbir kadınla aldatmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Yağız Yıldızhan ise duruşmadaki savunmasında, "20 yaşındayım ve askerliğimi yapmadım. Habersiz şekilde yengemin evine götürüldüm. Böyle bir olay olacağını bilseydim gitmezdim. Olayın faili olarak yargılanıyorum. Bir süredir cezaevindeyim. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların ve tanıkların dinlenmesinin ardından sanıklar Fırat Yıldızhan ile kardeşi Yağız Yıldızhan'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

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