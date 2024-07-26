BM Güvenlik Konseyi Üyeleri UNRWA'ya Yönelik Saldırılara Karşı Çıktı

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NEW Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) bazı üyeleri, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik saldırılara karşı çıktı.

BMGK'de Gazze'deki insani duruma ilişkin oturum düzenlendi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassilly Nebenzia, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'de ateşkese ilişkin planının "kağıtta" kaldığını belirterek, ABD ve İsrail'in BMGK üyelerinin tekrar ateşkesi gündeme getirmesini engellemek adına "kullanıldığını" söyledi.

UNRWA'ya yönelik saldırılara BMGK üyelerinin karşı çıkması gerektiğinin altını çizen Nebenzia, "Herkese UNRWA'yı savunmak için ayaklanma çağrısı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Nebenzia, UNRWA'nın bir alternatifi olmadığını, İsrail meclisinin UNRWA'yı terör örgütü ilan etmeye yönelik girişimlerinin "tüm BM'ye tokat" olacağını vurguladı.

Gazze'de olanları "toplu cezalandırma" olarak nitelendiren Nebenzia, amacın tüm toplumu yok etmek olduğunu dile getirdi.

"Harekete geçmek zorundayız"

Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, Gazze halkının "sempati ve merhamete" değil, harekete geçilmesine ihtiyacı olduğunu belirtti.

Gazze'deki trajedinin "uzak" olmadığını kaydeden Bendjama, "Bu, insanlığımızı derinden sınayan canlı izlediğimiz bir facia. Sessiz kalamayız. Harekete geçmek zorundayız." dedi.

Bendjama, "Tarihin gözleri üzerimizde ve acı çeken Gazzeli çocukların sesleri bu odada yankılanıyor. Basit bir soru soruyorlar, BMGK barışı sağlamayacaksa kim sağlayacak, şimdi değilse ne zaman?" ifadelerini kullandı.

İşgalci güç İsrail'in Gazze'deki durumdan BM ya da başka insani yardım çalışanlarını sorumlu tutma girişimlerini reddettiklerini dile getiren Bendjama, suçlunun İsrail olduğunu vurguladı.

Bendjama, UNRWA'nın Gazze'de yeterli insani yardım dağıtabilen tek ajans olduğunu belirterek, "UNRWA'yı itibarsızlaştırmaya yönelik her adım, uluslararası işbirliği ve dayanışma ilkelerini ihlal ediyor ve buna BMGK tarafından karşı çıkılmalı." diye konuştu.

Toplu cezalandırmanın korkunç bir savaş suçu olduğunun altını çizen Bendjama, işgalci güç İsrail'in Filistin halkının can kaybından ve çektiği acılardan sorumlu olduğunu belirtti.

Bendjama, "Bu terör devri sona ermeli. Dünya, kelimelerle anlatılamayacak canilik karşısında daha fazla sessiz kalamaz." çağrısı yaptı.

"Kara leke olarak anılacak"

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong ise Gazze'deki trajedinin insanlığın ahlaki duyarlılığını sınava tabi tuttuğunu ve insanlık tarihinde bir leke olarak anılacağını ifade etti.

Bu korkunç durum sonlanmadan önce daha kaç can kaybı yaşanması gerektiğini soran Fu, "İsrail'e acilen Gazze'de tüm askeri operasyonlarını sonlandırma ve ABD'ye İsrail üzerinde baskı kurma çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Fu, insani meselelerin "siyasileştirilmemesi" gerektiğini vurgulayarak "Açlık, savaş silahı olarak kullanılmamalı." diye konuştu.

BM Genel Kurulunun verdiği yetkiyle görev yapan UNRWA'nın Gazze'de insani yardımın bel kemiği olduğuna işaret eden Fu, "Çin, UNRWA'ya yönelik saldırı ve itibarsızlaştırma kampanyalarına güçlü bir şekilde karşı çıkıyor." ifadesinin kullandı.

"BM personelini tehlikeye atan her faaliyete karşıyız"

ABD Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood ise İsrail'e insani yardım çalışanlarına yönelik saldırıları araştırma çağrısında bulunduklarını anımsattı.

Suçluların cezalandırılması ve bu tür olayların tekrarlanmaması çağrısını yaptıklarını kaydeden Wood, BM personelinin güvenliğini tehlikeye atan her faaliyete karşı çıktıklarını savundu.

Wood, BM'nin tüm ajanslarının personelinin Gazze ya da başka ihtilaf bölgelerinde güvenli bir şekilde görevlerini yapabilmesi gerektiğini ifade etti.

"İsrail'in hedefi ve isteği Filistinlilere acı çektirmek"

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise UNRWA'nın hala saldırı altında olduğuna dikkati çekerek, "UNRWA'yı terör örgütü olarak nitelendirmek sadece lafta kalmıyor, öldürme yetkisi olarak kullanılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in UNRWA'yı hedef alarak milyonlarca Filistinliye zarar vermeye çalıştığını belirten Mansur, "Hepimiz başarısız olduk. Bu Konsey başarısız oldu." diye konuştu.

Mansur, hala Gazze'ye giren yardım tırlarını saymakla uğraşıldığını eleştirerek, acıyı dindirmek için belirleyici adım atılması gerektiğine işaret etti.

"İsrail'in hedefi ve isteği Filistinlilere acı çektirmek." diyen Mansur, bu nedenle bulunan her çözümün başarısızlıkla sonlanması için çaba sarf edeceklerini dile getirdi.

Mansur, "Eğer güçlü BMGK, uluslararası hukuku ihlal edeni ve on binlerce Filistinliyi öldüreni durduramıyorsa, o zaman yetki ve gücünüzü gözden geçirmelisiniz." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına da değinen Mansur, "Konuşması, bir savaş çığırtkanı konuşmasıydı." yorumunu yaptı.

Mansur, Netanyahu'nun tarih boyunca sömürgeci güçler tarafından suçlarını meşrulaştırmak için kullandıkları dili kullandığını belirterek, "İsrail kendini üstün gören görüşlerine ve suçlarına ortak olmanızı emrediyor." diye konuştu.