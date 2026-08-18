Böcek'ten İmamoğlu'na Rüşvet Suçlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Böcek'ten İmamoğlu'na Rüşvet Suçlaması

Böcek\'ten İmamoğlu\'na Rüşvet Suçlaması
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın tutuklu başkanı Muhittin Böcek, Ekrem İmamoğlu'na 15 milyon avro rüşvet istediğini açıkladı.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na ek ifade verdi. Böcek ifadesinde; adaylığı karşısında Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon avro istediğini, bu paranın 5 milyon avrosunu 'havala' yöntemiyle gönderdiğine ilişkin zarfı İstanbul'da İmamoğlu'na teslim ettiğini söyledi.

Muhittin Böcek, Ekrem İmamoğlu ile görüşmelerine dair 27 Haziran'da verdiği ek ifadesini detaylandırmak istediğini söyledi. Buna dair savcılıkta yeni ifade veren Böcek, "Muratpaşa Belediye Başkanının Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü ve belediye başkan adaylıklarının belirlenmesi konusunda kendisine birtakım güvenceler verdiğini ve başkan adaylığı karşılığında ödeme gerçekleştireceğini öğrenmem üzerine, 30 Kasım 2023'te özel kalemim Yasin Y. ile birlikte İstanbul'a hava yolu ile gittim. Bir otelde görüşme gerçekleştirdim" dedi.

Böcek, söz konusu görüşmeye ilişkin ifadesinde, İmamoğlu'nun başka birine adaylık sözü vermediğini, tercihini kendisinden yana kullanacağını ancak bunun için yaklaşık 15 milyon avro maddi destek istediğini, kendisinin de bu tutarı zaman içerisinde elinden geldiğince karşılayacağını söylediğini ifade etti.

'HAVALA' SİSTEMİ TEKLİFİ

Görüşmenin ardından Antalya'ya döndüğünü belirten Böcek, seçim bütçesi için ayırdığı bir miktar parayı ismini açıklamak istemediği bir dostuna emanet ettiğini, bu kişiye İstanbul'da 5 milyon avro ödeme yapması gerektiğini söylediğini aktardı. Emanet ettiği paranın 5 milyon avronun altında olması nedeniyle kalan miktarı borç olarak tamamlamasını istediğini kaydeden Böcek, arkadaşının bunu kabul ettiğini aktardı. Böcek, arkadaşının kendisine 'havala' olarak adlandırılan bir para transfer sisteminden bahsettiğini anlattı.

Böcek, arkadaşının yanında bulunan 100 TL'lik banknotun fotoğrafını çektiğini, ardından aynı parayı üzerinde bir isim ve telefon numarası bulunan not kağıdıyla birlikte zarfa koyarak kendisine verdiğini söyledi. Böcek'in anlatımına göre arkadaşı, zarfın ödeme yapılacak kişiye verilmesi halinde paranın İstanbul Kapalıçarşı'da teslim alınabileceğini belirtti.

'NOT KAĞIDINDA TAÇ DÖVİZ YAZIYORDU'

Savcılık tarafından, 'havala' sistemini kullandırdığı kişinin kimliği ile zarftaki isim ve telefon numarası sorulan Böcek, arkadaşının kimlik bilgilerini vermek istemediğini söyledi. Telefon numarasını aradan yaklaşık iki yıl geçtiği için hatırlamadığını belirten Böcek, not kağıdında ise 'Taç Döviz' yazdığını hatırladığını ifade etti. Böcek, paranın Kapalıçarşı'da bulunan Taç Döviz isimli iş yerine gönderilmiş olabileceğini, teslim alınıp alınmadığını bilmediğini söyledi.

'İMAMOĞLU'NA ZARFI TESLİM ETTİM'

Böcek, para transferinin bu şekilde gerçekleştirilmesinin ardından 16 Aralık 2023'te İmamoğlu'nu arayarak yüz yüze görüşmek için randevu istediğini, İmamoğlu'nun kendisine 17 Aralık 2023 için randevu verdiğini belirtti. Yasin Y. ile yeniden İstanbul'a gittiğini, seçim ofisi olarak bildiği yüksek katlı bir plazanın giriş katında İmamoğlu yalnız görüştüğünü anlattı. Böcek, bu görüşmede arkadaşının verdiği, içerisinde 100 TL ve not kağıdı bulunan zarfı İmamoğlu'na teslim ettiğini kaydetti. Talep edilen paranın kalan bölümünü ise 'Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci olduğu takdirde' halledeceğini söylediğini ifade eden Böcek, İmamoğlu'nun tutuklanması nedeniyle kalan ödemeyi yapmadığını aktardı.

Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu, Muhittin Böcek, Belediye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Böcek'ten İmamoğlu'na Rüşvet Suçlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı Derin dondurucudan çıkan cesetle ilgili 13 kişi tutuklandı 12 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı! Derin dondurucudan çıkan cesetle ilgili 13 kişi tutuklandı
Nişasta bazlı şekerlerdeki yüksek fruktoz çocukların sağlığını tehdit ediyor Nişasta bazlı şekerlerdeki yüksek fruktoz çocukların sağlığını tehdit ediyor
Arnavutluk’un en çok aranan suçlularından biri Bayraktar İHA ile yakalandı Arnavutluk'un en çok aranan suçlularından biri Bayraktar İHA ile yakalandı
Alanya’da aile trajedisi: Eşini ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı Alanya'da aile trajedisi: Eşini ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Libya açıklarında göçmen teknesi faciası: 50 kişi kurtarıldı, 7 kişinin cansız bedeni bulundu Libya açıklarında göçmen teknesi faciası: 50 kişi kurtarıldı, 7 kişinin cansız bedeni bulundu
İstanbul Boğazı’nda acil durum alarmı: İHA saldırısına uğrayan dev gemi için trafik çift yönlü kapatıldı İstanbul Boğazı’nda acil durum alarmı: İHA saldırısına uğrayan dev gemi için trafik çift yönlü kapatıldı
İran’dan ABD’ye saldırı tehdidi İran'dan ABD'ye saldırı tehdidi
Zeytinburnu’nda kepçenin darbesi binanın yıkılmasına yetti Zeytinburnu'nda kepçenin darbesi binanın yıkılmasına yetti
Gençlerbirliği’nden Lukaku’ya açık davet: Başımızın üstünde yeri var Gençlerbirliği'nden Lukaku'ya açık davet: Başımızın üstünde yeri var
Sergio Busquets efsanesi olduğu Barcelona’ya geri döndü Sergio Busquets efsanesi olduğu Barcelona'ya geri döndü
Aziz Yıldırım’dan sert uyarı: Böyle olmaz Aziz Yıldırım'dan sert uyarı: Böyle olmaz
Okan Buruk telefonda ikna etti Galatasaray’ın yeni yıldızı Erzurum’da sahada Okan Buruk telefonda ikna etti! Galatasaray'ın yeni yıldızı Erzurum'da sahada

17:44
Plajdaki tesettürlü kadınları videoya çekip hakaret yağdırdılar
Plajdaki tesettürlü kadınları videoya çekip hakaret yağdırdılar
17:35
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'in uyuşturucu test sonucu belli oldu
17:00
Kripto para sektöründe kırmızı alarm
Kripto para sektöründe kırmızı alarm
16:51
Forması çıkartılan minik Fenerbahçe taraftarı Kadıköy’de Verdiği poza beğeni yağıyor
Forması çıkartılan minik Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'de! Verdiği poza beğeni yağıyor
16:33
Fenerbahçe’ye para yağacak 2 maçın değeri tam 23 milyon euro
Fenerbahçe'ye para yağacak! 2 maçın değeri tam 23 milyon euro
16:21
Trump rahat durmuyor Paylaştığı haritaya bakın
Trump rahat durmuyor! Paylaştığı haritaya bakın
16:05
Feth-i kabir kararı verildi Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak
Feth-i kabir kararı verildi! Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak
15:42
Mustafa Bozbey CHP’den istifa etti
Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti
15:20
Cemal Enginyurt’un oğluna ’kara para’ soruşturması: İfadeye çağrıldı
Cemal Enginyurt'un oğluna 'kara para' soruşturması: İfadeye çağrıldı
15:02
Fenerbahçe’de ayrılıklar peş peşe Bir isim daha veda ediyor
Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor
14:31
YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu
YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu
14:31
Kucak dolusu para verip sıfır otomobil alan kadına büyük şok
Kucak dolusu para verip sıfır otomobil alan kadına büyük şok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 17:50:37. #7.12#
SON DAKİKA: Böcek'ten İmamoğlu'na Rüşvet Suçlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.