Burdur'da cinayet davasında beraat şoku

10.04.2026 15:13
Özge Bedir'in cinayetinde eşi beraat etti, 2 sanığa ağırlaştırılmış hapis cezası verildi.

BURDUR'da 2 çocuk annesi Özge Bedir'in (35) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuksuz yargılanan eşi Adnan Bedir (35), beraat etti, tutuklu sanıklar Seray Öztürk (25) ile Tülay Alan (22) ise ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Özge Bedir'in ailesi, beraat kararına tepki gösterdi.

Olay, geçen yıl 10 Haziran'da saat 21.00 sıralarında Bağlar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Özge Bedir'in evine ekipler yönlendirildi. Kapıyı açıp eve giren ekipler, biri 36 günlük 2 çocuk annesi Özge Bedir'i koridorda bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekibi, Özge Bedir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yatakta uyuyan 36 günlük bebek, polis tarafından korumaya alındı. Olay sırasında 5 yaşındaki kızı ile dışarda olan Adnan Bedir, eve geldiğinde eşinin öldürüldüğünü öğrenince gözyaşı döktü.

EŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Polis, olayla ilgili bir ihbar telefonu sonrası şüpheliler Tülay Alan ile Seray Öztürk'ü, Yeni Mahalle'deki evde gözaltına aldı. İki elinden bıçakla yaralandığı görülen Tülay Alan, tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Tülay Alan ile Seray Öztürk'ün ifadeleri doğrultusunda öldürülen kadının eşi Adnan Bedir de gözaltına alındı. Seray Öztürk ifadesinde, Adnan Bedir ile 3 yıldır gönül ilişkisi yaşadıklarını, evli olduğunu 2 yıl önce öğrendiğini söyledi. Öztürk'ün arkadaşı Tülay Alan da ifadesinde, "Adnan, eşinin evde yalnız olduğunu bize söyledi. Biz de Özge ile konuşmaya gittik. Özge, Seray'ı tanıdığı için Seray konuşmayı benim yapmamı istedi. Eve girdikten sonra kapının kilitlenme sesini duydum. Özge elinde bıçakla bana saldırıp, ellerimi kesti, ben de karşılık verdim" dedi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı. Özge Bedir'in cenazesi toprağa verildi. Çiftin kızları ve 36 günlük erkek bebek yakınlarına teslim edildi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Şüpheliler hakkında Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tülay Alan'ın 'Tasarlayarak kasten öldürme', 'Konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz taşıma ve kullanma', Seray Öztürk'ün 'Tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak', Adnan Bedir'in de 'Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

'TORUNUM HER GECE AĞLIYOR'

Duruşmada söz alan Özge Bedir'in annesi Şefike Çetin, "Torunum her gece ağlıyor. 'Annemi görmek istiyorum. Annem bu kadar geç kalmazdı' diyor. Benim kızımın hiçbir suçu yoktu. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

Baba Mehmet Çetin de "Bu işin başından sonuna kadar Adnan Bedir sorumlu. Benim kızım bu kızları tanımaz. Benim kızımı bile bile öldürttü. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" diye konuştu.

'KENDİMİ SAVUNDUM'

Sanık Seray Öztürk, "11 aydır cezaevindeyim. İşlemediğim bir suçun cezasını yatmak istemiyorum. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Geçen hafta doğum günümü cezaevinde geçirdim. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

Tülay Alan da "Özge'nin yanına kesinlikle konuşmaya gittim. Keşke olmasaydı. Kendimi savundum. Telefonum yanımda olmadığı için yardım çağıramadım. Keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı. Bir üniversite öğrencisi hayatını mahvetmez. Amacım sadece konuşmaktı. Böyle bir olay yaşanacağını bilsem kesinlikle gitmezdim. Hayallerim vardı. Cezaevinde psikolojim iyi değil. Olay anı sürekli aklıma geliyor" diye konuştu.

Dava sürecinde serbest bırakılan tutuksuz sanık Adnan Bedir ise "Hiç kimseyi hiçbir şekilde yönlendirmedim. Ev hapsiyle çıktım ama daha çocuklarımı göremedim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti, son sözlerin ardından kararını açıkladı. Sanık Tülay Alan'a 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, Seray Öztürk'e 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçuna azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, cezalarda indirim yapılmasına gerek olmadığına karar verdi. Adnan Bedir'in ise beraatine ve konutu terk etmeme kararının kaldırılmasına hükmedildi.

Özge Bedir'in babası Mehmet Çetin ve annesi Şefike Çetin, adliye çıkışında beraat kararına tepki gösterdi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halkbank’ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu Halkbank'ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu
Yolda oluşan çatlaklar nedeniyle valilik konutu geçici olarak boşaltılıyor Yolda oluşan çatlaklar nedeniyle valilik konutu geçici olarak boşaltılıyor
Bakan Uraloğlu: “Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz“ Bakan Uraloğlu: "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz"
CHP’li isim restoranda tekme tokat dövüldü CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu
Hastanelerde yeni dönem QR kod ile sorunlara 7 dakikada çözüm Hastanelerde yeni dönem! QR kod ile sorunlara 7 dakikada çözüm
Kurye, bebek arabasına tuvaletini yaptı Kurye, bebek arabasına tuvaletini yaptı
Batuhan Karadeniz BAE’de gözaltına alındı iddiası Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Ateşkesin ardından Hamaney’den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız. Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama: İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız.
Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün önünde eylem düzenledi Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önünde eylem düzenledi
Sadettin Saran’dan çılgın plan Tam 50 milyon euro ayırdı Sadettin Saran'dan çılgın plan! Tam 50 milyon euro ayırdı

16:50
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP’den ihraç edildi
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi
16:20
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor’a Onuachu şoku
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a Onuachu şoku
16:09
Sinem Dedetaş’tan belediye meclisine damga vuran “Erdoğan“ çıkışı: Rahatsız olmuyorum
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum
15:56
61 suçlu Türkiye’ye getirildi: ’B.K.’ Batuhan Karadeniz mi
61 suçlu Türkiye'ye getirildi: 'B.K.' Batuhan Karadeniz mi?
15:48
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
15:36
Skriniar’a hırsızlık şoku Çuvalla parasını çaldılar
Skriniar'a hırsızlık şoku! Çuvalla parasını çaldılar
15:34
Ali Şahin’den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
Ali Şahin'den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
14:24
İran müzakerelere gidecek mi Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
İran müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
14:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi
14:04
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
13:14
İstanbul’da dolu yağışı Ortalık beyaza büründü
İstanbul'da dolu yağışı! Ortalık beyaza büründü
