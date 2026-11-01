Burdur Belediyeler Birliği Antalya\'da başkanlara bütçe ve ihale eğitimi verdi

(BURDUR) - Burdur Belediyeler Birliği tarafından Antalya'da düzenlenen seminerde, ilçe ve belde belediye başkanları ile belediye meclis üyelerine program bütçe hazırlama teknikleri, Belediye Kanunu ve Devlet İhale Kanunu hakkında eğitim verildi.

Burdur Belediyeler Birliği, ilçe ve belde belediye başkanları ile belediye meclis üyelerine yönelik Antalya'da eğitim semineri düzenledi. Seminerde program bütçe hazırlama teknikleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hakkında eğitim verildi.

Seminer öncesinde konuşan Birlik ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, şunları söyledi:

"Bu seminerlerin yanı sıra bir arada olma arzumuzun da önemli bir nedeni var. Bir yılın yorgunluğunu hep birlikte atabilmek, belki biraz rahatlamak, farklı bir ortamda bir araya gelerek günün ve beldelerimizin sorunlarından bir süreliğine uzaklaşabilmek. Ben bu toplantıları bu anlamda çok kıymetli buluyorum. Çünkü hepimiz çok yoğun bir mesai içerisindeyiz. Belki gün içerisinde bunun farkında olmayabilirsiniz ama belediye başkanları ve meclis üyeleri olarak toplumun her kesiminin sorununu dinlemek, vatandaşlarımızın taleplerine kulak vermek ve çözüm için mutlaka bir arayış içerisinde olmak zorundayız.

"VATANDAŞLARIMIZIN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMAK İÇİN BİR GAYRET İÇİNDEYİZ"

Vatandaşımız bazen gerçekleşmesi mümkün olmayan bir talepte bile bulunabiliyor. Ancak kendi açısından haklı olduğunu düşünüyor ve belediyeleri kendisine en yakın kurum olarak görüyor. Dolayısıyla bizler, vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak için sürekli bir gayret içerisindeyiz. Aslında dönüp baktığımızda, 2014 yılında göreve başladığımızda bizimle birlikte yola çıkan arkadaşlarımız da aramızda. Zaman zaman onlarla, yeni dönemde göreve başlayan arkadaşlarımızla da konuşuyoruz.

Şunu çok net görüyoruz ki hepimizin yaşadığı sorunlar birbirine benziyor. Bir yörede, bir beldede, bir ilçede, bir ilde ya da büyükşehirde eksiklerin tamamen bitmesi mümkün değil değerli arkadaşlar. Vatandaşımızın beklentisi her yerde yüksek. İki bin nüfuslu bir beldede de aynı, yüz bin nüfuslu bir kent merkezinde de aynı. Ancak bizler göreve gelirken, vatandaşımızdan yetki isterken sorunların çözümü için bu görevlere talip olduk. Dolayısıyla hepimiz elimizden gelen gayreti göstermek zorundayız. Burdur Belediyeler Birliği de 2007 yılında çok temel bir sorunun çözümü için kurulmuş bir birliktir. 10 ilçe belediyemiz, dört belde belediyemiz ve bir merkez belediyemiz bir araya gelerek bu yapıyı oluşturmuştur.

BİRLİĞİN KURULUŞUNUN AMACINI ANLATTI

Birliğimizin kuruluşundaki temel amaç, o günün şartlarında her yörede, her beldede ve her ilçede artık taşınamaz bir sorun haline gelen vahşi depolamayla mücadele etmekti. Çöplerin rehabilite edilmesi, depolama alanlarının ortadan kaldırılması ve süreç içerisinde atıkların farklı alanlara taşınarak değerlendirilmesi düşüncesiyle bu çalışma başlatılmıştır. 2014 yılında göreve geldiğimizde yalnızca bir depolama sahasının belirlendiği, Bakanlığımızdan bir miktar kaynak sağlandığı ve bu kaynağın söz konusu sahanın düzenlenmesi için kullanıldığı bir dönemle karşılaştık.

O günden bugüne baktığımızda çok önemli bir yol katettiğimizi görüyoruz. Aktarma istasyonlarımız ve aktarma araçlarımızla hizmet alanımızı her yıl genişletmeye çalışıyoruz. Çünkü ihtiyacın giderek arttığını biliyoruz. Bizler kendi işimizi kendimiz gördüğümüz gibi, bu sistemi sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için de çalışıyoruz. Diğer belediye başkanı arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde, bu işe henüz hiç başlamamış belediyeler olduğunu, başlamış olanların bir kısmının ise sistemi sürdüremediğini görüyoruz. Bazı belediyelerimiz de bu hizmeti yürütürken üzerine para ödemek durumunda kalıyor. En azından biz, 29 yıllığına yap-işlet-devret modeliyle başlattığımız bu sistem içerisinde belediyelerimizden herhangi bir pay almıyoruz. Bununla da yetinmeyerek, çöplerini düzenli şekilde taşıyan belediyelerimize cüzi de olsa kar payı aktarmaya çalışıyoruz. Bütün bunları yaparken birlik bütçemizden sahip olduğumuz araçlarımızı, tesislerimizi ve kurduğumuz aktarma istasyonlarımızı kullanıyoruz.

