Bolu Yangınına Tepkiler

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin, "Gerçek, Bolu Belediyesinin bir ay önce 9 kriterden 8'ini tutturmayan otele uygunluk belgesi vermemesidir; 2007 yılında AK Parti'li belediyenin verdiği uygunluk belgesiyle 2019'a kadar kanunda yazmadığı, görevi olmadığı için 12 yıl o oteli denetlememiş olmasıdır." ifadesini kullandı.

CHP TBMM Grup Toplantısı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasının başında, partisine katılan bağımsız Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf'ın öz geçmişine ilişkin bilgi verdi ve Kavaf'a CHP rozeti taktı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın nedeniyle Bolu'ya gittiğini söyleyen Özel, otelde hayatını kaybedenlerin sayısının 70'in üzerinde olduğunu bildiklerini belirtti. Özel, "Ama bunu bilenlere dedik ki 'Yetkililer açıklasın, spekülasyon olmasın.' Biz rakamı bildikten 6 saat 10 dakika sonra, ben İstanbul'da İl Başkanlığı'nda bu ifadeleri kullandıktan saatler sonra gerçek rakamlar açıklandı." dedi.

Yangında 36'sı çocuk olmak üzere 78 kişinin hayatını kaybettiğinin saatler sonra açıklandığını söyleyen Özel, "Beklediğimiz, bir partinin Ankara İl Kongresi. Beklediğimiz, bir başka partinin sözcüsü olarak seçimlere giren, en sert eleştirdiği partinin saflarına katılan birisinin rozet töreni. O an aslında hepimiz nasıl bir muhataplık içinde olduğumuzu, nasıl bir aklın, vicdanın içinde olduğumuzu, bir partinin kongresinin, bir ülkenin yasının önüne geçebildiğini, kimimiz kızarak, söylenerek, kimimiz ağlayarak ama hepimizin içini yaralayarak öğrendik." diye konuştu.

Özgür Özel, partisinin, yangınla ilgili sorumluların hakkaniyetli ve şeffaf bir soruşturma yürütülerek cezalandırılmasını istediğini belirterek, 2007'de alınan bir belge üzerinden Bolu Belediyesinin zan altında bırakılmak istenildiğini iddia etti.

CHP lideri Özel, şöyle devam etti:

"Gerçek, Bolu Belediyesinin bir ay önce 9 kriterden 8'ini tutturmayan otele uygunluk belgesi vermemesidir. Gerçek, 2007 yılında AK Parti'li belediyenin verdiği uygunluk belgesiyle 2019'a kadar kanunda yazmadığı, görevi olmadığı için 12 yıl o oteli denetlememiş olmasıdır. Gerçek, söz konusu alanın milli park olması. Milli park alanına Belediye tarafından yangın söndürmeye bile gitmenin izne tabi olması, oraya girişin bile yasak olması, söz konusu bölgenin turizm bölgesi olması, otele iş yeri açma ve çalışma ruhsatını Bolu Valiliğine bağlı İl Özel İdaresinin, otele turizm işletme belgesini Kültür ve Turizm Bakanlığının vermesidir; bu iki belgeyle faaliyetine devam etmesidir ve bir sorun tespit edildiğinde otelin faaliyetini durduracak olanın da bizzat Kültür ve Turizm Bakanlığı olmasıdır."

"Bakanlar Yerlikaya ve Tunç'u aradım"

Yangınla ilgili görevlendirilen 7 kişilik bilirkişi heyetinin otelde 2,5 gün boyunca gece gündüz çalıştığını anlatan Özel, heyetin, jandarma gözetiminde otelin güvenlik kayıtlarını incelediğini dile getirdi. Özel, "Yangının, dördüncü kattan çıktığını, nasıl yayıldığını, eksiklikleri, her şeyi not ettiler." dedi.

Özel, bilirkişilerin ön inceleme raporunu tamamlamasının ardından kendilerine bilirkişilerden ve yakınlarından telefonlar gelmeye başladığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dediler ki 'Raporu hazırladık, götürdük, teslim almıyorlar.' Diyorlar ki 'Üç değişiklik istiyorlar. Bir, belediyeyi yazmamışsınız, Bolu Belediye Başkanını ilave edin. İki, Bakanlığı yazmışsınız, buradan Bakanlığı çıkarın. Üç, yangının lokantadan çıktığını yazmışsınız, 4. kat diye belirtmeyin.' Yani hala 'Lokantadan çıkan yangından dolayı Bolu Belediyesi sorumludur.' yazdıracak, dışarıda bağımsız 70 metrekarelik kafeteryanın yangın ruhsatını sanki otele verilmiş gibi gösterecekler. 'Biz buna imza atmayız.' dedik, 'O zaman buna da imza atamazsınız.' dediler."

