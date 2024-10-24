Bodrum\'un Mavi Yolculuk Sezonu Sonlandı

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MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, yaz boyu mavi yolculuk turlarında binlerce yerli ve yabancı turist ağırlanırken, sezonun sona ermesiyle özel ve ticari yatlar, bakım ve onarım için karaya çekiliyor. Tersanelerde, özellikle 20 metre ve üzeri yatların bakım ve onarımı yapılırken, talebin kapasitenin çok üzerinde olduğu bildirildi. Bodrum'da 600'e yakın mavi yolculuk yapan, 200'e yakın da günübirlik faaliyette bulunan ticari tekne bulunduğunu belirten Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, "Burada günlük 8 bin misafirimizi ağırlayabiliyoruz. Bodrum'da şu an 3 marinamız var. Bu marinalar yüzde 100 kapasiteyle dolu oranda hizmet veriyorlar. Kışın da teknelerin bakım onarımını yapıyorlar" dedi.

Bodrum'da yaz sezonunda hareketli geçen mavi yolculuk turizmi, son haftalarına giriyor. Bölgede faaliyet gösteren yaklaşık 600 ticari tekne, 7 bin yatak kapasitesiyle yaz boyunca deniz tutkunlarını ağırladı. Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden gelen günlük yaklaşık 8 bin turistin katıldığı mavi turlar, ilçe ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Günlük fiyatları 1000 avrodan (37 bin lira) başlayıp, lüks yatlarda 100 bin avroya (3 milyon 700 bin TL) kadar çıkan mavi turlar, Bodrum'un deniz turizminde ön plana çıkmasına katkıda bulundu. Üç büyük marina, sezon boyunca yüzde 100 dolulukla hizmet verirken, kış sezonunda da bakım ve onarım faaliyetleri için yoğun döneme giriliyor. Tersanelerde, özellikle 20 metre ve üzeri yatların bakım ve onarımı yapılırken, talebin kapasitenin çok üzerinde olduğu bildirildi. Türkiye, yat üretiminde dünya sıralamasında yükselme yolunda ilerlerken; Bodrum'daki yat sektörü de bu alandaki büyümesini sürdürüyor.

'YÜZEN LÜKS OTELLERİZ'

Mavi yolculuk turlarında fiyatların farklılık gösterdiğini söyleyen Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, "Geçen seneye oranla sezonumuz özellikle temmuz ayının 2'nci haftasından sonra başladı diyebiliriz. Geçen seneye oranla hemen hemen aynı gibi görünüyor, Bodrum'da 600'e yakın mavi yolculuk yapan ticari teknemiz, yaklaşık olarak 7 bin yatak kapasitemiz var. 200'e yakın da günübirlik faaliyette bulunan teknemiz var. Burada günlük 8 bin misafirimizi ağırlayabiliyoruz. Temmuzun 2'nci haftasından sonra başlayan sezonumuz için artık son 1-2 haftaya girdik diyebiliriz. Uygun bütçelerle vatandaşlarımız günübirlik teknelerden faydalanabiliyorlar. Mavi yolculuğumuz için de her bütçeye göre tekneler var. Mavi yolculuğumuzun diğer sektörlere göre katma değeri çok yüksek. Çok daha büyük rakamlarla ülkemize döviz bırakıyor. Mavi yolculuk ülkemizde yapılan turizmin gösterilmesi açısından doğru bir sektör" diye konuştu.

