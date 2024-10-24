Bodrum'un Mavi Yolculuk Sezonu Sonlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bodrum'un Mavi Yolculuk Sezonu Sonlandı

Bodrum\'un Mavi Yolculuk Sezonu Sonlandı

Bodrum'da yaz sezonu sona ererken, tekneler bakım ve onarım için karaya çekiliyor.

24.10.2024 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, yaz boyu mavi yolculuk turlarında binlerce yerli ve yabancı turist ağırlanırken, sezonun sona ermesiyle özel ve ticari yatlar, bakım ve onarım için karaya çekiliyor. Tersanelerde, özellikle 20 metre ve üzeri yatların bakım ve onarımı yapılırken, talebin kapasitenin çok üzerinde olduğu bildirildi. Bodrum'da 600'e yakın mavi yolculuk yapan, 200'e yakın da günübirlik faaliyette bulunan ticari tekne bulunduğunu belirten Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, "Burada günlük 8 bin misafirimizi ağırlayabiliyoruz. Bodrum'da şu an 3 marinamız var. Bu marinalar yüzde 100 kapasiteyle dolu oranda hizmet veriyorlar. Kışın da teknelerin bakım onarımını yapıyorlar" dedi.

Bodrum'da yaz sezonunda hareketli geçen mavi yolculuk turizmi, son haftalarına giriyor. Bölgede faaliyet gösteren yaklaşık 600 ticari tekne, 7 bin yatak kapasitesiyle yaz boyunca deniz tutkunlarını ağırladı. Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden gelen günlük yaklaşık 8 bin turistin katıldığı mavi turlar, ilçe ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Günlük fiyatları 1000 avrodan (37 bin lira) başlayıp, lüks yatlarda 100 bin avroya (3 milyon 700 bin TL) kadar çıkan mavi turlar, Bodrum'un deniz turizminde ön plana çıkmasına katkıda bulundu. Üç büyük marina, sezon boyunca yüzde 100 dolulukla hizmet verirken, kış sezonunda da bakım ve onarım faaliyetleri için yoğun döneme giriliyor. Tersanelerde, özellikle 20 metre ve üzeri yatların bakım ve onarımı yapılırken, talebin kapasitenin çok üzerinde olduğu bildirildi. Türkiye, yat üretiminde dünya sıralamasında yükselme yolunda ilerlerken; Bodrum'daki yat sektörü de bu alandaki büyümesini sürdürüyor.

'YÜZEN LÜKS OTELLERİZ'

Mavi yolculuk turlarında fiyatların farklılık gösterdiğini söyleyen Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, "Geçen seneye oranla sezonumuz özellikle temmuz ayının 2'nci haftasından sonra başladı diyebiliriz. Geçen seneye oranla hemen hemen aynı gibi görünüyor, Bodrum'da 600'e yakın mavi yolculuk yapan ticari teknemiz, yaklaşık olarak 7 bin yatak kapasitemiz var. 200'e yakın da günübirlik faaliyette bulunan teknemiz var. Burada günlük 8 bin misafirimizi ağırlayabiliyoruz. Temmuzun 2'nci haftasından sonra başlayan sezonumuz için artık son 1-2 haftaya girdik diyebiliriz. Uygun bütçelerle vatandaşlarımız günübirlik teknelerden faydalanabiliyorlar. Mavi yolculuğumuz için de her bütçeye göre tekneler var. Mavi yolculuğumuzun diğer sektörlere göre katma değeri çok yüksek. Çok daha büyük rakamlarla ülkemize döviz bırakıyor. Mavi yolculuk ülkemizde yapılan turizmin gösterilmesi açısından doğru bir sektör" diye konuştu.

Türkiye'nin deniz turizminden yüzde 25 geliri olduğuna dikkati çeken Dinç, "Bunun da yüzde 90'ı Bodrum, Marmaris, Fethiye Muğla sahillerinde gerçekleşiyor. Mavi tur için tekne fiyatları günlük 1000 avrodan başlıyor, 50-100 bin avroya kadar çıkıyor. 12-15 metre arası bir teknemizin günlük fiyatı 1000 avrodan başlıyor. 50-60 metrelik teknelerin fiyatı günlük fiyatı ise 100 bin avroya kadar çıkıyor. Burada sadece konaklama değil aynı zamanda yeme-içme ve denizde teknenin seyahat ettiği güzergahlar da teknenin içerisindedir. Bizler aslında yüzen lüks otelleriz. Misafirlerimiz yaklaşık 1 hafta mavi yolculuk konaklaması yapıyor. Bodrum'da şu an 3 marinamız var. Bu marinalar yüzde 100 kapasiteyle dolu oranda hizmet veriyorlar. Kışın da teknelerin bakım onarımını yapıyorlar. Gerek ticari gerek özel cins teknelerimiz olsun Bodrum için çok önemli bir ekonomiye sahipler" dedi.

'YILDA YAKLAŞIK 25 MAJÖR PROJE YAPIYORUZ'

Bakım onarım faaliyetleri kapsamında tersaneye gelen teknelerin yüzde 70 oranında yabancı bayraklı olduğunu belirten Ağanlar Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Ağan, "2024-2025 bakım oranım kışlama sezonu başladı. Biz şu an yüzde 20 doluluktayız, kasım ortasına doğru tamamen dolu duruma geliriz. Mavi yolculuk bu sene iyi geçti, geçen seneyle hemen hemen aynı, bakım-onarımda da doluluk hala mevcut. Talep kapasitenin çok daha üzerinde, iyi bir sezon olacağını düşünüyorum. Biz daha çok 20 metre ve üzeri 50-55 metrelerdeki yatlara hizmet veriyoruz. Küçük teknelere hizmet veren tersane ve çekek yerleri de mevcut. Onlar da doluluk oranı yüksek şekilde hizmet vermeye devam ediyorlar" diye konuştu.

Aynı zamanda yat imalatı yaptıkları için dünyanın en donanımlı tersanelerinden biri olduklarını vurgulayan Ağan, "Çünkü her türlü işlemi yapıyoruz. Mekanik, elektrik, mobilya, marangozluk atölyeleri var. Bir tekne için her şey burada yapılıyor. 40-50 yaşındaki bir yatı boyutlarıyla birlikte tamamen değiştirilip, motordaki makine dairesinin hepsi yenilenip sıfır tekne şeklinde de denize indiriyoruz. Bunun gibi yılda yaklaşık 25 majör proje yapıyoruz. Avrupa'yla kıyasladığımızda bu da çok önemli bir sayıdır" dedi.

'TERSANEDEKİLERİN YÜZDE 70'İ YABANCI BAYRAKLI TEKNELER'

İçmeler bölgesindeki tersaneler olarak genelde Avrupa ve Orta Doğu'dan müşterileri olduğunu belirten Ağan, "Lüks yatlarımızı alanlar genelde Avrupa'dan oluyor. Eskiden ABD'li de çoktu. Türkiye, dünyada yat üretiminde 4'üncülükten 3'üncülüğe çıkmak üzere hatta bazı kriterlere göre çıktı da denilebilir. Kalitemiz, fiyata göre çok yüksek. Dolayısıyla Avrupa bizimle baş edemez durumda, dövizde doğru yeri bulursa daha fazla rekabetçi olabileceğiz. Sezon içerisinde 6-7 mürettebatı olan ve 6 ay içerisinde çok sık çalışan tekneleri karaya alıyorlar, mürettebatları da birkaç ay tatil yapabilsin diye. Bu bakım süreci 4-5 ay sürüyor. Tip değişimi yapan teknelerin bakım onarımı ise 5-6 ay sürebiliyor. Genelde tekne ekim ya da kasım ayında karaya çıkarılır, nisan-mayıs gibi tekrar denize indirilir. Birkaç aylığına ya da birkaç haftalığına bakım için gelen teknelerimiz de var. Bizim bu bölgeden müşterimiz çok az. Dünyanın her yerinden yabancı bayraklı teknelere hizmet veriyoruz. Tersanedekilerin yüzde 70'i yabancı bayraklı tekneler" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Denizcilik, Ekonomi, turist, Bodrum, Güncel, Dünya, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'un Mavi Yolculuk Sezonu Sonlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi
12:15 TUSAŞ’a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu
11:35 Öcalan’ın terör örgütü üzerinde hükmü var mı Cemil Bayık’ın sözleri yeniden gündem oldu Öcalan'ın terör örgütü üzerinde hükmü var mı? Cemil Bayık'ın sözleri yeniden gündem oldu
11:33 Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm
08:53 Ömer Öcalan İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştü İşte ilk sözleri Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri
19:06 Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor
19:02 Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci’ye açık çek Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci'ye açık çek
19:00 MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak
18:49 TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
18:41 Lyon’dan Wilfried Zaha’yı şaşkına çeviren karar Lyon'dan Wilfried Zaha'yı şaşkına çeviren karar
18:16 TUSAŞ’taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan’dan ilk açıklama geldi TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
18:13 Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı
18:03 TUSAŞ Tesislerinde ANKA, İHA uçuşu gerçekleştiriyor TUSAŞ Tesislerinde ANKA, İHA uçuşu gerçekleştiriyor
17:51 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ’a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 13:17:53. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum'un Mavi Yolculuk Sezonu Sonlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.