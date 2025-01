Bolu Yangını İçin Adalet Çağrısı

Güncel

(ANKARA)- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bolu'daki Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin, "Milletin bu derin üzüntüsünü bir şekilde hafifletmek ve adaleti tesis etmek için herkes mahkemeler önünde kim sorumluysa hesabını vermelidir. Bundan hiçbir şekilde, hiçbir kimsenin kaçışı yoktur, olmamalıdır. Bu sadece bir davanın sonuçlanmasının ötesinde bu tür olaylar karşısında milletimizin içinde zaman zaman ortaya çıkan 'cezasızlık' algısının da ortadan kaldırılması bakımından şarttır" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Borsa Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvidic ve beraberindeki heyet ile Meclis'te bir araya geldi. Görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenlendi. Bosna Hersek'in Avrupa Birliği'ne girme sürecini desteklediklerini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Her ne kadar Türkiye olarak biz Avrupa Birliği üyesi değilsek de Bosna Hersek'in Avrupa Birliği üyesi olmasını her uluslararası platformda bir temenni, Bosna Halkı'nın talebi olarak dile getirmeye gayret ediyoruz. Ümit ederim ki yakında başlayacak olan müzakereler sonucunda, Bosna'nın zaten Avrupalı bir millet olarak, Avrupalı milletin bir devleti olarak Bosna Hersek'in, Avrupa Birliği'ne girmesi mümkün olur. Ayrıca Türkiye olarak Bosna'yla ticari kültürel alandaki ilişkilerimizi de her geçen gün artan bir şekilde sürdürüyoruz.

"Ekonomik ilişkilerin köklü bir şekilde yoluna devam etmesini arzu ederiz"

Yakın zamanlarda 1 milyar hedefini aşmış olan ikili ticaret hacmimizi ümit ediyoruz ki en kısa süre içerisinde 2 milyar dolar hedefini aşması ve ekonomik ilişkilerin köklü bir şekilde yoluna devam etmesini arzu ederiz."

"Herkes mahkemeler önünde kim sorumluysa hesabını vermelidir"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kurtulmuş, Bolu'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin Meclis'te grubu olan partilerin araştırma önergesi vermesinin gündemde olduğu belirtilerek değerlendirmesinin sorulması üzerine şunları söyledi:

"Son yıllarda yaşadığımız en büyük felaketlerden birisini yaşadık. Maalesef 78 insanımız diri diri bir kısmı yanarak bir kısmı boğularak feci şekilde can verdiler. Milletimizin yüreği parçalandı. İçimize ağır bir acı oturdu ve gerçekten derin bir hüzünle ilk andan itibaren bu olaylar bütün milletimiz tarafından takip edildi. Öncelikle kesinlikle şunu söylemek isterim ama, fakat herhangi bir şekilde mazeretle sığınmadan bu olayla ilgili kimin, kimlerin kusuru varsa, noksanı varsa, eksiği varsa, hatası varsa bunlar ortaya çıkarılmalı ve milletin bu derin üzüntüsünü bir şekilde hafifletmek ve adaleti tesis etmek için herkes mahkemeler önünde kim sorumluysa hesabını vermelidir. Bundan hiçbir şekilde, hiçbir kimsenin kaçışı yoktur, olmamalıdır.

"'Cezasızlık' algısının da ortadan kaldırılması bakımından şarttır"

Bu sadece bir davanın sonuçlanması, bir davanın görülmesinin ötesinde maalesef bu tür olaylar karşısında milletimizin içinde zaman zaman ortaya çıkan 'cezasızlık' algısının da ortadan kaldırılması bakımından şarttır.

"Mahkeme safhasına önemli bir katkı sunmasını temenni ediyoruz"

Bununla ilgili olarak da burada hiç kimseyi ayırt etmeden söylüyorum, herkes üzerine düşen sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirirse bu anlamda karşılaştığımız bu sorunların önemli bir kısmıyla da karşılaşmamız mümkün olmayabilirdi. Tabi bu konuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı bir bilirkişi heyetini burada vazifelendirdi. Bunlar da bilgileri topluyorlar. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonunun kurulacak olması da fevkalade önemlidir. Muhtemelen bugün gündeme gelecek ve belki partiler verdikleri farklı önergeleri birleştirerek ortak bir önerge haline getirecekler ya da bir şekilde önerge kabul edilecek. Bu önergede de bildiğiniz gibi partilerin temsilcileri var. Çok titiz bir çalışmayı yerine getirecekler ve burada elde edilecek olan bilgiler her türlü bilgiyi elde etme hakkına sahip TBMM araştırma komisyonu. Raporunu da en kısa süre içerisinde hazırlayarak bu davanın devam eden soruşturmalarına büyük bir katkı sağlayacağını ama onun da önemlisi millet adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde var olan denetleme yetkisini de bu araştırma komisyonu vasıtasıyla yerine getireceklerine yürekten inanıyorum. Kimler seçilecek, nasıl oluşacak onu şu anda bilmiyoruz ama Meclisimizin vereceği bu karar çerçevesinde araştırma komisyonunun da üzerine düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getirmesi ve mahkemede başlayacak olan mahkeme safhasına önemli bir katkı sunmasını temenni ediyoruz."