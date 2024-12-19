Kan donduran itiraf: Oğlumun pantolonu ile boğdum

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Boşanma aşamasındaki eşi Seda Eller'i öldüren Gökhan Eller için Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanması istendi. Davanın ilk duruşması Manisa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü.

24 EYLÜL'DE TUTUKLANDI

Yunusemre Belediyesi'nde çalışan Gökhan Eller ile güzellik salonu işletmecisi Selda Eller, anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi. Mahkemeden duruşma tarihi beklenirken, 23 Eylül'de Selda Eller, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şiddet gördüğünü belirterek, eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Karar polis tarafından Gökhan Eller'e bildirilirken, iddiaya göre, Selda Eller eşini arayarak eve gelip eşyalarını almasını söyledi. Güzelyurt Mahallesi'ndeki eve giden Gökhan Eller, çıkan tartışma sonrası iki çocuğunun annesi Selda Eller'i eline geçirdiği bir bez parçasıyla boğarak öldürdü. Gökhan Eller, ardından polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü itiraf edip, teslim oldu. Gökhan Eller, emniyetteki işlemlerin ardından 24 Eylül'de tutuklandı.

"GÜZEL BİR EVLİLİĞİMİZ VARDI"

Gökhan Eller için Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanması istendi. Davanın ilk duruşması Manisa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. Duruşmaya öldürülen Selda Eller'in babası Mustafa Ferhat Durmaz (66), anne Zehra Can Şahin (62), ağabeyi Kemal Durmaz (42) ve ailenin avukatı Ali Arslan katıldı. Sanık Gökhan Eller de duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmadaki ifadesinde, eşinin kendisinin istemediği kişilerle sık sık görüşmesinden dolayı 2018 yılında daha önce protokol yaparak boşandıklarını anlatan Gökhan Eller, "2001'de tanıştık, 2002'de evlendik. Güzel bir evliliğimiz vardı. 2004 yılında eşime bir telefon geldi. 'Alo aşkım' diyerek telefonu açtı. İlk kavgamız orada başladı. 2009 yılında mesajlaşmasını yakaladım. Gelen mesaj ve telefonlar yüzünden sık sık kavga ediyorduk. Görüşmesini istemediğim kişilerle arkadaşlık yapıyordu. 2018 yılında boşanma kararı aldık, protokol yaptık ve boşandık" diye konuştu.

"TEKRAR EVLENMEYE KARAR VERDİK"

2019 yılında eşiyle barıştığını ve tekrar evlendiğini belirten Gökhan Eller, "2019 yılında Güzelyurt Mahallesi'nde daire almıştık. Daha sonra eski eşim Selda aradı 'Çocuklar seni soruyor, seni istiyor gel' dedi. Bu şekilde yeniden görüşmeye başladık. Yeniden evlenme kararı aldık. Evlilik şartı olarak Güzelyurt Mahallesi'nden aldığım evin kendi üzerine yapılmasını istedi. Kabul ettim ve evi Selda'nın üzerine yaptım. Sonra eşimin beni yine aldattığını öğrendim. Arzu adında bir kadın 'Senin eşin, seni benim eşimle aldatıyor' dedi ve kocasıyla eşim arasındaki mesajlaşmaları gösterdi. Aldatmalara göz yumdum çocuklarım için. Ağustos 2022 yılında ayında boşanma kararı aldık ve protokol yaptık. Güzelyurt Mahallesi'ndeki evin yüzde 20'sini vereceğimi söyledim. Daha sonra bu pay yüzde 40'a çıktı. Protokolü eşimin önüne koydum ve imzaladık. Bütün eşyaları aldı. 'Çocukları istemiyorum, çocuklar sende kalsın' dedi. Boşanma sürecini başlattık ve gün verildi" dedi.

