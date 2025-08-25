Boşandığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Manisa'dan Kayseri'ye gelen Ufuk A., boşandığı eşi Hatice C.'yi bıçakla ağır yaraladı. Polis olay yerinden kaçan Ufuk A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Kayseri'de kan donduran bir olay yaşandı. Manisa'da yaşayan Ufuk A., Kayseri'de oturan boşandığı eşi Hatice C.'nin evine geldi.

BOŞANDIĞI EŞİNİ BIÇAKLADI

İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Hatice C., eski eşi Ufuk A. tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice C.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olay yerinden kaçan Ufuk A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.