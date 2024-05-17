Buca Belediyesi Özel Çocuklar İçin Ücretsiz Atlı Terapi Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Buca Belediyesi Özel Çocuklar İçin Ücretsiz Atlı Terapi Etkinliği Düzenledi

Geniş Video İzle

Buca Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında İzmir Atlı Spor İhtisas Kulübü iş birliğiyle Şirinyer Engelli Eğitim Merkezi'nin özel çocukları için atlı terapi etkinliği düzenledi. Belediye Başkanı Görkem Duman, özel çocukların toplumsal hayatta eşit şekilde var olması için çalışacaklarını belirtti.

17.05.2024 10:43  Güncelleme: 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Buca Belediyesi, ilçenin özel çocukları için ücretsiz atlı terapi etkinliği düzenledi. Belediye Başkanı Görkem Duman, "Özel çocuklarımızın toplumsal hayatın her kademesinde eşit şekilde var olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Buca Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında İzmir Atlı Spor İhtisas Kulübü iş birliğiyle Şirinyer Engelli Eğitim Merkezi'nin özel çocukları için atlı terapi etkinliği gerçekleştirdi. Son yıllarda dünyada oldukça yaygınlaşan ve özel çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine büyük katkı sağlayan atlı terapi seansında gözetmenler eşliğinde ata binen çocuklar, kas, denge, koordinasyon ve iletişim becerileri kazandı.

ÖZEL ÇOCUKLAR İÇİN PROJELER

Etkinliğe katılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, özel bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Başkan Duman, "Küçük bir dokunuş ile bir bireyin hayatında büyük bir değişiklik yaratabilmek mümkün. Özel çocuklarımızın toplumsal hayatın her kademesinde eşit şekilde var olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bugün burada onlar için buluştuk. Yüzlerindeki gülümseme her şeye bedel" diye konuştu.

Buca Belediyesi Özel Çocuklar İçin Ücretsiz Atlı Terapi Etkinliği Düzenledi
Kaynak: ANKA

Engelliler Haftası, Buca Belediyesi, Görkem Duman, Şirinyer, İzmir, Spor, Buca, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Belediyesi Özel Çocuklar İçin Ücretsiz Atlı Terapi Etkinliği Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
14:10 Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var
13:58 Uçakta panik anları Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü
13:54 Çorum’da koca dehşeti Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti Çorum'da koca dehşeti! Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti
13:36 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı 16 yıldır kayıp olarak aranıyordu! Eski eşin acele evliliği cinayeti ortaya çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 16:21:17. #1.11#
SON DAKİKA: Buca Belediyesi Özel Çocuklar İçin Ücretsiz Atlı Terapi Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement