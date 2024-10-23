Emekli asker ve oğlu, polise çekiçle saldırdı! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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Emekli asker ve oğlu, polise çekiçle saldırdı! Ölü ve yaralılar var

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Üsküdar'da emekli asker ve oğlu, bir polis memuruna saldırdı. 2 kişiden birinin silah çekmesi sonucu araya giren polis ekipleri, şüphelileri etkisiz hale getirdi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

23.10.2024 11:40  Güncelleme: 12:54
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İstanbul Üsküdar'da sabah saatlerinde yaşanan olayda, emekli asker ve oğlunun bir polis memuruna saldırması sonucu, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

BİRİ ÇEKİÇLE SALDIRDI, DİĞERİ SİLAH ÇEKTİ

Ekol'de yer alan habere göre; çıkan tartışmada emekli asker elindeki çekiçle polis memuruna saldırdı. Ardından oğlu da belindeki silahı çıkarıp polise doğrulttu. Ancak araya giren polis ekipleri, şüphelinin silahını ateşlemesine izin vermeden baba oğlu etkisiz hale getirdi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

Olayda polise silah çeken emekli askerin oğlunun hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden olayla ilgili yapılan ilk açıklamada, "2 şüpheli şahıs tarafından olay yerinde görevli bir polis memuruna Y.T.O. isimli şüpheli tarafından çekiçle saldırıda bulunulmuştur. Polis memurunun saldırı sonucu kafasından yaralanması ve şüphelilerden K.O.'nun silah çıkarması ve araç kapısını açarak silahla ateş etmesi üzerine görevli diğer polis memuru tarafından saldırıyı men etmek için ateş açılmış, açılan ateş sonucunda Y.T.O. ve K.O. isimli şüpheli şahıslar yaralanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Olay yerinden kareler;

Emekli asker ve oğlu, polise çekiçle saldırdı! Ölü ve yaralılar var
Emekli asker ve oğlu, polise çekiçle saldırdı! Ölü ve yaralılar var
Emekli asker ve oğlu, polise çekiçle saldırdı! Ölü ve yaralılar var
Emekli asker ve oğlu, polise çekiçle saldırdı! Ölü ve yaralılar var
Emekli asker ve oğlu, polise çekiçle saldırdı! Ölü ve yaralılar var
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Emekli asker ve oğlu, polise çekiçle saldırdı! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Roman Reigns:
    Adam polise silah çekmiş niye vuruyor diyor andavalın biri 416 15 Yanıtla
  • V. A.:
    Polis suçlu. Nıye vuruyor simdi.. 31 390 Yanıtla
  • Ramo:
    polisimizin ellerine sağlık 332 20 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Olayın ne olduğunu bilmiyoruz.Görevli polise silah çekilmişse emekli askerinde ,emekli askerin oğlunun da bir önemi yok!!Çünkü polise silah çekiyorsun...Polise silah çekmenin cesaretini nerden alıyorsun? 295 13 Yanıtla
  • Fevzi Kocakulak:
    Polisimizin kendini savunma hakkı var….!!!!! 249 10 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    polis vurdu diye ya görevden alınır yada sürgün edilir şimdi adalet işte. 208 37 Yanıtla
  • yasir kamer:
    v.a denen dengesiz polise silah çekecek polisimi vursun ne boş bir insansın sen yoruma bak 197 8 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak:
    polise silah çekmiş polisin çiçek vermesini bekliyordun herhalde v.a. 171 6 Yanıtla
  • Celaleddin Mertel:
    Polis silahını aksesuar olarak taşımıyor, keşke olmasaydı ,ama bana polis bir şey yapamaz diyen salaklar ,haberi iyi okusun, 153 5 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Allah Allah psikolojik sorunları yokmuymuş hayret 67 4 Yanıtla
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