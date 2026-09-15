3 yıldır duyamayan Ayşegül'ün biyonik kulağı yeniden takıldı - Son Dakika
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3 yıldır duyamayan Ayşegül'ün biyonik kulağı yeniden takıldı

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde 3 yıl önce biyonik kulağı kırılan ve bu yüzden duyamayan 11 yaşındaki Ayşegül Şiş'e Yüreğir Kaymakamlığı el uzattı. Yeni kulağı takılan Şiş, yeniden seslere tepki vermeye başladı.

ADANA'da sokakta oynarken biyonik kulağı kırılan, bu nedenle 3 yıldır duyamadığı için eğitim hayatı da aksayan Ayşegül Şiş'e (11) yardım eli uzandı. Yüreğir Kaymakamlığı'nın tedavisini üstlendiği Şiş, biyonik kulağının takılmasıyla seslere yeniden tepki vermeye başladı.

Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Abdullah (35) ile Ebru Şiş (35) çiftinin ikinci çocukları Ayşegül, işitme engelli olarak dünyaya geldi. Ailesinin tedavi için başvurduğu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 5 yıl önce yapılan koklear implant ameliyatının ardından Ayşegül'e biyonik kulak takıldı. Yapılan kontrollerde seslere tepki vermeye başlayan ve hayatı normale dönen Ayşegül Şiş'in, 3 yıl önce sokakta oynarken biyonik kulağı kırıldı. Ailesi, maddi sıkıntıları nedeniyle Ayşegül'ün biyonik kulağını alamadı. Bu sırada işten eve dönerken trafik kazası geçiren Abdullah Şiş, bir süre çalışamayıp kirayı ödeyemeyince, oturdukları evden çıkarıldı. Abdullah Şiş ve ailesi, aynı mahallede oturan babasının evine taşınmak zorunda kaldı. Geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirten Şiş ailesi, Ayşegül'ün biyonik kulağı ve kendisi gibi işitme engelli ablası Ayfer'in (12) de eskimesi nedeniyle bozulan işitme cihazı için yardım istedi.

YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI ÜSTLENDİ

Biyonik kulağı olmadığı için 3 yıldır duyamayan Ayşegül Şiş için Demirören Haber Ajansı'nın haberi sonrası yardım eli uzandı. Yüreğir Kaymakamlığı, Şiş'in tedavisini ve biyonik kulağının satın alımını üstlendi. Belirli testlerden geçirilen Ayşegül Şiş'in biyonik kulağı, Yüreğir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından satın alınarak, gerekli ayarlamaları yapıldı. Biyonik kulağı takılan Ayşegül, yeniden seslere tepki vermeye başladı. Ayrıca ablası Ayfer'in de bozulan işitme cihazı, yenisiyle değiştirildi.

'İSTEDİĞİMİZE KAVUŞTUK'

Kızlarının yeniden duymasıyla mutlu olduğunu belirten Ebru Şiş, "Kızımın 3 yıldır biyonik kulağı yoktu. Bu süreçte çok mücadele ettik, çok yorulduk. Maddi sıkıntımızdan dolayı alamadık. İnsanlar bizi duysun diye çabaladık. Yüreğir Kaymakamımız sesimizi duydu. Bize çok yardımcı oldu, Allah ondan razı olsun. Kızım yeniden duymaya başladı. Ayşegül de Ayfer de duyuyor. İstediğimize kavuştuk" diye konuştu.

OKULA YENİDEN DÖNECEK

Gerekli rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Ayşegül'ün yeniden okuluna döneceği, duyma sorununun günden güne ortadan kalkacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Yüreğir, Güncel, Çocuk, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 yıldır duyamayan Ayşegül'ün biyonik kulağı yeniden takıldı - Son Dakika

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