Sinem'i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop'ta denize girmiş

13.02.2026 18:05  Güncelleme: 18:09
Trabzon'da boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun'u (27) öldürüp, olay yerine gelen bekçiyi de yaralayan Ali Eren Somun, ilk kez hakim karşısına çıktı. Sinop'a kaçan ve ormanda çadırda yakalanan Somun, "Sinop'ta deniz kenarında kaldım. Denize girip çıkıyordum. Karımın öldüğü haberini de yakalandığımda öğrendim" dedi.

Boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun'u (27) öldürüp, olay yerine gelen bekçiyi de yaralayan Ali Eren Somun, mahkemedeki savunmasında, "Sinop'ta deniz kenarında kaldım. Denize girip çıkıyordum. Karımın öldüğü haberini de yakalandığımda öğrendim" dedi.

Olay, 31 Temmuz 2025'te Beşikdüzü ilçesi Adacık Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkındaki uzaklaştırma kararını ihlal eden Ali Eren Somun, arka balkondan tırmanıp girdiği evde boşanma aşamasındaki 2 yıllık eşi Sinem Somun ile tartıştı. Tartışma büyürken, gelen sesleri duyan komşular da dışarıdaki bekçilere haber verdi. Çıkan arbedede Ali Eren Somun, tabancayla eşine ateş etti. Bacağından ve sırtından vurulan Sinem Somun, hayatını kaybetti.

BEKÇİYİ DE YARALADI

Kaçan şüpheli, bu sırada olay yerine gelen mahalle bekçisine de ateş etti. Mermilerden biri, bekçi E.E.'nin bacağına isabet etti. Ameliyata alınan E.E., tedavisinin ardından taburcu edildi. Mersin Üniversitesi Gemi Taşımacılığı bölümünden mezun olup, olaydan 10 gün sonra çalıştığı gemide kaptanlığa başlama hazırlığında olan Sinem Somun, Giresun'da toprağa verildi. Olayın ardından tanınmamak için saç, sakal ve kaşlarını kesen şüpheli Ali Eren Somun, motosikletle kaçtığı Sinop'ta, ormanda saklandığı çadırda yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Tutuklu sanık hakkında 'Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme', 'Zincirleme tehdit', 'Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız ateşli silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ali Eren Somun, Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya; Somum, tutuklu bulunduğu Elazığ'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, Sinem'in ailesi ile taraf avukatları da hazır bulundu.

"SİNOP'TA DENİZ KENARINDA KALDIM, DENİZE GİRİP ÇIKIYORDUM"

Duruşmada olayı anlatan Ali Eren Somun, "Kimseyi öldürme kastım kesinlikle yoktur. Sevgiliyken bile evlilik hayatı yaşadık. Ailesi beni çok seviyordu. Ne olduğunu anlamadım, akrabasına söz verdiği için benden boşanmak istedi. Benimle sıkıntısı, sorunu olmadığını söylüyordu. Olay günü Sinem çok sarhoştu. Eşimle konuşmak için eve gittim. Silahla merdiven boşluğuna ateş ettim. Öldürme kastım yoktu. Korkarak olay yerinden motosikletle uzaklaştım. Beni herkes tanıyordu; olaya ilişkin kimse bana bir şey sormasın diye saçımı kestim. Sinop'ta deniz kenarında kaldım. Denize girip çıkıyordum. Karımın öldüğü haberini de yakalandığımda öğrendim" dedi.

Ali Eren Somun, hakimin, sanal medyada Sinem Somum'un 'Türkiye'de 102 günde 132 kadın öldürüldü' paylaşımına '133' şeklinde yorum yapmasına ilişkin soruya, "133 uğurlu sayımdır. Ondan paylaştım. Mermiler yetseydi, canım anam da yazacaktım" yanıtını verdi.

BEKÇİ, SİNEM'İ TUTMAK İSTERKEN YARALANMIŞ

Olayda yaralanan bekçi E.E. de "Olay günü 22.30'da Sinem'in evine geldi. Bir süre sonra komşular, bize evde gürültü olduğunu söyledi. Zile basmadan içerden sesleri duyduk. Sinem tam kapıyı açarken 2 el silah sesi duyduk. Yere düşen Sinem'i tutmak isterken ben de yaralandım. Ali Eren balkondan çıkarken, Sinem'e müdahale ettik" diye konuştu.

Duruşmada söz verilen Sinem'in annesi Derya Topaloğlu da gözyaşı dökerek, "Sonuna kadar şikayetçiyim" dedi.

ANNEANNESİ FENALAŞTI

Tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, Ali Eren Somun'un tutukluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 13 Mart'ta erteledi.

Öte yandan duruşma sonrası adliye binası çıkışında Sinem'in anneannesi Gülnaz Topaloğlu fenalaştı. Yakınları tarafından banka oturtulan Topaloğlu, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Topaloğlu'nun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ali Eren, Güncel, Suç, Son Dakika

