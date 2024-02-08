Burdur ve Isparta\'da ortak basın açıklaması: Fay hattı tehlikesi

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TÜRK Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Burdur ve Isparta şubeleri olası bir depremde iki kenti etkileyecek olan fay hattı üzerinde ortak basın açıklaması yaptı.

Burdur merkez Yassıgüme köyü yakınlarındaki fay aynası üzerinde iki şube adına basın açıklamasını Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Burdur Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi yüksek jeoloji mühendisi Servet Cevni okudu. Cevni, Burdur ve Isparta şubeleri olarak yıkıcı etkisi yüksek olan Burdur fayı üzerinde sesimizi duyurmak üzere bir araya geldik dedi. Geçen yıl 6 Şubat'ta 11 ilde yıkıma neden olan ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen bir deprem yaşandığını hatırlatan Servet Cevni, 12 Mayıs 1971 Burdur depremi, 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi, birinci yılını doldurduğumuz 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi ve sayamadığımız yüzlercesi, gördüğümüz gibi her olan deprem doğal afete dönüşmüş, felaketler getirmiş, birçok canımızı bizlerden koparmıştır. Ne yazık ki bizler bunlardan ders çıkartmamış, bilimin gösterdiği yolda üzerine koyarak ilerleyememişiz. Takvimlerimizde felaketleri, ölümleri, yiten canları, kaybolup giden hayatları, yeni anma günlerini ekleyebileceğimiz yeni sayfamız kalmamıştır diye konuştu.

'BURDUR VE ISPARTA'NIN KADERİ ORTAK'

Burdur ve Isparta'nın komşu olduğunu ve kaderinin ortak olduğunu vurgulayan Cevni, şöyle konuştu

En son 1914'te ve 1971'te her iki ili de yıkan ve büyük acılara neden olan fay ortaktır. 1914 depreminde Burdur'da evlerin yüzde 90'ı, tarihi eserlerin çoğu, Keçiborlu'da evlerin yüzde 82'si ağır hasar görmüştür. Isparta'da evlerin yüzde 55'i, Büyük Cami ve diğer kamu binaları çökmüştür. Bu nedenle bugün, 6 Şubat felaketinin yıl dönümünde, Isparta ve Burdur Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odaları Birliği İl Koordinasyon Kurulları olarak bir gün bizi tekrar yıkacak olan fayın üzerinde ortak basın açıklaması yapmaktayız. Yüzyılın felaketinin üzerinden tam bir yıl geçmiş olmasına rağmen benzer afeti bekleyen Isparta ve Burdur illerimizde henüz elle tutulur bir tedbir veya karar alınmamıştır. Depremler tek başına ele alındığında güneşin doğması, yağmurun yağması kadar doğal olaylardır.

'ŞEHİRLERİMİZ İÇİN HALA ÇOK GEÇ DEĞİLDİR'

Afetlere karşı dirençli kentler oluşturabilmek gerektiğini aktaran Servet Cevni, Sağlam, kararlı ve istikrarlı bir siyasi irade ile toplumun ihtiyaç ve menfaatlerini gözeten, meselelere bütüncül ve bilimsel bakabilen politik bir anlayışa ihtiyaç vardır. Şehrin kapasite ve kaynaklarına bağlı olarak, meslek odalarının, üniversitelerin, toplumun ve karar vericilerin hep birlikte katılımcı bir modelle rant kaygısından uzak, bilimin ve mühendisliğin ışığında şehirleri planlamaları gerekmektedir. Burdur- Fethiye fay zonu üzerinde bulunan Burdur ve Isparta'mız için de durumun Hatay ve Kahramanmaraş gibi olmaması için var gücümüzle çalışacağımızın sözünü veriyoruz. Bizim şehirlerimiz için hala çok geç değildir. Kanun çıkarıcıları, karar vericileri ve yerel idareleri acilen göreve davet ediyoruz, yarın çok geç olmadan. Geçmişten ders çıkararak, gelecekteki nesiller için daha sağlam, güvenli ve sürdürülebilir bir Türkiye inşa etme sorumluluğunu hep birlikte taşımalıyız dedi.