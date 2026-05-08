Bu Hafta Vizyona 8 Yeni Film

08.05.2026 09:22
Jude Law'un başrolünde olduğu 'Kremlin Büyücüsü' ve Tarantino'nun 'Kill Bill' versiyonu dikkat çekiyor.

(ANKARA) - Bu hafta sinemalarda farklı türlerde 8 yeni film vizyona girecek. Dikkati çeken yapımlar arasında, Jude Law'un başrolünde olduğu "Kremlin Büyücüsü" ile Quentin Tarantino'nun yönettiği "Kill Bill vol.1" ve "Kill Bill vol.2" nin 4 saatlik versiyonunun olduğu "Kill Bill: Mevzunun Tamamı" yer alıyor.

İşte o filmler:

Iron Maiden: Burning Ambition

Müzikal türündeki film grubun, rock ve heavy metalin toplum üzerindeki etkisine dair yerleşik kabulleri nasıl sarstığını ve kendi yolunu nasıl inşa ettiğine odaklanıyor.

Tür: Belgesel, Müzik

Yönetmen: Malcolm Venville

Oyuncular: Steve Harris, Bruce Dickinson, Nicko McBrain

Portekiz Aşkı

Kurumsal itibar yöneticisi Yasemin, nişanın olacağı akşam birlikte olduğu Yaman tarafından aldatıldığını öğrenir. Olayın ardından yaşadığı yeri terk etmeye karar veren Yasemin, plansız bir şekilde Lizbon uçağına biner. Valizini ve finansal imkanlarını kaybederek Portekiz'in bir sahil kasabasında mahsur kalan genç kadın, arkadaşı Gönül'ün yardımıyla eski bir taş eve yerleşir. Ancak evi, José adında Portekizli bir adamla paylaşmak zorunda kalmasıyla işler karmaşık bir hal alır.

Tür: Komedi, Romantik

Yönetmen: Ismail Sahin

Oyuncular: Cansu Dere, Diogo Morgado, İsmail Demirci

Mortal Kombat II

Film, Johnny Cage'in de aralarına katılmasıyla bu kez Dünya Alemi'nin, varlığını tehdit eden Shao Kahn ile kuralsız ve kanlı bir savaşta karşı karşıya gelmesini anlatıyor.

Tür: Aksiyon, Macera

Yönetmen: Simon McQuoid

Oyuncular: Karl Urban, Lewis Tan, Joe Taslim

Fünye

Londra'da bir inşaat şantiyesinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba bulunması, büyük bir paniğe ve bölgenin acilen tahliye edilmesine neden olur. Kargaşada bir soygun çetesi, polisin ve halkın dikkatinin bombada olmasını mükemmel bir fırsat olarak görür. Ekip, tahliye edilen bölgenin boşluğundan ve yetkililerin bombayla meşgul olmasından yararlanarak bir banka soygunu gerçekleştirmeyi planlar.

Tür: Aksiyon, Gerilim

Yönetmen: David Mackenzie

Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Gugu Mbatha-Raw

Kill Bill: Mevzunun Tamamı

"Kill Bill Vol. 1" ve "Kill Bill Vol. 2"yi 4 saatlik bir versiyonda birleştiriyor.tek bir kesintisiz filmde birleştiriyor."

Tür: Aksiyon, Gerilim

Yönetmen: Quentin Tarantino

Oyuncular: Uma Thurman, David Carradine, Lucy Liu

Arnie ve Barney: Şapşik Kardeşler

Film, karınca kolonisinin beceriksiz üyeleri Arnie ve Barney'in, gizemli bir sivrisineğin yardımıyla yaşam ortamlarını kuraklıktan kurtarmaya çalışmasını anlatıyor.

Tür: Aile, Animasyon, Komedi, Macera

Yönetmen: Sean Heuston

Oyuncular: Shane Dundas, David Collins, Somerset Arnold

Kremlin Büyücüsü

Film, Rusya'da yükselen siyasi gücün perde arkasını ve bu gücü şekillendiren stratejistlerin dünyasını odağına alıyor.

Tür: Gerilim

Yönetmen: Olivier Assayas

Oyuncular: Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander

Babil'in Laneti

Mezopotamya'da cinlerle yapılan yasak bir anlaşmanın ürünü olduğu söylenen ve yüzyıllar önce yeraltına gömülen bir büyü kitabı, arkeolojik bir kazı sırasında gün yüzüne çıkar. Bu keşif, araştırmacı Aytaç ve ailesinin hayatını geri dönülmez şekilde değiştirir. Aytaç ve ailesi açıklanamayan paranormal olaylarla karşı karşıya kalır.

Tür: Gerilim, Korku

Yönetmen: Mazlum Yiğit

Oyuncular: Sefa Zengin, Yaşar Gündem, Şirin Yıldırım

Kaynak: ANKA

