Burdur Belediyesi'nden Engelli Bireylere Yeni Rehabilitasyon Merkezi - Son Dakika
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Burdur Belediyesi'nden Engelli Bireylere Yeni Rehabilitasyon Merkezi

Burdur Belediyesi\'nden Engelli Bireylere Yeni Rehabilitasyon Merkezi

Burdur Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Mine Hanım Özel Eğitim ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi'ni açarak engelli bireylerin sosyal yaşamda daha aktif ve bağımsız olmalarını hedefliyor. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, bu merkez ile engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti.

03.12.2024 17:27  Güncelleme: 17:39
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(BURDUR)- Burdur Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, engelli bireylerin sosyal yaşamda daha aktif ve bağımsız olmalarını desteklemek amacıyla Mine Hanım Özel Eğitim ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi'ni hizmete açtı. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Bugün bu rehabilitasyon merkezi, engelli bireylerimiz ve aileleri için bir umut ışığı olacaktır. Amacımız, burada hizmet alan herkesin mutlulukla ayrılmasını sağlamak ve engelli bireylerimizin yaşam kalitesini yükseltmektir" dedi.

Burdur Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Mine Hanım Özel Eğitim ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz eşi Hülya Ercengiz, Başkan Yardımcıları Ali Say ve Hülya Eraslan Gönüllü Bağışçı Metin Ürkmez, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Kadir Koç, CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürçetin, Kadın Kolları Başkanı, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı, Meclis Üyeleri, Kent Konseyi Başkanı Orhan Akın, engelliler vatandaşlar ve aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Engelli bireylerimizin ve ailelerinin ihtiyaçlarına çözüm sunacak bir güven ve dayanışma alanıdır"

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, merkez ile engelleri bireylerin hayatlarını kolaylaştırmayı hedeflerini belirterek, şunları söyledi:

"Değerli misafirler, kıymetli dostlar, Bugün, Dünya Engelliler Farkındalık Günü'nde, yağmura rağmen burada bir araya gelerek bizlere destek olduğunuz için hem teşekkür ediyor hem de sizleri tebrik ediyorum. Engelliler Derneğimiz, Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve değerli yurttaşlarımızla birlikte 11 yıldır empatiyle hareket ediyor, bu kenti engelli dostu bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün burada sizlere hitap ederken, duygu doluyum. Çünkü bir siyasetçi olarak, bir projeyi tamamlamanın gururu ve bu projeyi vatandaşlarımıza armağan etmenin mutluluğu tarifsizdir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Engelli Rehabilitasyon Merkezi, bizim için çok değerli bir eser. Bu merkez, sadece fiziksel bir yapı değil; engelli bireylerimizin ve ailelerinin ihtiyaçlarına çözüm sunacak bir güven ve dayanışma alanıdır.

"Amacımız, engelli bireylerimizin yaşam kalitesini yükseltmektir"

Bugüne kadar engellilere yönelik pek çok hizmet gerçekleştirdik. Engelli yönetmeliğine uygun kaldırımlar, Belediye binalarımızda engelsiz erişim imkanları, Engelli vatandaşlarımız için danışma masaları, Kent Konseyi çatısı altında Engelliler Meclisi kurulması gibi önemli adımlarla engelli dostlarımızın hayatını kolaylaştırmayı hedefledik. Bu projede emeği geçen değerli isimlerden biri de Metin Ürkmez Beyefendi'dir. Kendisi, Burdur'a hiçbir organik bağı olmamasına rağmen, tamamen sevgi ve gönül bağıyla, bu önemli projeye destek vermiştir. Daha önce de Nermin Hanım Kreşi'nin yapımını üstlenen Metin Bey, şimdi de bu rehabilitasyon merkezimizi kazandırarak Burdur'a ve engelli dostlarımıza unutulmaz bir katkı sunmuştur. Metin Bey ile tanışma sürecimiz ise çok anlamlıdır. Kendisini bir dost aracılığıyla tanıdık ve Burdur'a olan sevgisi ile bu projelere gönüllü oldu. Kendisi sadece bu merkezi kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda tüm Burdurlu iş insanlarına örnek olacak bir yaklaşım sergiledi. Buradan, başta Metin Bey olmak üzere, bu projeye katkı veren tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum.

"Bu rehabilitasyon merkezi, engelli bireylerimiz ve aileleri için bir umut ışığı olacaktır"

Değerli dostlar, Bugün bu rehabilitasyon merkezi, engelli bireylerimiz ve aileleri için bir umut ışığı olacaktır. Amacımız, burada hizmet alan herkesin mutlulukla ayrılmasını sağlamak ve engelli bireylerimizin yaşam kalitesini yükseltmektir. Bu vesileyle, tüm Burdurlu hayırseverlere bir çağrıda bulunmak istiyorum: Vergi ödemenin ötesinde, toplum için değerli hizmetler yaratmanın gururunu yaşamak isterseniz, bizimle iletişime geçin. Birlikte daha nice projeler gerçekleştirebiliriz. Engelli Rehabilitasyon Merkezi'mizin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, bu anlamlı günde bizlerle olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Burdur Belediyesi'nden Engelli Bireylere Yeni Rehabilitasyon Merkezi - Son Dakika

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