Türkiye'nin deniz turizminden yüzde 25 geliri olduğuna dikkati çeken Dinç, "Bunun da yüzde 90'ı Bodrum, Marmaris, Fethiye Muğla sahillerinde gerçekleşiyor. Mavi tur için tekne fiyatları günlük 1000 avrodan başlıyor, 50-100 bin avroya kadar çıkıyor. 12-15 metre arası bir teknemizin günlük fiyatı 1000 avrodan başlıyor. 50-60 metrelik teknelerin fiyatı günlük fiyatı ise 100 bin avroya kadar çıkıyor. Burada sadece konaklama değil aynı zamanda yeme-içme ve denizde teknenin seyahat ettiği güzergahlar da teknenin içerisindedir. Bizler aslında yüzen lüks otelleriz. Misafirlerimiz yaklaşık 1 hafta mavi yolculuk konaklaması yapıyor. Bodrum'da şu an 3 marinamız var. Bu marinalar yüzde 100 kapasiteyle dolu oranda hizmet veriyorlar. Kışın da teknelerin bakım onarımını yapıyorlar. Gerek ticari gerek özel cins teknelerimiz olsun Bodrum için çok önemli bir ekonomiye sahipler" dedi.

'YILDA YAKLAŞIK 25 MAJÖR PROJE YAPIYORUZ'

Bakım onarım faaliyetleri kapsamında tersaneye gelen teknelerin yüzde 70 oranında yabancı bayraklı olduğunu belirten Ağanlar Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Ağan, "2024-2025 bakım oranım kışlama sezonu başladı. Biz şu an yüzde 20 doluluktayız, kasım ortasına doğru tamamen dolu duruma geliriz. Mavi yolculuk bu sene iyi geçti, geçen seneyle hemen hemen aynı, bakım-onarımda da doluluk hala mevcut. Talep kapasitenin çok daha üzerinde, iyi bir sezon olacağını düşünüyorum. Biz daha çok 20 metre ve üzeri 50-55 metrelerdeki yatlara hizmet veriyoruz. Küçük teknelere hizmet veren tersane ve çekek yerleri de mevcut. Onlar da doluluk oranı yüksek şekilde hizmet vermeye devam ediyorlar" diye konuştu.

Aynı zamanda yat imalatı yaptıkları için dünyanın en donanımlı tersanelerinden biri olduklarını vurgulayan Ağan, "Çünkü her türlü işlemi yapıyoruz. Mekanik, elektrik, mobilya, marangozluk atölyeleri var. Bir tekne için her şey burada yapılıyor. 40-50 yaşındaki bir yatı boyutlarıyla birlikte tamamen değiştirilip, motordaki makine dairesinin hepsi yenilenip sıfır tekne şeklinde de denize indiriyoruz. Bunun gibi yılda yaklaşık 25 majör proje yapıyoruz. Avrupa'yla kıyasladığımızda bu da çok önemli bir sayıdır" dedi.

'TERSANEDEKİLERİN YÜZDE 70'İ YABANCI BAYRAKLI TEKNELER'

İçmeler bölgesindeki tersaneler olarak genelde Avrupa ve Orta Doğu'dan müşterileri olduğunu belirten Ağan, "Lüks yatlarımızı alanlar genelde Avrupa'dan oluyor. Eskiden ABD'li de çoktu. Türkiye, dünyada yat üretiminde 4'üncülükten 3'üncülüğe çıkmak üzere hatta bazı kriterlere göre çıktı da denilebilir. Kalitemiz, fiyata göre çok yüksek. Dolayısıyla Avrupa bizimle baş edemez durumda, dövizde doğru yeri bulursa daha fazla rekabetçi olabileceğiz. Sezon içerisinde 6-7 mürettebatı olan ve 6 ay içerisinde çok sık çalışan tekneleri karaya alıyorlar, mürettebatları da birkaç ay tatil yapabilsin diye. Bu bakım süreci 4-5 ay sürüyor. Tip değişimi yapan teknelerin bakım onarımı ise 5-6 ay sürebiliyor. Genelde tekne ekim ya da kasım ayında karaya çıkarılır, nisan-mayıs gibi tekrar denize indirilir. Birkaç aylığına ya da birkaç haftalığına bakım için gelen teknelerimiz de var. Bizim bu bölgeden müşterimiz çok az. Dünyanın her yerinden yabancı bayraklı teknelere hizmet veriyoruz. Tersanedekilerin yüzde 70'i yabancı bayraklı tekneler" diye konuştu.