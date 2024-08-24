Bilecik'te 1299 Saygı Sürüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bilecik'te 1299 Saygı Sürüşü Gerçekleştirildi

Bilecik\'te 1299 Saygı Sürüşü Gerçekleştirildi

Bilecik Valiliği öncülüğünde düzenlenen 1299 Saygı Sürüşü, Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin tanıtımı kapsamında gerçekleştirildi. Vali Şefik Aygöl'ün öncülük ettiği konvoy, Ertuğrul Gazi Türbesi'ne hareket etti. Etkinlikte, türbeye ziyaret, saygı nöbeti değişimi ve Türk bayrağı açılışı yapıldı.

24.08.2024 19:19
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Bilecik'te Valilik öncülüğünde, Bilecik Motosiklet Derneğince "1299 Saygı Sürüşü" gerçekleştirildi.

Bu yıl 6-8 Eylül'de 743'üncüsü düzenlenecek Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin tanıtımı kapsamında Pelitözü Gölpark'ta bir araya gelen 1299 motosikletli, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün öncülük ettiği konvoyla Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Türbesi'ne hareket etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılar türbeye ziyarette bulundu, alp kıyafeti giymiş jandarma personelinin saygı nöbeti değişimini izledi.

Aygöl ile Bilecik Motosiklet Derneği Başkanı Erol Yörümez'in konuşmalarından sonra dev Türk bayrağı açıldı.

Vali Şefik Aygöl, AA muhabirine, Bilecik'in "kuruluşun ve kurtuluşun şehri" olarak anıldığını söyledi.

Eylül ayının ikinci haftasında 743'üncü Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin düzenleneceğini hatırlatan Aygöl, şöyle devam etti:

"Panayır ve şenlik havasında geçen, ünü ülke sınırlarını aşan bir şenlik yapıyoruz. Tabii bu etkinlikte vatandaşlarımızla kültürümüzden, tarihimizden güzel örnekler yaşıyoruz. Bugün de yaklaşık 2 aydır hazırlığını yaptığımız, Çanakkale'de, Afyonkarahisar'da örneklerini gördüğümüz saygı sürüşlerinden birini ilk kez Bilecik'imizde başlattık."

Aygöl, etkinlik kapsamında yaklaşık 40 kilometre katettiklerini belirtti.

Geçmişe ve Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne dikkati çekmeyi amaçladıklarını anlatan Aygöl, "Bu sene ilkini yaptık ve çok güzel oldu. Her sene üzerine ekleyerek bu etkinliği devam ettirmek istiyoruz. Ben de ilk defa bu kadar uzun süre motosiklet kullandım." dedi.

Yörümez de organizasyonun uzun süredir hayalini kurduklarını, gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Etkinliğe pek çok ilden katılımın olduğunu bildiren Yörümez, " Antalya, Düzce, Karabük, Bursa, Eskişehir, Kütahya, Sakarya, İzmir ve İstanbul gibi şehirlerden gelenler var. İlkini gerçekleştirmek bize nasip oldu. Daha iyilerini yaparak devam etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Organizasyona Bursa'dan "Çitos" isimli papağanıyla katılan Fatih 1453 Motosiklet Grubu üyesi Yunus Karadeniz ise Bilecik'e tarihi yerleri görmek için geldiklerini kaydetti.

Çitos'un bu tür organizasyonlarda devamlı yanlarında olduğunu söyleyen Karadeniz, "O bizim çocuğumuz, grubumuzun maskotu. Çitos rüzgar yemesin diye arabayla geldik. Arkadaşlarımızın ekipmanlarını taşıdık. Biz de motorcuyuz ama Çitos için bu sefer böyle oldu. Durduğumuz yerlerde ilgi çekiyor." diye konuştu.

Etkinlikte, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ile İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı da yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bilecik'te 1299 Saygı Sürüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika

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