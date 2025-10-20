BM\'nin 80. Yılı İçin Fotoğraf Sergisi Açıldı

Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde fotoğraf sergisi açıldı.

Açılış törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı temsilen ABB Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Koordinatör Ahonsi, 80 yıl önce BM Şartı'nın yürürlüğe girdiğini belirterek, tüm ulusların barış inşa etmek, insan haklarını savunmak ve herkes için gelişimi desteklemek için ortak bir kararlılık gösterdiğini ifade etti.

Ahonsi, sadece 80 yıllık küresel işbirliğini kutlamadıklarına dikkati çekerek, "Birleşmiş Milletler ile Türkiye arasındaki ortaklığı vurgulamam gerek. 80 yıldan sonra bile Birleşmiş Milletler, insanlığın diyalog, diplomasi ve kolektif eylem için en kapsayıcı platformu olmaya devam ediyor." diye konuştu.

Dünyada iklim krizi, çatışmalar ve eşitsizlik gibi birçok zorluğun olduğu bir dönemde BM gibi çoklu bir platforma hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Ahonsi, ABB'ye sergiye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bakan Yardımcısı Büyükelçi Gümrükçü de sergi için Kızılay Metro Sanat Galerisi'nden daha iyi bir yer düşünemediğini söyleyerek, BM'nin hayatlarına dokunduğu binlerce kişinin her gün galeriden geçtiğini kaydetti.

"BM 1945'teki kadar, hatta daha da önemli"

Gümrükçü, bu etkileşimin daha da önemli hale geldiğini vurgulayarak, "Birleşmiş Milletler'in 80. yıl dönümünü kutlamamıza rağmen, BM'nin misyonu 1945'teki kadar, hatta belki daha da önemli ve güncel." dedi.

Sergide yer alan fotoğrafların insanları geçmişe götürdüğünü ve neler yapıldığını hatırlattığını kaydeden Gümrükçü, "Bizler için Birleşmiş Milletler, etkili çok taraflılığın somut örneği ve biz, Birleşmiş Milletler'in vaatlerini yerine getirmesine yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

ABB Başkan Vekili Köylüoğlu ise ABB Başkanı Yavaş'ı temsilen açılışa katıldığını dile getirerek, Ankara'nın Türkiye'nin siyasi başkenti olmasının yanı sıra sanatın da başkenti olduğunu söyledi.

Köylüoğlu, sözlerini Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Barış Dünyada Barış" sözüyle tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından Ahonsi, Gümrükçü ve Köylüoğlu tarafından kurdele kesim töreni düzenlendi. Törenin ardından sergi gezildi.

BM 80. Yıl Dönümü Fotoğraf Sergisi

Sergi, BM'nin 1945'te kuruluşundan başlayarak ikonik anları, BM'nin tüm dünyada insan hayatına nasıl dokunduğu ve Türkiye'deki BM kuruluşlarının ihtisas alanlarındaki çalışmalarının yanı sıra, Türkiye'nin barışı destekleme, insani yardım ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki katkılarını da gözler önüne seriyor.

Sergi, 24 Ekim'e kadar açık olacak.