"BURDUR BELEDİYELER BİRLİĞİ'Nİ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR NOKTAYA GETİRDİK"

Önümüzdeki süreçte yapacağımız yeni aktarma istasyonlarıyla birlikte Burdur Belediyeler Birliği'ni sürdürülebilir bir noktaya getirdiğimizi düşünüyorum. Birçok birlikle kıyasladığımızda, Burdur Belediyeler Birliği'nin bu anlamda başarılı bir süreç yürüttüğünü söyleyebilirim. Elbette eksiklerimiz var. Başlangıçta tasarımdan kaynaklanan bazı hatalarımız, zaman zaman karşılaştığımız sıkıntılar olabilir. Ancak bunları gidermek için birlik encümenimizle yaptığımız toplantılarda, bu işi nasıl daha verimli ve daha iyi uygulanabilir hale getirebiliriz, bunları tartışıyoruz. Arkadaşlarımız konuya hakim. Birlik sekreteryamız bu süreci yakından takip ediyor ve bizlere sürekli doğru bilgiyi ulaştırmaya çalışıyor.

ORTAK MAKİNE OLUŞTURMA HEDEFİ

Bizim kafamızdaki birlik, yalnızca bir katı atık bertaraf sistemini oluşturmuş bir birlik olarak kalmamalı. Ben bu dönemin başında da şunu ifade etmiştim: Her bir beldemizin, ilçemizin ya da merkez belediyemizin ayrı ayrı iş makineleri satın alarak kamu kaynaklarını çok da verimli kullanılmayan bir anlayışla bir yerde depolamasını doğru bulmuyorum. Bugün bir iş makinesinin ortalama maliyetini 10 milyon lira olarak hesap edersek, her bir belediyemizin ayrı ayrı bir iş makinesi satın aldığını düşündüğümüzde yaklaşık 150 milyon liralık bir sermayeyi atıl durumda tutmamız anlamına geliyor. Oysa benim gönlümden geçen, Burdur Belediyeler Birliği bünyesinde ortak bir makine parkı oluşturmak.

Bu ortak makine parkından, belediyelerimizin kullanım taleplerine göre araç organizasyonu yapabileceğimiz bir sistem kurmak istiyorum. Bunun çok zor olmadığını, birlikte hareket ederek bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Bir belediyemizin ihtiyaç duyduğu aracı, birliğimizin ortak makine parkından alıp kullanabilmesi hem maliyetlerimizi düşürecek hem de ülkemizin kaynaklarını daha doğru ve verimli kullanmamızı sağlayacaktır.

Bu konuyla ilgili zaman zaman bir araya gelerek değerlendirmeler yapıyoruz. Birlik sekreteryamızla görüşüyor, kendilerine bazı çalışmalar yapmaları için görevler veriyoruz. Neyi alırsak, neyi yaparsak belediyelerimiz için daha faydalı olur, sizlere soruyoruz. En çok ihtiyaç duyulan araç ve gereçler nelerdir, hangi alanlarda eksiklerimiz var, bunları öğrenmeye çalışıyoruz. Tabii bu süreçte Türkiye Belediyeler Birliği üzerinden de sizlerin taleplerini ilgili yerlere ulaştırıyoruz. Zaman zaman oradan da karşılık bulabiliyor, ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyoruz.

"ÜLKEMİZ ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR"

Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Ben kendi adıma, 3. dönemimde, mali tablomuz iyi olmasına rağmen zorlandığımız bir süreç yaşıyorum. Çünkü Türkiye, uzun bir aradan sonra ciddi bir enflasyon problemiyle karşı karşıya. Resmi verilerle günlük hayatta hepimizin hissettiği enflasyon arasında da önemli farklar bulunuyor. Kasım ayı meclis toplantımızın gündemlerini hazırladık. İki ayrı oturumla toplanacağız. Bu toplantılarda ücret ve tarifelerimizi, harçlarımızı ve bedellerimizi belirleyeceğiz. Ancak bugün belirlediğimiz bu ücretler, 2027 yılı boyunca sabit kalacak.

Kamunun açıkladığı yüzde 30'luk enflasyonu bile dikkate aldığımızda, yılın 6. ayından itibaren belirlediğimiz rakamlar gerçek değerini kaybetmeye başlıyor. Bu da belediyelerimizin gelir ve gider dengesini kurmasını oldukça zorlaştırıyor. Genel giderlerimizi karşılayabilecek bir gelir tablosunu, belirlediğimiz ücret tarifeleri üzerinden oluşturmak bile giderek güçleşiyor. Bütün bunları hesap ettiğimizde belediyeciliğin ne kadar zor bir iş olduğunu sizler de görüyorsunuz, biliyorsunuz ve farkındasınız. Ancak vatandaşlarımızın beklentileri ve talepleri her birimizden ayrı ayrı. Ben bu süreci, birbirimize destek olarak ve dayanışma kültürümüzü güçlendirerek daha sağlıklı bir şekilde yürütebileceğimize inanıyorum.