CHP lideri Özel, bunun üzerine raporun ilgili sayfalarını kendi sosyal medya hesabından paylaştığını belirterek, "Bolu'da mahkemeye ışık tutsun diye, o kargaşayı bitirecek, kim suçlu, kim suçsuz, kim yetkili, kim yetkisiz, kim sorumlu, kim sorumsuz diye heyet bunu yazdı, verdi. 'Alamayız.' dediler. 'Bakanlığı sil. Buraya Bolu Belediyesini ekle' dediler. Kendi şahsi onurlarına, mesleki onurlarına sahip çıkan 7 bilirkişi, bu imzayı dedikleri gibi atmayınca 'O zaman görevden el çektiririz.' dediler." ifadesini kullandı.

Raporu sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u telefonla aradığını bildiren Özel, "İçişleri Bakanının mazeretini bakanlıktan hızla ilettiler. 'Malatya'da saha çalışması yapıyor. Telefonu yanında değil, aradığınızı ileteceğiz.' dediler. Adalet Bakanı, her aradığımda açtığı o telefonu açamadı. Çünkü bu bağlantının, bakanlıktaki bir genel müdür tarafından Bolu Adalet Komisyonu Başkanı aranarak, bilirkişilere ve başsavcılığa baskıya döndüğünü, görevlendirilen 6 savcıdan 4'ünün de bilirkişiyle birlikte hareket ettiğini, üzerlerine bakanlığın yaptığı baskıyı kendisine söyleyeceğimi, 'Genel müdürün bunu niye yapıyor? Haberin varsa istifa et, haberin yoksa al istifalarını.' diyeceğimi bildiği için, aslında o organizasyonun sarayla adalet arasındaki kancasının kendisi olduğu için o telefona çıkmadı, çıkamadı." sözlerini sarf etti.

Özgür Özel, edindiği bilgileri telefonla ulaştığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a anlattığını ve "kendisinin vicdanına emanet ettiğini" söylediğini aktardı.

"Rapor, milletin malı"

Bakan Tunç'un söz konusu raporu "korsan" olarak nitelendirdiğini belirten Özel, raporun "korsan" olmadığını; raporun, kimsenin değil "milletin malı" olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı bir televizyon yayınında Bolu İl Özel İdaresine yönelik ifadelerini hatırlatan Özel, "Cumhuriyet tarihinde belki de ilk kez İl Özel İdaresi, Bakana cevap vermiş. Bakın, İl Özel İdaresinin Başkanı, vali. Valiyi atayan, valinin bağlı olduğu bakan, İçişleri Bakanı. Onları atayan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'dır. Bir bakan, diğer bakanın ildeki temsilcisine 'Sen suçlusun.' demektedir. O da ona cevaben 'İl Özel İdaresinin denetim gibi bir görevi yok. Burası turizm belgeli bir işletme. Bu tür yerlerin denetiminin kimde olduğu belli. Yönetmelikte her şey var. Yetkili olan Turizm Bakanlığıdır.' diye cevap vermektedir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olayla ilgili sorumlulardan hesap sorulacağına yönelik açıklamasına işaret eden Özel, "Halen daha neyi bekliyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Özgür Özel, "yangında sorumluluğu olan bakanların istifa ettirilmediğini ve şubat sonunda yapılacak AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi'nden sonra görevden alınacaklarını" öne sürdü.

Kartalkaya'daki yangın öncesi ülkede yaşananları hatırlamak gerektiğini dile getiren Özel, partisinin, 47 yıl boyunca iktidar olamamasının sebebini millette değil kendinde aradığını söyledi.

Son yerel seçimlerde CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olma başarısı gösterdiğini belirten Özel, bu başarı karşısında kibirlenmediklerini ifade etti. Seçimlerin ardından CHP'li belediyelerin 7 ay boyunca temel belediyecilik hizmetlerini kusursuz yerine getirdiklerini söyleyen Özel, partisinin, Türkiye'deki bütün anketleri değerlendiren tüm anketlerin ortalamasında ilk sırada yer aldığını kaydetti.

(Sürecek)