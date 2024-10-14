BM: Guterres Gazze'de ateşkes, insani yardımların artırılması ve esirler için uğraşıyor - Son Dakika
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BM: Guterres Gazze'de ateşkes, insani yardımların artırılması ve esirler için uğraşıyor

NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde, yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara saldırısına tepkinin yetersiz olduğu eleştirilerine, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in kararlı şekilde "ateşkes, daha fazla insani yardım...

14.10.2024 20:46
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde, yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara saldırısına tepkinin yetersiz olduğu eleştirilerine, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in kararlı şekilde "ateşkes, daha fazla insani yardım ve esirlerin serbest bırakılması için uğraşmaya devam ettiğini" belirterek cevap verdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirinin, "İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yoğunlaşan saldırılarının ardından BM Genel Sekreteri'nin sadece kınaması ve taraflara sivilleri koruması çağrısı yeterli mi? Genel Sekreter'in uluslararası topluma ve İsrail'e daha güçlü ve somut bir çağrısı var mı?" sorularını yanıtladı.

BM Genel Sekreteri Guterres ve ekibinin sürekli olarak ihtilafı sonlandırmak için baskı yaptığını kaydeden Dujarric, "Genel Sekreter ateşkes, daha fazla insani yardım ve esirlerin serbest bırakılması için uğraşıyor." açıklamasını yaptı.

Dujarric, Genel Sekreter'in bu çabalarını kararlı şekilde sürdürdüğünü belirtti.

Çok sayıda yaralı var

Sahadaki BM çalışanlarının İsrail'in dünkü saldırısının ardından Gazze'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesini ziyaret ettiğini dile getiren Dujarric, yaklaşık 40 ailenin saldırıdan etkilendiği ifade etti.

Dujarric, 8 insani yardım örgütünün ise destek için hazırlıklarını sürdürdüğünü bildirdi.

Saldırıda yaralananların yakınlardaki tıbbi tesislere yönlendirildiğini kaydeden Dujarric, çok sayıda yaralı bulunduğunu söyledi.

Dujarric, Gazze'ye insani yardımın yetersiz olduğuna ve son ayların en düşük düzeyine gerilediğine dikkati çekerek, insani yardımların arttırılması gerektiğini vurguladı.

Gazze halkının BM'ye yönelik tepkisinde artış olmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Dujarric, "Çok iyi anlıyoruz, biz de büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çatışma nedeniyle ulaşmamız gereken kişilere ulaşamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM: Guterres Gazze'de ateşkes, insani yardımların artırılması ve esirler için uğraşıyor - Son Dakika

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