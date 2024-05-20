BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: 19 Mayıs sadece konserlerle geçiştirilemez - Son Dakika
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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: 19 Mayıs sadece konserlerle geçiştirilemez

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: 19 Mayıs sadece konserlerle geçiştirilemez

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, 19 Mayıs kutlamalarının sadece konserlerle geçiştirilemeyeceğini belirtti. Baş, 19 Mayıs'ın Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı olduğunu vurgulayarak, çocukların ve gençlerin bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

20.05.2024 18:28  Güncelleme: 18:47
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(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, 19 Mayıs kutlamalarına ilişkin "Bayram dediğimiz şeyi bir sürükleyici irade kutlamaya başlar, insanlar onun etrafında toplanır. Muhalefet belediyelerinde bile bunu bir konserle geçiştirme havası var. 19 Mayıs ne demek, bunun içinde neler var, nasıl bir mücadelenin başlangıcıdır hususunda çocukların ve gençlerin bilinçlendirildiği, insanlara bunun hatırlatıldığı bir ortam olmuyor" dedi.

BTP lideri Hüseyin Baş, kişisel sosyal medya hesabından 19 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve bayram kutlamaları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Hüseyin Baş, şunları kaydetti:

"19 Mayıs sadece konserlerle geçiştirilemez"

"Nerede o eski bayramlar denmesinin sebebi aslında şu: Nerede o eski insanlar? Bayram dediğimiz şeyi bir sürükleyici irade kutlamaya başlar, insanlar onun etrafında toplanır. Yoksa insanımızın evine bayrak asmasında bir eksiklik yok, insanımızın 19 Mayıs'a duyarlı olmasında bir eksiklik yok, ama bir irade kaybı var. Muhalefet belediyelerinde bile bunu bir konserle geçiştirme havası gibi bir şey var.  Konser yaparsak millet toplanır, dolayısıyla işte milletin de gazını almış oluruz. Ama 19 Mayıs ne demek, bunun içinde neler var, nasıl bir mücadelenin başlangıcıdır hususunda ne çocukların, gençlerin bilinçlendirildiği, ne de insanlara bunun hatırlatıldığı bir ortam olmuyor.

"Atatürk, Türk'ün tarihe kazandırdığı müthiş bir insan"

Kiminin mandacı, kiminin himayeci, kiminin teslimiyetçi, kiminin savaşalımcı, kiminin kaçalımcı olduğu bir ortamda Atatürk hepsini bir yere topluyor, hepsinden istifade ediyor ve günün sonunda bir tek kendi düşüncesi olan Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bize armağan ediyor. Bu çok büyük bir liderlik potansiyelinin aslında bir yansıması. Yani olaya buradan bile baksak Atatürk'ün Türk'ün tarihe kazandırdığı müthiş bir insan olduğunu bir daha gözlemlemiş oluyoruz.

Neden çocuklar ve gençler?

19 Mayıs, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı… Yani burada iki bayramın başlığı var. Bu başlıklardan biri Atatürk'ü anmak. Niye Atatürk'ü anmak? Çünkü bugünden itibaren milli mücadeleyi,  Kurtuluş Savaşı'nı resmi olarak başlatan kişi Atatürk oluyor ve biz o yüzden bugün Atatürk'ü anıyoruz. Bunun yanına bir de Gençlik ve Spor Bayramı var. Bunu 23 Nisan'da da aynı şekilde algılarım. Mesela 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yani cumhuriyetin ilan edildiği tarih ve bunu Atatürk birine emanet etmiyor, Cumhuriyet herkesin Cumhuriyeti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı… Bence burada çok önemli bir bilinçaltı mesaj var. Bunları irdelemek lazım. 23 Nisan Meclis'in açıldığı gün. Biliyoruz ki Meclisi yarın dolduracak olan, yarınlarda o Meclis'te kararlar alacak olan insanlar, bugünün çocukları ve her dönemin çocukları, yarının karar vericileri aslında. Dolayısıyla 23 Nisan'ı çocuklara armağan ediyor. 19 Mayıs'ta da şunu görüyorum; 19 Mayıs'ta ne oluyor, aslında düşman işgali altında, düşman postalarının kol gezdiği bir ortamda, Atatürk bir mücadeleye başlıyor, başkaldırı yapıyor. Bence Atatürk'ün buradaki mesajı da şu; 'Yarınlarda eğer bu devlet, bu ülke, bu vatan yine bir düşman işgaliyle karşı karşıya kalacak olursa, bu noktada bütün ümidim gençliktedir' diyor. Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu mücadeleyi yine gençlerin başlatması gerektiği, mücadelede önde olanların gençler olacağının bir mesajını vermiş oluyor. Dolayısıyla biz gençler de inşallah bugünün değerini anlayan, bugünün kıymetini bilip yarınlarda bunu yaşamaya devam eden, yeni nesillere bu heyecanı aktarmayı başarabilen, hem siyasi, hem sosyal, hem hukuki oluşumu içimizde muhafaza edip yarınlara aktarırız.

"Meydanlarda sadece BTP vardı"

Nitekim dün Türkiye'nin biz dört bir yarında BTP olarak kutlamalar gerçekleştirdik meydanlarda. Bütün teşkilatımız sahaya indi ve üzülüyorum ama bir tek bizim partimiz sahalarda vardı, meydanları doldurmuştu. Başka bir partiye ben rastlayamadım. Dediğim gibi sadece muhalefet belediyelerinin bir geçiştirmeli konserleri vardı. Konseri 20 Mayıs'ta da verebilirsin, 18 Mayıs'ta da… Bugünü ihtiva eden bir şey değil aslında konser dediğimiz konu. İnsanları bilinçlendirme, bunun bir bayram oluşu… Yoksa insanların şarkı dinleme ihtiyacını bugün giderelim ve dolayısıyla işte insanlar da bir şey yaptık desin mantığını ben doğru bulmuyorum."

Kaynak: ANKA

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