"OĞLUMUN PANTOLONUYLA BOĞDUM"

Daha sonra eşinin kendisi hakkında uzaklaşma kararı aldırdığını öğrendiğini belirten Eller, "Ortada bir sorun yokken neden uzaklaştırma kararı aldırdığını merak ettim. Sonrasında Selda beni aradı ve 'gel çabuk eşyalarını al' dedi. Eve geldiğimde 'geldin mi Allah'ın belası' diyerek karşıladı. 'Eşyalarını al ve defol git' dedi. Eşyalarımı toplarken bana laf atıyordu. 'Donuna kadar alacağım senin. Seninle aynı havayı solumak istemiyorum' diyordu. 'Ben bu evde Taner'le yatacağım' dedi. Çocuk odasına gittim. Kamil adındaki arkadaşımla olan fotoğrafımı göstererek 'Kamil ile senin yatağında birlikte olacağım' diyordu. Aldatılmama rağmen eşimi ve çocuklarımı sevdiğim için yeniden evlendim. Oğlumun pantolonuyla Selda'nın boğazını sıkmaya başladım. 3- 4 saniye sürdü. Sonra yere düştü. Selda yere düştüğünde burnu ve ağzından kan gelmişti. Arkadaşım polis memuru A.K.'yı aradım. 'Abi Selda'nın boğazını sıktım. Ben evden çıkarken yaşıyordu. Çabuk ambulans gönder ben Barbaros Karakolu'na gidiyorum' dedim. A.K. ile beraber karakola gittik" diye konuştu.

Eşinin telefonunun bulunmadığına yönelik soruya ise Gökhan Eller, "Eşimin telefonu bulunamadı. Karakola verdim diye hatırlıyorum. Avukatım telefonun ortada olmadığını söyleyince şaşırdım. Telefonu evden çıkarken aldım. Delil karartma gibi bir niyetim yoktu. Eşimin telefonundan herhangi bir paylaşım yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Eşim beni çağırdığı için olay akşamı eve gitmiştim. Olaydan sonra annemi aradım. Beni de arayanlar oldu, açmadım" ifadelerini kullandı.

"OLAYDAN 2 GÜN ÖNCE KIZIMI ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Mahkemede konuşan Selda Eller'in babası Mustafa Ferhat Durmaz ise "Olaydan 2 gün önce, Gökhan ve küçük torunum bana ziyarete geldi. Ben torunuma 100 TL harçlık uzattığımda, torunum çekindi ve almadı. O an televizyonda bir kadın cinayeti programı vardı. Orada Gökhan bize dönerek, 'Torununu son kez sev. Hem torununa hem de kızın Selda'ya hasret kalacaksın. Bizim de sonumuz böyle olacak' dedi. En ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Avukatı Ali Arslan da "Sanık işlemiş olduğu cinayeti, namus davası arkasına sığınarak, daha az ceza alacağını düşünüyor. Sanığın cinayet öncesi ve sonrasında yaptıkları aslında cinayeti tasarladığı çok açık bir şekilde ortada. Sanığın indirimsiz bir şekilde 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Duruşma, tanıkların dinlenmesinden sonra delillerin toplanması ve HTS kayıtlarının incelenmesi için 18 Şubat'a erteledi.

"BİRİCİK KIZIMI KATLETTİ"

Duruşma sonrası adliye önünde yapılan açıklamada gözyaşlarını tutamayan anne Zehra Can Şahin, "Benim biricik kızımı katletti. Benim kızımın çürüdüğü gibi cezaevinde çürümesini istiyorum" diye konuştu. Baba Mustafa Ferhat Durmaz da "Bu dünyada ve ahirette gün yüzü görmesin istiyorum. Kızım bunun için saçını süpürge etti. Ömrünü verdi, canını verdi. Meğer kendisi hain ve katilmiş. Torunlarımı babasız bıraktı. Kendisi de cezaevinde çürüsün" diye konuştu.

Duruşma öncesi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de adliyeye gelerek aileye destek verdi. Başkan Zeyrek, "Bugün Selda kardeşimizi haince katleden eşinin mahkemesi için adliye önündeyiz. Biz artık kadına şiddetin son bulmasını istiyoruz" dedi.