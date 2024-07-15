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Bin 700 rakımlı Topuklu Yaylası'nda uzayın derinliklerini fotoğrafladılar

Binlerce gökyüzü meraklısı Beyağaç-Topuklu Yaylası Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliğinde buluştu

DENİZLİ - Denizli'nin Beyağaç ilçesinde bulunan bin 700 rakımlı Topuklu Yaylası, 4 gün boyunca yurt içi ve yurt dışından katılan binlerce gökyüzü meraklısını ağırladı. Gökyüzünde birbirinden güzel karelerin yakalandığı Beyağaç-Topuklu Yaylası Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Türkiye'nin en karanlık noktalarından olan bölgeyi "Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parkı" statüsüne bir adım daha yaklaştırdı.

Denizli'de Beyağaç Belediyesi öncülüğünde Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), ADM Elektrik Dağıtım ve Kalebey Yerel Eylem Grubu Derneği'nin iş birliğinde Gök Bilimci Prof. Dr. Ethem Derman'ın adını düzenlenen Beyağaç-Topuklu Yaylası Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği binlerce gökyüzü meraklılarını 4'üncü kez bir araya getirdi. Bin 700 rakıma sahip Türkiye'nin en karanlık noktalarından olan Topuklu Yaylası'nda gerçekleştirilen etkinliğe yurt genelinde yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Önceki yıllara oranla katılım sayılarında ciddi artış gözlemlenen şenlikte gökyüzü meraklıları için unutulmaz anlar yaşandı. Astrofotoğrafçılık uzmanları gökyüzünde birbirinden özel kareleri yakalarken, misafirlere ise gökyüzünü anlatıldı.

Topuklu Yaylası'nın "Astro Turizm Destinasyonu" olacak

GEKA'nın "Alternatif Turizmde Yeni Destinasyonlar Sonuç Odaklı Programı" kapsamında desteklenen etkinlikle, Topuklu Yaylası'nın karanlık gökyüzü parkı olmasına, yaylanın ve astro turizm potansiyelinin gökyüzü etkinlikleriyle tanıtılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Etkinlikle "Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parkı" statüsünü almaya bir adım daha yaklaşan Beyağaç Topuklu Yaylası, ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğinin artması ve yöre halkının sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlandı. Gözlem alanında, profesyonel ve amatörlerden oluşan yaklaşık 30 gökbilimcinin getireceği teleskoplarla, ülkemizin en karanlık bölgelerinden biri olan Topuklu Yaylasında, tüm katılımcılara açık olarak, bir yandan gökyüzü gözlemi yapılırken, bir yandan da gök cisimlerinin fotoğrafları çekildi. Etkinlikte, özellikle astronomi alanında uzman hocalar tarafından sunumlar ve çocuklara yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Işıklandırmadan uzak ve yaklaşık bin 600 metre rakımda yer alan, verimli gökyüzü gözlemlerinin yapılabildiği ender bölgelerden biri olan Topuklu Yaylası'nda, SQM cihazlarıyla yapılan gök parlaklığı ölçümlerinde oldukça iyi değerler elde edildi.

Etkinliğin her yıl geliştirilerek devam ettirilmesi ve Topuklu Yaylası'nın "Astro Turizm Destinasyonu" olarak anılarak tanınması hedefleniyor. Topuklu Yaylası'nın ülkemizin ilk karanlık gökyüzü parkı unvanına sahip olması halinde IDA tarafından bu haberin dünya çapında milyonlarca gökyüzü meraklısına duyurulmasıyla Denizli, Beyağaç ve Topuklu Yaylası'na olan ilginin artacağı öngörülüyor.

"Katılım geçen yıla göre arttı"

Topuklu Yaylası'nın Uluslararası Gözlem Enstitüsü verilerine göre en karanlık ve sessiz yer olduğunu ifade eden Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Denizli ile Muğla arasında Topuklu Yaylası'ndayız. Uluslararası Gözlem Enstitüsü verilerine göre en karanlık ve sessiz yer olarak belirlenmek üzere. Gökyüzü görseli ile ilgilenen kişilerin aradığı her şey var. Katılanlar için her türlü imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Beyağaç halkını yeni yüzlerle tanıştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Plakalara baktığımızda Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Trabzon, Kayseri, Antalya, İzmir illerinden gelenler olduğunu görüyoruz. Gökyüzü ile uğraşanların yüzde 90'ı burada. Katılım oranı 3 bine yaklaştık. Normal şartlarda katılım oranımızın 3 binin üzerindeydi ama yağış nedeniyle biraz düşüş oldu. Geçen yıllara oranla katılım iki katına çıkmış durumda" dedi.

"Uluslararası şartlarda bir gözlem parkı yapılabilecek yapıya sahip"

Şenliğe İzmir'den katılan iş adamı Onurcan Uyanık, hobi amacıyla astrofotoğrafçılığa başladığını söyledi. Şenliğin keyfini çıkardıklarını ifade eden Uyanık da, "Bazı yerlerin değerli madenleri vardır, buranın özelliği çok karanlık bir yapıya sahip olması. Burası uluslararası şartlarda bir gözlem parkı yapılabilecek yapıya sahip. Burada çıplak gözle saat 3'ten sonra galaksileri görebiliyorsunuz. Bugün hava biraz yağışlı, gökyüzü kapalı. Görüşümüz biraz kötü. Normal şartlarda paha biçilemez bir gökyüzü güzelliğine sahip. Bütün şehir ışıkları dağların arkasında kayboluyor. Bu yıl 3. kez geliyorum. Her yıl büyüyen bir kitleye sahip. Etkinlik alanında çocuklara küçük yaşta gökyüzüne meraklı olmaları ve bunu aşılamak önemli" şeklinde konuştu.

Astrofotoğrafçı Onurcan Uyanık ve diğer astrofotoğrafçıların teleskop ile çektiği birbirinden eşsiz kareler de dikkat çekti.