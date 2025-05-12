Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'den Marmara Denizi'ne Sahip Çıkma Çağrısı

(BURSA) – Marmara Belediyeler Birliği'nin (MBB) kuruluşunun 50'inci yılında düzenlenen ilk meclis toplantısını yöneten MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2021 yılında ilan edilen 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı'nda hala gerçekleştirilmeyi bekleyen önemli hedeflerin olduğunu hatırlatarak, "Marmara Denizi'ni korumak için ortak bir çağrı yapıyoruz. En ivedi vakitte bir araya gelelim ve Marmara Denizi'ni kurtarmak için birlikte harekete geçelim" dedi.

MBB'nin kuruluşunun 50. yılında yapılan ilk meclis toplantısı, "Marmara Denizi için 50 yıldır birlikte" başlığıyla İstanbul Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya, Mustafa Bozbey'in yanı sıra MBB Genel Sekreteri Cemil Arslan, üye belediyelerin başkan ve başkanvekilleri, MBB eski başkanları, genel sekreterleri ve encümen üyeleri katıldı.

Program öncesinde Bozbey tarafından 1975-77 dönemi Birlik Başkanı Erol Köse'ye 50. Yıl plaketi takdim edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmasına başlayan Bozbey, MBB'nin 50. yılındaki ilk meclis toplantısını gerçekleştirmenin gururu ve heyecanı yanında burukluğunu da yaşadıklarını söyledi. Aralarında görmek istedikleri belediye başkanlarının burada olmamasının derin bir üzüntü kaynağı olduğunu belirten Bozbey, şunları kaydetti:

"Marmara Belediyeler Birliği üyemiz, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık'a yönelik haksız tutuklamaları kabul etmiyoruz. Başkanlarımızın hizmet yolculuklarına kaldıkları yerden devam etmeleri en büyük arzumuzdur. Ekrem İmamoğlu ile birlikte tüm başkanlarımızın, en kısa sürede özgürlüklerine kavuşarak halkın iradesini temsil ettikleri görevlerinin başına dönmelerini yürekten temenni ediyorum."

"Çevresel mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz"

Başkan Bozbey, 25 Nisan 1975'te Marmara Denizi ve boğazlarının korunması hedefiyle bir araya gelen yerel yönetimlerin, Türkiye belediyecilik tarihinde önemli bir adım atarak o günkü adıyla Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği'ni kurduğunu hatırlatarak, birliğin demokratik yerel yönetim anlayışının, katılımcılığın ve birlikte çözüm üretme iradesinin güçlü bir ifadesi olduğunu söyledi.

50 yıl önce dikkat çekilen çevresel sorunların, bugün çok daha karmaşık ve çok daha acil hal aldığını belirten Bozbey, "Artan nüfus ve sanayileşme, doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırarak çevresel sorunların boyutunu derinleştiriyor. Marmara Denizi'ndeki kirlilikten iklim krizine, kıyı ekosistemlerinin korunmasından afetlere dirençli kentlere kadar pek çok konu artık yalnızca yerel değil, küresel bir gündemin de bir parçası. Bu yüzden Marmara Belediyeler Birliği olarak bilimin ve katılımcılığın ışığında çevresel mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tüm çabalarının merkezinde Marmara Denizi'nin korunması sorumluluğunun olduğunu vurgulayarak, herkesin ortak değeri Marmara Denizi'nde müsilajın yeniden görülmeye başlandığına dikkati çekti. Bu durumun, denizin taşıma kapasitesinin artık dolduğunu açıkça ortaya koyduğunu anlatan Bozbey, şunları dile getirdi:

"Marmara Denizi, 'Ben can çekişiyorum, ben ölüyorum. İmdat' diyor. 2021 yılında ilan edilen 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı'nda hala gerçekleştirilmeyi bekleyen önemli hedefler var. Bunların başında mevcut arıtma sistemlerinin ileri biyolojik arıtmaya dönüştürülmesi geliyor. Ancak bu dönüşümün, yerel yönetimlerin yetki alanını aşan boyutlar da içerdiğini unutmamalıyız. Maalesef bu konular henüz çözüme kavuşmuş değil. Yer, bütçe ve kapasite gibi başlıkların; merkezi yönetim birimleriyle birlikte ele alınması gerekiyor. Biz, Marmara Denizi için elimizden geleni yapmaya kararlıyız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın da bu konuda gerekli desteği sağlaması bu sürecin başarısı açısından olmazsa olmaz. Marmara Denizi'ni korumak için ortak bir çağrı yapıyoruz. En ivedi vakitte bir araya gelelim ve Marmara Denizi'ni kurtarmak için birlikte harekete geçelim. Marmara Denizi hepimizin, Marmara Denizi tüm Türkiye'nindir."

Marmara Denizi'ni korumanın yalnızca bugünü değil; geleceği, çocukların yaşam hakkını ve kentlerin direnç kapasitesini korumak anlamına geldiğini belirten Bozbey, bu yüzden 50'inci yılda gerçekleştirilen ilk meclis toplantısının ilk oturumunu, Marmara Denizi'ne ayırdıklarını ifade etti.

"Marmara ekolojik anlamda alarm veriyor"

Toplantıya ev sahipliği yapan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da denizin herkesi birleştiren bir nokta olduğunu belirterek, stratejik öneme sahip Marmara Denizi'nin günübirlik çözümlerle değil, bilimsel temellere dayalı, uzun vadeli, çok paydaşlı bir yönetim anlayışıyla korunabileceğini dile getirdi. Marmara'nın ekolojik anlamda alarm verdiğini ifade eden Dedetaş, ortak bir vizyon oluşturulması ve eylem planı hazırlanması gerektiğine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından program, "Marmara Denizi" özel oturumuyla devam etti. Marmara Denizi'nin karşı karşıya olduğu çevresel sorunlar, uzmanlar tarafından farklı açılardan ele alındı. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden Prof. Dr. Cem Gazioğlu ve Prof. Dr. Nuray Çağlar, Marmara'daki kirliliğin tarihsel seyrini analiz ederken, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Saadet Karakulak, balıkçılık faaliyetlerinin deniz ekosistemine etkilerini tarihsel perspektifle değerlendirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. İzzet Öztürk, atıksu yönetiminin geçmişini ve bugününü irdelerken; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilaj tehlikesi ve güncel ekolojik sorunlara işaret etti.