Bodrum'da metrekareye 32 kilogram yağış düştü, ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika
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Bodrum'da metrekareye 32 kilogram yağış düştü, ev ve iş yerlerini su bastı

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Bodrum\'da metrekareye 32 kilogram yağış düştü, ev ve iş yerlerini su bastı
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Bodrum'da metrekareye 32 kilogram yağış düştü, Bitez ve Eskiçeşme'de evleri, Gölköy ile Konacık'ta iş yerlerini su bastı. Evinde mahsur kalan hamile kadın sedyeyle tahliye edilip Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kadının ve bebeğinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

METREKAREYE 32 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Bodrum'da etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağmur nedeniyle Bitez Mahallesi'nde 1 ev, Eskiçeşme Mahallesi'nde 1 ev, Gölköy Mahallesi ve Konacık Mahallesi'nde toplamda 2 iş yerinde su baskını meydana geldi. Ekiplerce su tahliye çalışması yapılırken, metrekareye 32 kilogram yağış düştü.

HAMİLE KADIN EVİNDE MAHSUR KALDI

Öte yandan Bitez Mahallesi Söğütlü Caddesi'nde meydana gelen yoğun su birikintileri nedeniyle bölgede bir evde yaşayan hamile kadının mahsur kalması üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Bodrum Belediyesi ekipleri sevk edildi.

SEDYEYLE HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Sedye ile evden çıkarılan hamile kadın bölgeden güvenli şekilde tahliye edilirken Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: DHA
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