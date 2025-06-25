İzmir'in Buca Belediyesinde işçilerin maaşlarını düzensiz aldıkları gerekçesiyle 8 gün önce başlattığı iş bırakma eylemi sürüyor.
İşçilerin eylemi nedeniyle temizlik hizmeti aksıyor.
İlçenin çeşitli noktalarında çöp yığınları oluştu. Çöpler nedeniyle çevreye kötü koku da yayıldı.
Buca Belediyesinde çalışan 1763 işçi maaşlarını düzenli alamadıkları gerekçesiyle 18 Haziran'da iş bırakma eylemi başlatmıştı.
Son Dakika › Güncel › Buca'da İşçiler Maaş İçin Eylemde - Son Dakika
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