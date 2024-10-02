Buca Belediyesi\'nden Dayanışma Projesi: 10 Bin Metrekare Arazinin Bağışı

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(İZMİR)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla başlatılan askıda yemek kampanyasına katılan Buca Belediyesi'nin Belediye Lokantaları ile ilçedeki dayanışma ruhu tüm ilçeye yayılırken, kampanyaya bir destek de Buca Belediye Meclisi'nin CHP'li Üyesi İsmail Yüzer'den geldi. Yüzer, üretilecek ürünlerin belediye lokantasında vatandaşlara sunulması şartıyla 10 bin metrekarelik arazisini, bedelsiz olarak Buca Belediyesi'ne bağışladı.

Buca Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Buca Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yönettiği toplantıda, CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Yüzer'in üretilecek ürünlerin belediye lokantasında vatandaşlara sunulması şartıyla 10 bin metrekarelik arazisini, bedelsiz olarak Buca Belediyesine bağışlamak üzere verdiği önerge görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

"Buca'da dayanışma çığ gibi büyüyor"

AK Partili meclis üyelerinin "Kent lokantaları sanki Buca'yı doyurdu" yönündeki eleştirilerine yanıt veren Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Belediye lokantaları, halkın tümünü doyurmasa da bu derin yoksullukta gerçekten ihtiyacı olan yüzlerce vatandaşa sıcacık bir destek sağlıyor. Bu süreçte, tarlasını bağışlayan değerli meclis üyemiz İsmail Yüzer'e teşekkür ediyorum. Buca'da dayanışma çığ gibi büyüyor" diye konuştu.

"Kent Lokantalarının hizmetine devam etmesi gerektiğine inanıyoruz"

Toplantıda özel olarak söz alan CHP'li üye İsmail Yüzer, bağışladığı arazinin özellikle önceden çektirdiği fotoğraflarını meclise sunarak arazinin ekip biçmeye hazır olduğunu ve hiçbir art niyetleri olmadığını söyledi. Yüzer, "Fotoğraflarda gördüğünüz gibi tarlamız ekilmeye hazır. Biz burada zaten ekim yapıyorduk. Hiçbir masrafı yok buranın. Ben Başkanımıza güveniyorum. Belediye Başkanımız Görkem Duman'a ve onun öncülüğünde hayata geçirilen sosyal projelere olan inancımız tamdır. Başkanımızın görev süresi boyunca bu tarlanın belediye lokantalarına ve halkımıza fayda sağlamasını arzuluyoruz. Kent Lokantalarının hizmetine devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu tür bağışları bütün meclis üyelerimizden bekliyoruz" dedi.

"Başkanımızın yanında olduğumuzun bir göstergesi"

CHP'li Yüzer, "Bizim aile olarak bağışladığımız arazi başkanımızın yanında olduğumuzun bir göstergesi. Gerek öğrencilerimizin, gerekse ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın, belediyemiz lokantalarında ihtiyaç sahipleri için kullanılmak üzere sadece ekip, biçmek ve ürün yetiştirmek için tarla olarak kullanılmak şartıyla, Buca Belediye Başkanımız Görkem Duman'ın görev süresiyle sınırlı olmak kaydıyla, tarla vasfındaki taşınmazın 10 bin metrekarelik kısmını bedelsiz olarak Buca Belediyesi'ne veriyorum" diye konuştu.

Kardeş belediyeler kabul edildi

Toplantıda, ikisi yurt dışından olmak üzere 8 belediye ile "kardeş belediye" olunmasına dair önergeler oy birliği ile kabul edildi. Buna göre yurt içinden Konya Seydişehir, Ordu Çamaş, Amasya Taşova, Uşak Eşme, Kocaeli Karamürsel, Osmaniye Kadirli; yurt dışından ise Kuzey Makedonya Konçe Belediyesi, Kosova Cumhuriyeti Peja Belediyesi ile kardeş belediye olundu.

Okullardaki temizlik çalışmasına AK Partili belediye meclis üyesinden destek

Öte yandan, Buca Belediyesi'nin Milli Eğitim'e ait okullarda yapmış olduğu temizlik çalışmalarına ilişkin söz alan AK Partili Belediye Meclis Üyesi Ercan Geçgel, çalışmaya destek vererek, devam edilmesinin faydalı bulduğunu söyledi. Ercan Geçgel, belediyenin okullarda başlatmış olduğu temizlik çalışmalarını başarılı olduğunu belirterek, "Hepimizin çocuklarının okuduğu okulların temizlenmesi gerçekten güzel" diye konuştu.