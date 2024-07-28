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(MUĞLA) - Livaneli Vakfı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle "Edebiyat ve Müzik" temasıyla düzenlenen "3. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri" tamamlandı.

Bodrum Ramada Resort Wyndham'da 26 ve 27 Temmuz günlerinde çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği 3. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri'ne Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Livaneli Vakfı Kurucusu Zülfü Livaneli başta olmak üzere belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sanatçılar Sıla Gençoğlu, Teoman Yakupoğlu, Harun Tekin, müzikolog Henning Schmiedt, Paris Konstantinidis, Livaneli Vakfı yönetimi, Moskova Belediyesi Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi Müdiresi Aleksandra İlina, sanat camiasının tanınan isimleri, STK'lar, oda ve birlikler, siyasi parti temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

Sıla Gençoğlu ve Zülfü Livaneli'den sürpriz düet

"Edebiyat ve Müzik" temasıyla yapılan etkinliğin ilk gününde INA Sualtı Arkeoloji Enstitüsü'nde açılış kokteyli düzenlendi. Kokteylde Başkan Aras, Başkan Mandalinci, Zülfü Livaneli ve Harun Tekin ile İngiltere Türkiye Eski Büyükelçisi Peter Westmacott açılış konuşmalarını yaptı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası'nın klasik müzik sunumunu dinleyen konuklar, Sıla Gençoğlu ve Zülfü Livaneli'nin sürpriz düetiyle keyifli dakikalar yaşadı.

İkinci gün etkinliklerinde ise iki oturum halinde "Edebiyat ve Müzik" konuşuldu. Açılış konuşmalarının gerçekleştiği ikinci gün etkinliğinde, Livaneli Vakfı Genel Sekreteri Şule Bucak, edebiyat ve müziğin tarih boyunca ilişki içerisinde olduğunu belirterek, "Akdeniz Edebiyat Günlerinin 3'üncüsünü düzenlemekten mutluluk duyuyoruz. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile tüm belediye çalışanlarına iş birlikleri için teşekkür ederim" dedi.

Başakn Mandalinci, Akdeniz Edebiyat Günleri gibi büyük emeklerle donatılmış organizasyonlara ev sahipliği yapmak ve bu organizasyonların sürdürülebilirliğini sağlamak gayretinde olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Kentimizin kültür ve sanat ayağına yakışır bir tavır almayı ilke edindik"

"Biz yerel yöneticiler, kentimizin hazinelerini korumak için var gücümüzle çalışmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. İçerisinde varlığını hissettirdiğimiz etkinlik ve organizasyonlarda kentimizin kültür ve sanat ayağına yakışır bir tavır almayı ilke edindik. Kentimizde yaşamını sürdürmüş ve eserlerinin yaratım sürecini Bodrum'da geçirmiş olan, isimleri Bodrum ile birlikte anılan yaratıcı ustalar, sanatçılar, edebiyatçı ve tarihçiler kentimizin tanıtımına ve isminin kalıcı olarak hafızalara kazınmasına büyük katkı sunmuşlardır. Bu etkinliğin düzenlenmesinde katkısı olan tüm edebiyat ve müzik üstatlarına, Bodrum'un sanat ve edebiyatla yoğrulması için çaba harcayan tüm dostlara ve tabii ki siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum."

Sözlerini Zülfü Livaneli'nin besteleyip seslendirdiği "Güneş topla benim için" şarkısıyla bitiren Başkan Mandalinci, genç bir belediye başkanı olarak ülkesine faydalı olmak için elinden gelenin en iyisini yapacağını ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerine bağlı kalacağını belirtti.

Başkan Aras ise etkinliğin bu sene üçüncüsünü düzenlediklerini ve her yıl farklı bir temayla yola çıktıklarını aktararak, şunları söyledi:

"Sanata her zaman sahip çıkmaya söz veriyoruz"

"Bugün edebiyat ve müziğin gücünü, kelimelerin gücünü ülkeyi dönüştürmekte de çok önemli bir bağ olarak kullanmak zorunda olduğumuzu hissediyoruz. Siyasetçilerin önünü açan belki de en önemli pencere kültürdür, edebiyattır, tarihtir, müziktir, resimdir. Bunlarla tanışan yöneticiler, liderler kesinlikle başarılı olurlar. Atatürk, o zor şartlarda bile okumuştur, musiki cemiyetini kurmuştur. Kültürle toplumu buluşturmayı düşünmüştür. Sanat çok güçlü, insanı mutlu eden bir şeydir. ve bizler sanata sahip çıkmak zorundayız. Biz CHP'li belediye başkanları olarak sanata her zaman sahip çıkmaya söz veriyoruz."

"Edebiyat ve Müzik" temalı söyleşinin birinci oturumunda Zülfü Livaneli, Moskova Belediyesi Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi Müdiresi Aleksandra İlina, müzikolog- piyanist Henning Schmiedt edebiyat ve müziğin tarihten bu yana büyük bir ilişki içerisinde olduğundan bahsetti.

Zülfü Livaneli de "Kültür ve sanatın tüm dünyanın sorunlarını çözemeyeceğinin farkındayız. Ancak bir toplumun içinde olan çarkların daha kolay dönebilmesi için sanata ihtiyacımız var. Sanat, politikacılara da yardım sağlar. Karşılıklı diyaloğun oluşmasında en rahat yoldur" dedi.

3. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günlerinin ikinci oturumuna Sıla Gençoğlu, Teoman ve müzikolog Paris Konstantinidis katılarak, müziğin yeri ve edebiyatın müziğe yansımalarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Söyleşi sonunda kapanış konuşmaları yapılırken Mandalinci, "Hep beraber sanata müziğe edebiyata doyduk. Büyük özveriyle hazırlanan bu güzel etkinliğin programlanmasında, hazırlanmasında, uygulanmasında yer alan Muğla Büyükşehir Belediyemizin, Bodrum Belediyemizin ve Livaneli Vakfının tüm emekçilerine minnettarım. Edebiyat yolunuz, müzik de dostunuz olsun" dedi.

Aras ise "Kültür ve sanata gönül veren insanlar iyi ki varlar. Okuyan, müzik dinleyen nesiller yetiştirmek zorundayız. Eğitimli nesiller yetiştirmek zorundayız. Bu etkinlikler sadece eğlenmek için değildir. Bunların derin anlamları var. Bizler, rehberlerimiz ışığında bu yolda yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Sanatçı Zülfü Livaneli de Başkan Aras ile Başkan Mandalinci'ye organizasyon için teşekkür ederek, şunları dile getirdi:

"Sanatçı arkadaşlarımdan kimleri davet edeceğimi düşündüğümde sadece salt müzikle uğraşanlardan olmaması gerektiğini düşündüm. Hem edebiyat, müzik hem de dünya ve sanat konusunda düşünen insanlar lazımdı. Sadece tek bir müziğe ya da tek bir konuya gömüldüğünüz zaman o konuyu anlayamazsınız."