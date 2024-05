Buca Belediyesi Özel Çocuklar İçin Ücretsiz Atlı Terapi Etkinliği Düzenledi

Güncel

(İZMİR) - Buca Belediyesi, ilçenin özel çocukları için ücretsiz atlı terapi etkinliği düzenledi. Belediye Başkanı Görkem Duman, "Özel çocuklarımızın toplumsal hayatın her kademesinde eşit şekilde var olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Buca Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında İzmir Atlı Spor İhtisas Kulübü iş birliğiyle Şirinyer Engelli Eğitim Merkezi'nin özel çocukları için atlı terapi etkinliği gerçekleştirdi. Son yıllarda dünyada oldukça yaygınlaşan ve özel çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine büyük katkı sağlayan atlı terapi seansında gözetmenler eşliğinde ata binen çocuklar, kas, denge, koordinasyon ve iletişim becerileri kazandı.

ÖZEL ÇOCUKLAR İÇİN PROJELER

Etkinliğe katılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, özel bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Başkan Duman, "Küçük bir dokunuş ile bir bireyin hayatında büyük bir değişiklik yaratabilmek mümkün. Özel çocuklarımızın toplumsal hayatın her kademesinde eşit şekilde var olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bugün burada onlar için buluştuk. Yüzlerindeki gülümseme her şeye bedel" diye konuştu.