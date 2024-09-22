Buca Belediyesi Okul Temizlik Çalışmalarına Hız Verdi - Son Dakika
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Buca Belediyesi Okul Temizlik Çalışmalarına Hız Verdi

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Buca Belediyesi, vatandaşların şikayetleri ve basın haberleri üzerine okullarda temizlik çalışması başlattı. Başkan Görkem Duman, çocukların sağlıklı bir eğitim alabilmesi için temizlik sorununu çözeceklerini açıkladı.

22.09.2024 12:06  Güncelleme: 12:19
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(İZMİR) - Buca Belediyesi, vatandaşlardan gelen şikayetler ve en son basında yer alan "temizlik personel eksikliği nedeniyle okullarda temizlik yapılamadığı" haberleri sonrası harekete geçti. Belediye, Buca'da çocukların ve öğretmenlerin daha temiz ve sağlıklı koşullarda eğitim alabilmeleri için okullarda temizlik çalışması başlattı.

Buca Belediyesi, ilçedeki devlet okullarında yaşanan temizlik sorununun çözümü için harekete geçti. Temizlik sorunu yaşanan yerleri tespit eden Buca Belediyesi ekipleri, hafta sonları ve hafta içi akşam saatlerinde okullara giderek temizlik çalışması başlattı. Ekipler, ilk uygulamasını Meşkure Şamlı Ortaokulu'nda gerçekleştirdi. Okulun tüm sınıfları, koridorları ve tuvaletleri temizlendi.

Pırıl pırıl bir Buca hedefi ile çalışmalarını aralıksız sürdüren Buca Belediyesi, basında yer alan " İzmir'deki okullarda yaşanan temizlik sorunu" haberleri sonrasında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın talimatıyla duruma el attı. Tüm çocukların sağlıklı bir çevrede büyüme hakkı olduğunu söyleyen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, okullarda yaşanan temizlik sorunlarına ilişkin haberlerin kendilerini çok üzdüğünü ve hızla harekete geçtiklerini söyledi. Duman, "Her gün Buca'mızın sokaklarında vatandaşlarımızla buluşuyorum. Okulların temizlik sorununa ilişkin çok şikayet alıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın temizlik ile ilgili bütçesini kıstığı yönünde özellikle velilerimizin tepkisini duyuyorum. Çocuklar vatandır. Vatanı korumak çocukları korumakla başlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de bize hedef gösterdiği gibi muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için en önemli unsur eğitim. Çocuklarımızın hijyen hakkını, sağlıklı ortamlarda eğitim alma hakkını savunmak ve geliştirmek için Buca Belediyesi olarak bu sorunu çözmek için elimizden geleni yapacağız. Dünya üzerinde hiç bir çocuk kötü ve kirli bir çevrede büyümeyi hak etmiyor. Hele ki Buca gibi İzmir'in gözde bir ilçesinde, çocuklarımızın asla olumsuz, hijyenik olmayan koşullarda eğitim almasına izin veremeyiz. Geleceğin teminatı çocuklarımız, bizlerin en kıymetlileri. Aynı anda daha çok okula hizmet vermek adına, akşam saatlerinde ve hafta sonlarında çalışmalarımızı gerçekleştirerek okullarımızı pırıl pırıl yapacağız" diye konuştu.

"Talepleri değerlendirerek çalışma takvimimizi oluşturacağız"

Başkan Duman, ihtiyaç duyulan tüm okullarda temizlik yapmak için çalışmaya hazır olduklarını duyurarak, "Okulların açılması ile birlikte, halihazırda başlatmış olduğumuz temizlik çalışmalarına hız kazandırıp okullardan bize gelen talepleri değerlendirerek çalışma takvimimizi oluşturacağız" dedi.

Buca Belediyesi Okul Temizlik Çalışmalarına Hız Verdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediyesi Okul Temizlik Çalışmalarına Hız Verdi - Son Dakika

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