"HALKIN TEMSİLCİSİ OLMAYI TERCİH EDİYORUZ"

Seçimler oluyor. Her birimiz farklı siyasi partilerden, farklı iddialarla vatandaşımızın karşısına çıkıyoruz. Vatandaşlarımızın tercihleri doğrultusunda bugün bu görevlerde bulunuyoruz. Ancak bana göre seçildikten sonra her birimiz, herhangi bir siyasi partinin doğrudan temsilcisi olmaktan ziyade halkın temsilcisi olmayı tercih ediyoruz. Bunu başarabildiğimiz sürece vatandaşımız da bizim hizmet kalitemizi ayrıca değerlendiriyor. Dönem dönem yapılan anketlerle bizlere bir anlamda karne veriyor. Bu sonuçları iyi değerlendirmek, vatandaşlarımızın beklentilerini doğru okumak gerekiyor. Geçtiğimiz haftalarda Akdeniz Belediyeler Birliği olarak bu konuya biraz daha farklı bir çerçeveden yaklaşmaya çalıştık. Birliğimizde 105 belediye başkanımız ve belediyemiz bulunuyor. Bugüne kadar yaptırdığımız anketlerde vatandaşlarımıza genellikle 'Bizden ne bekliyorsunuz?' diye sorduk. Bu kez tam tersini yaptık. Belediye başkanlarımıza; 'Vatandaştan ne bekliyorsunuz? Kamudan, devletten ve hükümetten ne bekliyorsunuz? Sizlerin beklentileri nelerdir?' sorularını yönelttik. Çünkü görev süremizin yarısına geldik değerli arkadaşlar. Özellikle bu dönemde göreve başlayan arkadaşlarımızın başlangıçta birçok hedefi ve hayali olmuş olabilir. Ancak biraz önce de ifade ettiğim gibi, bugün gerçeklerle örtüşmeyen pek çok durumla karşı karşıya kalıyoruz. Ekonomik koşullar bizleri zorluyor. Bu zorlukları hep birlikte yaşıyoruz.

ANKET ÇALIŞMASINA DEĞİNDİ

Akdeniz Belediyeler Birliği bünyesinde gerçekleştirdiğimiz bu anket çalışmasını, sosyoloji profesörü iki kıymetli hocamızın katkılarıyla hazırladık. Benzer bir çalışmayı Burdur Belediyeler Birliği bünyesinde de gerçekleştirmek istiyorum. Birlik sekreteryamız aracılığıyla sizlerin cep telefonlarına bir anket çalışması göndereceğim. Bu ankette beklentileriniz, korkularınız, kaygılarınız ve yaptığınız çalışmalarla ilgili değerlendirmeleriniz yer alacak. Hangi çalışmalarınızda kendinizi başarılı görüyorsunuz? Hangi hizmetleri gerçekleştirmeniz halinde vatandaşlarınızın sizi daha başarılı bulacağını düşünüyorsunuz? Belediyelerinizin ihtiyaçları ve öncelikleri nelerdir? Bütün bunları ortaya koyabilecek sorularımız olacak.

Sizlerden ricam, kendinizi ve belediyenizi ilgilendiren soruları doğru ve samimi yanıtlarla bizlere ulaştırmanızdır. Biz de bu anketin sonuçlarını değerlendirerek sizlerle paylaşmayı arzuluyoruz. Belki buradan sizlere yön verebilecek bazı sonuçlar çıkarabiliriz. Örneğin, 'Arkadaşlar, sizin beldenizde vatandaşlarımız şu hizmetleri talep ediyor. Ancak bu talepler mevcut koşullarla örtüşmüyor olabilir. ya da bu hedefleri gerçekleştirebilmek için şu yolları denemeniz gerekiyor' gibi değerlendirmeler yapabiliriz.

"BAŞARIYA ULAŞMAK İÇİN BİLİMSEL VERİLERLE HAREKET ETMELİYİZ"

Zaman zaman bilimsel yaklaşım tarafımızın eksik kaldığını düşünüyorum. Oysa bilimselliği mutlaka kullanmamız gerekiyor. Başarıya ulaşmak için yalnızca kendi deneyimlerimizle değil, bilimsel verilerle de hareket etmeliyiz. Eğer bu konuda bir eksiğimiz varsa onu da tamamlamamız gerekiyor. Ben bu çalışmanın hepimiz için faydalı olacağına inanıyorum. Birlikte çalışmaya ve dayanışmaya devam edeceğiz. Bugün burada hep birlikteyiz. Bu birlikteliğin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Kıymetli hocamız da emekli olmasına rağmen hala bizlere hizmet etmek, katkı sunmak ve çalışmak için Türkiye Belediyeler Birliği bünyesinde görev alıyor. Kendisi bizlere görev ve sorumluluklarımızı hatırlatacak, birlik üzerinden yapmamız gereken çalışmalarla ilgili bu seminerde değerli bilgiler paylaşacak. Ben kendisine şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum."