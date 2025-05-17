Bucalılar Özgürlük Yürüyüşü ile 19 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika
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Bucalılar Özgürlük Yürüyüşü ile 19 Mayıs'ı Kutladı

Buca'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapılan Özgürlük Yürüyüşü'nde Belediye Başkanı Görkem Duman, gençleri demokrasiye sahip çıkmaya davet etti. Yürüyüş, bando müziği eşliğinde gerçekleşti ve ardından gençlik konseri düzenlendi.

17.05.2025 13:55  Güncelleme: 14:52
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(İZMİR)- Bucalılar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Özgürlük Yürüşü"nde bir araya geldi. Yürüyüşe katılarak gençleri 19 Mayıs Pazartesi günü Gündoğdu Meydanı'nda demokrasiye sahip çıkmaya davet eden Belediye Başkanı Görkem Duman, "Bugünlerde birbirimize daha çok kenetlenmeli, dayanışmamızı güçlendirmeliyiz" dedi.

Buca'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları erken başladı. Buca Belediyesi ana hizmet binası önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde Işılay Saygın Meydanı'na Özgürlük Yürüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşe, Belediye Başkanı Görkem Duman, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekilleri Prof. Dr. Ümit Özlale ve Sevda Erdan Kılıç, CHP Parti Meclis Üyeleri Ozan Işık, Mahir Yüksel, Bedirhan Berk Doğru, Turgay Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Ayça Akpek Şenay, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Özkan Tice, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, CHP İzmir Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bucalılar, bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde ilerleyen yürüyüşe, evlerinin balkonlarından, iş yerlerinden ve araçlarından eşlik etti. Yürüyüşün ardından Işılay Saygın Meydanı'nda İkilem grubunun sahne aldığı Gençlik Konseri gerçekleşti.

"Ülkemizi daha ileri seviyelere taşımak için buradayız"

Konser öncesi konuşan Belediye Başkanı Görkem Duman, "19 Mayıs 1919, sadece bir tarih değildir, yeniden doğuşun, küllerinden filizlenmenin karşılığıdır. Bağımsızlık yolunda atılan en büyük adımdır. Dünya tarihinin en büyük dehalarından biri olan Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık ve özgürlüğün simgesi olarak unutulmaz bir destan yazdı. O, işgale ve emperyalizme karşı, milletimizin kaderini değiştiren eşsiz yürüyüşü başlattı. Bu adım, vatan sevgisinin ve milletimizin kararlılığının gerçek göstergesidir. Bugün, gençler olarak, o büyük mücadeleyi onurlandırmak, onun izinden yürümek ve ülkemizi daha ileri seviyelere taşımak için buradayız" dedi.

"Demokrasimize ve Cumhuriyetimize sahip çıkmalıyız"

Gençlere seslenen Duman, yaşanan günlerin bir sınav olduğunu belirterek, gençleri 19 Mayıs Pazartesi günü Gündoğdu Meydanı'nda iradelerine ve demokrasiye sahip çıkmaya davet etti. Duman, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizi kimseye değil, biz gençlere emanet etti.Bu büyük sorumluluğu omuzlarımızda taşıyor ve sahip çıkıyoruz. Bizler, geleceğin mimarları ve aydınlık yarınlarımızın bekçileriyiz. Değerli gençler,unutmayalım ki, milletin üstünde irade yoktur. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bugünlerde birbirimize daha çok kenetlenmeli, dayanışmamızı güçlendirmeliyiz. Demokrasimize ve Cumhuriyetimize sahip çıkmalıyız" diye konuştu.

"Bayramlarımızı bayram gibi kutlayacağız"

Duman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde yapmış olduğu "Bayraklarımızı asalım" çağrısını yineleyerek, "Evlerimizi, balkonlarımızı ve iş yerlerimizi, milli egemenliğimizin simgesi şanlı ay yıldızlı bayrağımızla donatıyoruz. Buca'yı ve İzmir'i de gelincik tarlasına çeviriyoruz. Bayramlarımızı bayram gibi kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından sahneye müzik grubu İkilem çıktı. Başkan Görkem Duman, İkilem grubu ile birlikte sahnede 10. Yıl Marşı'nı söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bucalılar Özgürlük Yürüyüşü ile 19 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika

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