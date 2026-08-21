Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı! Nedeni de hayli ilginç - Son Dakika
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Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı! Nedeni de hayli ilginç

Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı! Nedeni de hayli ilginç
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Bu yıl ilk kez öğrenci kabul eden ve henüz kendi binası dahi bulunmayan Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi, YKS tercihlerinde 9 bin 552 başarı sırasıyla rekor kırdı. İlk 3 yıl eğitimin İstanbul Tıp Fakültesi’nde (Çapa) verilecek olması ve aylık 50 bin TL’ye varan dev burs imkanı sayesinde fakülte, Gaziantep, Fırat ve Atatürk üniversiteleri gibi köklü devleri geride bıraktı.

Bu yıl ilk öğrencilerini kabul eden ancak henüz kendi binası dahi bulunmayan Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi, YKS tercihlerinde tarihi bir başarıya imza attı. İlk 10 bine giren yüksek dereceli öğrencilerin kapıştığı fakülte; Gaziantep, Atatürk ve Fırat Üniversitesi gibi köklü tıp fakültelerini geride bıraktı. Tercih patlamasının arkasında ise öğrencilere sunulan aylık 50 bin TL’ye varan burs imkanı ve ilk 3 yıl eğitimin İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde (Çapa) verilecek olması yatıyor.

Bu yıl ilk kez öğrenci alımı gerçekleştiren Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2026 YKS tercih sonuçlarına damga vurdu. Fiziksel binası ve akademik altyapı çalışmaları henüz tamamlanmamış olmasına rağmen fakülte, 515.764 taban puanı ve 9 bin 552 başarı sırasıyla öğrenci kabul ederek Doğu ve Güneydoğu'nun yıllardır hizmet veren köklü üniversitelerini sollamayı başardı.

EĞİTİM İSTANBUL ÇAPA'DA, DÖRDÜNCÜ SINIFTA BİTLİS'TE

Nefes Gazetesi'nin haberine göre, tercih dönemi öncesinde üniversite yönetimi tarafından paylaşılan stratejik açıklama tıp öğrencisi adaylarının kararında belirleyici oldu. Açıklamada, akademik kadro ve fiziki altyapı tamamlanana kadar öğrencilerin 1, 2 ve 3’üncü sınıf eğitimlerini Türkiye’nin en köklü tıp kurumlarından biri olan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde (Çapa) alacağı duyurulmuştu. Öğrenciler ancak 4’üncü sınıftan itibaren Bitlis’e dönerek eğitimlerini burada sürdürecek.

İLK 15 BİNE AYLIK 50 BİN TL BURS DERECE YAPTIRDI

İstanbul Çapa'da eğitim fırsatının yanı sıra sunulan yüksek finansal destek de tercihlerin bu fakültede yoğunlaşmasını sağladı. Üniversitenin açıkladığı burs tarifesine göre:

  • İlk 15 binlik başarı sırasıyla yerleşen öğrencilere aylık 50.000 TL,
  • 15 binin üzerindeki başarı sırasıyla yerleşen öğrencilere ise aylık 30.000 TL burs ödeneceği belirtilmişti.

SON GİREN ADAY 9 BİN 632'NCİ OLDU

Açıklanan cazip imkanların ardından 30 kişilik kontenjanın tamamı ilk tercihlerde doldu. Devlet üniversitelerindeki tıp programları arasında başarı sırasıyla üst basamaklara yerleşen fakülteye son giren adayın sırası 9 bin 632 olarak kayıtlara geçti. Böylece çiçeği burnunda tıp fakültesi, kurulduğu ilk yılda 10 binlik derece barajının içinden öğrenci alarak büyük bir sürprize imza attı.

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Son Dakika Güncel Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı! Nedeni de hayli ilginç - Son Dakika

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