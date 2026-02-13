BNP Seçimlerde Çoğunluğu Elde Etti - Son Dakika
BNP Seçimlerde Çoğunluğu Elde Etti

13.02.2026 11:52
Bangladeş Milliyetçi Partisi, seçimlerde çoğunluğu kazanarak hükümet kurma hazırlıkları yapıyor.

Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP), eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid hükümetinin Temmuz 2024'te yüzlerce kişinin ölümüne neden olan protestoların ardından devrilmesiyle başlayan geçici hükümet dönemini sona erdirmek üzere düzenlenen ilk genel seçimde, çoğunluğu elde ederek hükümeti kurmaya hazırlandığını bildirdi.

BNP'nin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından dün düzenlenen genel seçimlere ilişkin paylaşım yapıldı.

Partinin çoğunluğu elde ettiği belirtilen paylaşımda, hükümetin kurulması için hazırlık yapıldığı kaydedildi.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Seçim Komisyonu, seçimlere katılım oranını yüzde 59,44 olarak açıkladı.

Bangladeş'te yayın yapan Daily Star gazetesinin haberine göre, resmi olmayan sonuçlara göre, BNP ve ortakları seçimde 208 sandalye elde ederken, Cemaat-i İslami Partisi ve ortakları 69 sandalye ile ikinci sırada yer alıyor.

Dhaka Tribune ise BNP'nin mevcut durumda tek başına elde ettiği koltuk sayısının 129 olduğunu belirtti.

Parlamentoda çoğunluğun sağlanabilmesi için sandalyelerin 151'inin kazanılması gerekiyordu.

Referandum

Bu arada, genel seçimlerin yanı sıra geçici hükümetin reform paketine ilişkin düzenlenen referandumun da resmi olmayan sonuçları açıklandı.

Buna göre, anayasada yapılması teklif edilen reformların oylandığı referandumda halkın yüzde 65,5'i "evet", yüzde 34,5'i "hayır" oyu kullandı.

Cemaat-i İslami Partisi seçim sürecinden "memnun değil"

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Cemaat-i İslami Partisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sevgili vatandaşlarımız, gün boyunca çok olumlu ve barışçıl ortamda yoğun şekilde oy kullanarak gösterdiğiniz katılım için sizlere içten teşekkürlerimizi sunarız. Ancak seçim sonuçlarının açıklanma sürecinden memnun değiliz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, 11 partiden oluşan ittifakın adaylarının birkaç seçim bölgesinde "şüpheli şekilde az farkla yenildiği" öne sürüldü.

Resmi olmayan sonuçların açıklanmasında "tekrarlanan tutarsızlıklar ve çelişkiler" olduğu değerlendirmesine yer verilen paylaşımda, kendilerini destekleyenlere sabırlı olmaları ve 11 partili ittifakın resmi programını beklemeleri çağrısında bulunuldu.

Bangladeş'te genel seçim

Bangladeş'te halk, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid hükümetinin Temmuz 2024'te yüzlerce kişinin ölümüne neden olan protestoların ardından devrilmesiyle başlayan geçici hükümet dönemini sona erdirmek üzere sandık başına gitmişti.

Ülke genelindeki sandık merkezlerinde yoğun güvenlik önlemleri alınmış, oy kullanma merkezleri başta olmak üzere ülke genelinde 960 bine yakın güvenlik personeli seçim noktalarında görevlendirilmişti.

BNP ve Cemaat-i İslami, ülkenin iki önemli partisi olarak göze çarpıyor

Ziyaur Rahman tarafından milliyetçi düşünceye sahip kişilerin aynı çatı altında toplanması amacıyla 1978'te kurulan BNP, ülkenin ana akım partilerinden birisi konumunda bulunuyor.

Rahman'ın 1981'de suikasta uğramasının ardından partinin liderliğini üstlenen eşi Begüm Halide Ziya, Bangladeş'te demokratik yollarla seçilen ilk kadın başbakan olarak tarihe geçmişti.

Kariyeri boyunca çeşitli yolsuzluk davalarıyla karşı karşıya kalan Ziya, 2018'de bu kapsamda toplam 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Siyasi faaliyetlerden uzak kalmasına rağmen ölümüne kadar BNP genel başkanlığını sürdürdü. Partinin fiili liderliğini ise 2018'den bu yana oğlu Tarık Rahman yürütüyordu.

Rahman, 2007'de çeşitli yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanmış, sağlık sorunları gerekçesiyle kefaletle serbest bırakılmasının ardından 2008'de Londra'ya yerleşmişti.

17 yılın ardından İngiltere'den ülkesine dönen Rahman, resmi olarak BNP'nin lideri seçilmişti.

Kuruluşundan bu yana BNP, 1979, 1991, 1996, 2001 seçimlerinde zafer elde etmişti.

Bangladeş'te 47 yıldır faaliyet gösteren Cemaat-i İslami Partisinin 2013 yılında seçimlere katılımı yasaklanmış ve bu sebeple 2025'te bu kararın iptal edilmesine kadar seçimlere katılma hakkı olmamıştı.

Partinin en güncel başarısı ise 2008'deki genel seçimlerde elde ettiği 2 koltuk olarak kayda geçmişti.

2024'teki öğrenci protestolarının ardından momentum kazanan Cemaat-i İslami, yıllar sonra ilk kez iddialı bir parti olarak gündeme gelmişti. BNP lideri Rahman'ın seçim yarışına nispeten daha geç katılmasının da partiye avantaj sağladığı düşünülmüştü.

Ancak seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçları, Bangladeş halkının tercihini Cemaat-i İslami yerine BNP'den yana kullandığını gösteriyor.

Bangladeş'teki protestolar ve Hasina'nın idam cezası

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te, öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Bangladeş Uluslararası Suçlar Mahkemesi, protestolardaki can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle 17 Kasım 2025'te Hasina'yı, "insanlığa karşı işlediği suçlardan" idam cezasına çarptırmıştı.

Kaynak: AA

Bangladeş, Güvenlik, Hükümet, Güncel, Son Dakika

